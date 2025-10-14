सागर में 1 और 2 रुपए के सिक्कों की जगह दुकानदार थमा रहे टॉफी, जनहित याचिका की तैयारी
सागर में दुकानदारों ने 1 और 2 रुपए के सिक्कों को लेना किया बंद. एडवोकेट ने प्रशासन से की शिकायत, अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 7:49 AM IST
सागर: अगर आपके पास 1 या 2 रुपए के सिक्के हैं और इससे आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो शहर में भटकने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि शहर के दुकानदार सिक्के लेने से सीधा मना कर देते हैं. कारण पूछने पर जवाब मिलता है कि 1 और 2 रूपए के सिक्के चलना बंद हो गए हैं. अगर किसी दुकानदार को आपको एक या दो रुपए वापस करना है, तो उसकी जगह पर इतनी की ही कोई चीज थमा देगा. सागर के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने इस मुद्दे को जनसुनवाई से लेकर कई बार कलेक्टर के यहां तक शिकायत की. आज तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं होने पर अब वकील हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.
सागर में दुकानदार नहीं लेते 1 और 2 रुपए के सिक्के
सागर शहर में पिछले कुछ महीनों से मेडिकल स्टोर छोड़कर ज्यादातर दुकानों पर एक और दो रूपए के सिक्के चलन में नहीं हैं. एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव के साथ जब कुछ दुकानों पर ऐसा हुआ और दुकानदारों ने उनसे कहा कि एक और दो रुपए के सिक्के सरकार ने बंद कर दिए हैं तो उन्होंने इस बात की छानबीन की तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, सिक्के अभी भी चलन में हैं. जबकि ये गैर कानूनी और भारतीय मुद्रा का अपमान है. इसकी शिकायत करने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई भी हो सकती है.
सिक्के लेने से मना करने पर कार्रवाई का है नियम
इस मामले को लेकर जब ईटीवी भारत ने पड़ताल की तो पता चला कि भारत सरकार द्वारा जो समय-समय पर अलग-अलग आकार और अलग-अलग आकृति के 1,2,5 10 और 20 और खास मौकों पर अलग-अलग रुपए के सिक्के जारी किए जाते हैं. वह भारत की वैध मुद्रा है. अगर इन सिक्कों को लेने से कोई इनकार करता है तो उसकी जिला प्रशासन या स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत की जा सकती है.
इस तरह की शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं. हालांकि शिकायत के निराकरण के लिए रिजर्व बैंक जिला प्रशासन को ही निर्देशित करता है. भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्के वैध मुद्रा हैं और इनको स्वीकार ना करना इस अधिनियम का उल्लंघन है. ऐसा करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत संबंधित दुकानदार पर मामला दर्ज किया जा सकता है.
'ग्राहकों ने मना किया तो दुकानदार भी नहीं लेते'
दुकानदार अभिषेक जैन बताते हैं कि "सिक्कों को लेकर ग्राहक भी कई बार मना करते हैं. ऐसे में दुकानदारों ने भी सिक्का लेना बंद कर दिया क्योंकि ग्राहक जब सिक्के लेने तैयार नहीं होते, तो दुकानदारों के पास काफी ज्यादा सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं. मेरी किराने की दुकान है और मेरे पास कई ऐसे समान हैं जो एक या दो रुपए के आते हैं. अगर कोई ग्राहक इन सामान के बदले में एक और दो रूपये के सिक्के देता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब ग्राहक को हम लोग पैसे वापस करने में एक या दो रूपये के सिक्के देते हैं, तो ग्राहक लेने से इनकार कर देता है."
- जबलपुर के बाजार से गायब 5 रुपए के सिक्के, खनकते सिक्कों का ब्लैक में कारोबार
- सिक्कों के कलेक्शन की अनोखी विरासत, सिकंदर, पोरस और मौर्य काल का देखिए संग्रह
हाईकोर्ट जाने की तैयारी में एडवोकेट
इस मुद्दे को लेकर एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव बताते हैं कि "कुछ दुकानों पर मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि एक और दो रुपए के सिक्के दुकानदार ने लेने से मना कर दिया. मैंने जब कारण पूछा तो बताया कि एक और दो रूपये के सिक्के बंद हो चुके हैं. इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन को लेकर पता किया लेकिन यह जानकारी गलत निकली. इस मामले में मैंने जिला और अपर कलेक्टर से शिकायत की और कार्रवाई के लिए निवेदन किया. लेकिन मुझे आश्वासन के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ और अब मैंने तय किया है कि जल्द ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाऊंगा."