ETV Bharat / state

दुर्गा पंडाल ने मिटाई दूरियां, कभी दूर खडे़ होकर दर्शन करने वाले दलितों ने चढ़ाई मां को चुनरी

खासकर दुर्गोत्सव में ऐसा देखने में आया कि दलित बस्ती के लोग माता के दर्शन और आरती वगैरह में तो पहुंचते, लेकिन पंडाल और आरती से दूरी बनाकर एक तरफ खडे़ होकर देवी दर्शन और आरती करते थे. लगातार कई सालों से ऐसा देखते हुए कमेटी के लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं है और दलितों को दुर्गोत्सव के आयोजन में वैसे ही जोड़ा जाना चाहिए. जैसे अन्य जाति और वर्ग के लोग जुड़ते हैं.

सागर के शनीचरी इलाके के कृष्णगंज वार्ड में देवीसिंह वाहिनी समाज कल्याण समिति द्वारा पिछले 58 साल से मां दुर्गा की स्थापना की जा रही है. वैसे तो ये दुर्गा पंडाल आम पंडालों की तरह है, लेकिन ये इलाका धार्मिक दृष्टिकोण से शहर के सबसे संवेदनशील इलाकों में जाना जाता है. इसी इलाके में दलितों की बस्ती भी है, लेकिन यहां दलित धार्मिक आयोजन से दूरी बनाकर रखते हैं.

दूर से माता के दर्शन करते थे और आरती वगैरह में शामिल नहीं होते थे. लेकिन समिति के प्रयासों से अब दुर्गा पंडाल के जरिए दलितों को मुख्यधारा में शामिल किया गया है. इसी कड़ी में दलितों ने रविवार रात को माता को चुनरी चढ़ाई और सम्मानपूर्वक मां दुर्गा की आरती की.

सागर: शहर के शनीचरी इलाके की बात करें, तो ये सांप्रदायिक लिहाज से अति संवेदनशील इलाका है. इस इलाके की दलित बस्ती भी सालों से छुआछूत और भेदभाव के कारण मुख्यधारा से हटकर रहती है, लेकिन इसी इलाके में बनाया गया मां दुर्गा का पंडाल दलितों को मुख्यधारा से जोड़ने की मिसाल बना है. यहां पर पिछले 58 साल से मां दुर्गा की स्थापना की जाती है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इलाके की दलित बस्ती के लोग दुर्गोत्सव में शामिल तो होते थे, लेकिन छुआछूत और दूसरे कारणों से कार्यक्रम से दूरी बनाते थे.

कमेटी की 5 साल की मेहनत लाई रंग

दुर्गोत्सव का आयोजन करने वाली श्रीदेवीसिंह वाहिनी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष आदेश दीक्षित दलितों को मुख्यधारा में जोड़ने का बीड़ा उठाया. सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि दुर्गा पंडाल से दलित वर्ग के लोग दूरी क्यों रखते हैं, तो उन्हें पता चला कि दुर्गा पंडाल या किसी द्वारा नियम नहीं बनाया गया था, लेकिन दलित बस्ती के लोग खुद दुर्गा पंडाल और आयोजनों से दूरी रखते थे. उन्हें डर था कि कहीं कोई आयोजक उनके पंडाल के नजदीक जाने या आरती में शामिल होने पर सवाल ना खडे़ कर दे और कोई विवाद ना हो जाए.

तब अध्यक्ष आदेश दीक्षित ने दलित बस्ती में दलितों के घर-घर जाकर उन्हें मनाया और तैयार किया कि वो भी दुर्गोत्सव में अन्य जाति वर्ग के लोगों की तरह शामिल हों. उनका प्रयास रंग लाया और रविवार 28 सितंबर को दलित बस्ती के बंसल समाज की महिलाओं और पुरुषों ने दलित मोहल्ले से शुक्रवारी, शनिचरी पुलिस चौकी और माता रानी के पंडाल तक 1100 फीट की चुनरी यात्रा निकाली. इस चुनरी यात्रा को कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया और कथावाचक विपिन बिहारी महाराज इस पुण्य कार्य के गवाह बने.

सागर में दलित समाज ने चढ़ाई चुनरी (ETV Bharat)

दुर्गोत्सव से दूरी बनाकर रखते थे दलित लोग

दलित बस्ती के निवासी पवन कुमार बैन बताते हैं कि "दुर्गोत्सव में पिछले कई सालों से हमारे माता-पिता और परिवार के लोग नवरात्रि में माता के दर्शन करने तो आते थे, लेकिन एक तरफ खडे़ होकर दर्शन करते थे और वापस घर चले जाते थे. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि सबसे के साथ बीच में खडे़ हों और आरती में शामिल हों, लेकिन जब नयी समिति बनी, तो हमारे आदेश दीक्षित को माता रानी ने प्रेरणा दी और इन्होंने सोचा कि यहां सब लोग आते हैं, लेकिन धानक समाज के लोग दूर रहते हैं. तब ये हमारे मोहल्ले में घर-घर गए और चार लोगों को कमेटी से जोड़कर सबको आमंत्रित किया और कहा ये छुआछूत भेदभाव सब सोचना बंद करो और दुर्गोत्सव में शामिल हो और आरती में शामिल हो."

सभी ने मिलजुकर की मां की पूजा (ETV Bharat)

कमेटी की पहल लाई रंग

श्री देवीसिंह वाहिनी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष आदेश दीक्षित कहते हैं कि "पिछले 58 साल से लगातार दुर्गा जी की स्थापना की जाती है, लेकिन पास ही के दलित बस्ती के लोग दुर्गोत्सव में वैसे शामिल नहीं होते थे, जैसे अन्य समाज के लोग शामिल होते थे. तब हम लोगों ने इन लोगों से बातचीत शुरू की और समझाया. धीरे-धीरे इनके मन में जो शंकाए थी, उनको हमने दूर किया. इन लोगों का कहना था कि आप लोग हमारे मोहल्ले में दुर्गाजी की स्थापना का चंदा लेने भी नहीं आते हैं, इसी कारण हम लोग दूर से दर्शन करते हैं. ये जो काम हुआ है, सब मातारानी की प्रेरणा से हुआ है."

बड़े काम के लिए आगे आना पड़ता है

गौ पीठ के पीठाधीश्वर विपिन बिहारी महाराज ने कहा कि "कोई भी बडे़ काम के लिए एक व्यक्ति को आगे आना होता है और फिर सब मिलकर प्रयास करते हैं, तो सफलता मिलती है. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, लेकिन आज घर-घर में गीता है. ऐसे ही कोई व्यक्ति आगे आए, जिसका कोई स्वार्थ ना हो, राजनीतिक लाभ ना चाहे, क्योकिं अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति आगे आता है और कोई काम करता है, तो फिर उसका फायदा भी उठाता है, लेकिन यहां जरूरी था कि ऐसा कोई आदमी ना हो, जिसका कोई स्वार्थ हो. वो सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करे."