सागर में बच्चों की भक्ति देख बना भव्य मंदिर, भगवान के दरबार को मिला अनाम सहयोग

ETV Bharat / state

हर मंदिर के पीछे की एक कहानी होती है. इसी तरह की कुछ दिलचस्प कहानी सिद्धिविनायक मंदिर से भी जुड़ी है. दरअसल, रेलवे स्टेशन रोड के आस-पास के बच्चे पशु चिकित्सालय प्रांगण में नवरात्रि का आयोजन करते थे. वे माता की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि-विधान से पूजा करते थे. उन बच्चों की भक्ति से प्रेरित होकर रिटायर पशु चिकित्सक ने जनसहयोग से साल 1994 में यहां देवी जी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी.

सागर: दुनिया में पत्थरों पर नाम उकेरने की मानो होड़ सी लगी है और धार्मिक स्थल भी इससे अछूते नहीं हैं. लोग छोटे-छोटे काम के लिए मौका मिलने पर अपने नाम का बोर्ड लगा देते हैं. लेकिन खुरई शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित पुराने पशु अस्पताल में एक ऐसा मंदिर है, जो आपसी सहयोग से बनाया गया है. लेकिन यहां किसी के दान, निर्माण या किसी अन्य प्रकार के सहयोग का बखान करते कोई शिलालेख नहीं है.

मुंबई में सिद्धिविनायक की स्थापना की मिली प्रेरणा

रिटायर पशु चिकित्सक ने बताया कि "एक बार ड्यूटी के दौरान अपनी बेटी के पास मुंबई गए हुए थे. वहां सिद्धिविनायक के दर्शन करने के बाद मन में गणेश जी की स्थापना करने का विचार आया. जब मुंबई से खुरई लौटे तो इसके लिए कार्य आरंभ किया. जिसके बाद साल 1998 में पशु चिकित्सालय परिसर में ही गजानन विराजमान हुए. तभी से यह मंदिर सिद्धिविनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गया."

बच्चों की भक्ति से मंदिर निर्माण की कहानी (ETV Bharat)

हनुमान जी के साथ नवगृह की भी हुई स्थापना

रिटायर पशु चिकित्सक ने बताया कि "इसके बाद जन भावनाओं को देखते हुए एक बार पुनः जन सहयोग से साल 2008 में यहां हनुमान जी और नवगृह की स्थापना की गई. मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि हम मंदिर निर्माण कराने वाले कौन होते हैं? यह सब ईश्वर की इच्छा थी, हम सब तो केवल इसके माध्यम बने. इसलिए इस मंदिर परिसर में किसी के सहयोग या निर्माण का बोर्ड नहीं हैं."

सागर के खुरई में हैं सिद्धिविनायक मंदिर (ETV Bharat)

नाम का बखान नहीं करना चाहते दान-दाता

दरअसल, सिद्धिविनायक मंदिर के निर्माण में सहयोग करने वाले लोग अपने नाम का बखान नहीं करना चाहते हैं. इसलिए यह सिद्धिविनायक मंदिर इन सारे दिखावों से दूर है. एक बाद एक देवी-देवताओं की स्थापना की गई. लेकिन किसी ने भी अपने नाम पत्थर पर खुदवाकर बोर्ड लगाने की इच्छा जाहिर नहीं की. लोगों के सहयोग से ही स्थापित आज यहां भक्तों को सिद्धिविनायक जी के साथ ही माता दुर्गा और हनुमान जी के भी दर्शन मिलते हैं.

बच्चों की भक्ति देख में आज बन गया भव्य मंदिर

बच्चों की भक्ति से शुरू हुई कहानी ने आज एक भव्य मंदिर का रूप ले लिया है. रिटायर्ड डॉक्टर की प्रेरणा और लोगों के जनसहयोग से खुरई में भव्य मंदिर बन गया है. जहां अपनी मनोकामना लेकर भक्त सिद्धिविनायक, माता दुर्गा और हनुमान जी का दर्शन करने पहुंचे हैं. चूंकि इस मंदिर की नींव में जो हैं वे अपने नाम को प्रचारित करना नहीं चाहते हैं. इसलिए ईटीवी भारत उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी इस रिपोर्ट में भी उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है.

धर्माचार्य मनोहर पाण्डेय ने कहा, "खुरई में प्रसिद्ध सिद्धिविनायक का मंदिर है. यह मंदिर 1998 में रिटायर्ड पशु चिकित्सक के द्वारा जनसहयोग से बनाया गया. यह स्थान बहुत ही पवित्र है और भगवान भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं."