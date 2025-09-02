ETV Bharat / state

सागर के शफीक खान विचारों से हैं जैन, पढ़ा रहे शाकाहार और अहिंसा का पाठ - SAGAR VEGETARIANISM CAMPAIGN

सागर के शफीक खान 22 साल की उम्र में बने थे वेजिटेरियन, 45 साल से अहिंसा और जीव रक्षा का चला रहे हैं अभियान.

SAGAR VEGETARIANISM CAMPAIGN
सागर के शफीक लोगों को पढ़ा रहे हैं अहिंसा के पाठ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 10:47 AM IST

सागर (कपिल तिवारी): सदर बाजार में रहने वाले मोहम्मद शफीक खान ने 22 साल की उम्र में शाकाहार का संकल्प लिया. आज वे 67 साल के हैं और अहिंसा, शाकाहार और जीव रक्षा को लेकर जन जागरण का काम कर रहे हैं. वे बताते हैं कि शाकाहारी होने पर मन को जो शांति मिलती है, उसे खुद अनुभव कर सकते हैं. किसी को इसके बारे में बता नहीं सकते हैं. जीवन में एक संतोष रहता है कि किसी जीव का चीत्कार हमारे थाली में नहीं है. वे इन विचारों पर 5 किताबें भी लिख चुके हैं.

जैन मुनि के स्नेह को बताया सबसे बड़ा पुरस्कार

मोहम्मद शफीक खान बताते हैं, " मन में विचार आया तो मैंने शाकाहार का संकल्प ले लिया. इसके पीछे कोई कहानी या कोई घटना नहीं है. शाकाहारी होना अच्छा लगा और ये जिंदगी जीने का ज्यादा बेहतर तरीका लगता है, इसलिए ये फैसला लिया. मेरे इस संकल्प और काम के लिए सैकड़ों पुरस्कार मिले हैं. लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार जैन मुनि आचार्य विद्यासागर का स्नेह हैं. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा, जिसे आचार्य विद्यासागर का इतना स्नेह मिला हो, जो मुझे मिला है."

SAGAR NON VIOLENCE CAMPAIGN
अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए मिले हैं कई पुरस्कार (ETV Bharat)

अहिंसा को किया आत्मसात

अपने अनोखी संकल्प के चलते मोहम्मद शफीक खान धीरे-धीरे मशहूर हो गए. वे देश के अलग-अलग इलाकों में शाकाहार, अहिंसा और जीव रक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे. शफीक खान कहते हैं, '' शाकाहार और अहिंसा की बात को आत्मसात किया तो मेरा ऐसे लोगों से संपर्क होने लगा, जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे थे. किसी ने हमें शाकाहार से संबंधित साहित्य दिया तो किसी ने मार्गदर्शन किया. धीरे-धीरे उनलोगों के साथ आत्मीय संबंध बन गए.''

बच्चों को भी पढ़ाते हैं अहिंसा का पाठ

मोहम्मद शफीक खान कहते हैं, "अहिंसा और जीव रक्षा के प्रचार करते-करते मेरा जैन साधुओं से मिलना हुआ. केवल अहिंसा और शाकाहार के कारण ही आचार्य विद्यासागर का वात्सल्य और स्नेह मिला. शाकाहार और अहिंसा पर स्पीच के लिए बुलाया जाने लगा. 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस के दिन भी रैलियों में और स्पीच के लिए जाने लगे. देश के कई हिस्सों में जाकर लोगों को अपनी भावना बताई. स्कूलों में भी जाकर बच्चों को अहिंसा और जीव रक्षा के बारे में बताया. इसी तरह इस अभियान से लोग जुड़ने लगे."

सागर के शफीक खान 22 साल की उम्र में बने थे वेजिटेरियन (ETV Bharat)

विचलित कर देता है कबूतर का शिकार

पहले मांसाहारी थे और बाद में शाकाहार अपनाया तो कैसा लगा? ईटीवी भारत के इस सवाल पर उन्होंने कहा, " मन को बहुत अच्छा लगता है. हमें आज एक घटना याद आती है कि गढ़पहरा के पास किसी ने एयरगन से कबूतर को शाॅट मारा. हमनें उसे जाकर देखा तो जहां शाॅट लगा था, वहां से उसे खून निकलने लगा. उसका तड़पना आज तक याद आता है. सोते-सोते नींद खुल जाती है. बिना किसी वजह के एक पक्षी का मार दिया. उसकी मौत मुझे आज भी विचलित कर देती है."

'हमारा पेट किसी की मौत की वजह नहीं'

शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर पाते हैं? इस सवाल पर शफीक खान कहते हैं, " शाकाहार के लिए हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि अगर आप शाकाहारी हो जाएंगे तो मन को शांति मिलेगी. ये खुद के अनुभव की चीज है. आप किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं लेकिन खुद महसूस कर सकते हैं. मन में शांति रहती है कि हमारी थाली में किसी की चीत्कार नहीं है. हमारा पेट किसी की मौत की वजह नहीं है. इसलिए शाकाहार अच्छा लगने लगा."

SAGAR SHAFIQ KHAN JAIN IDEOLOGY
5 किताबें भी लिख चुके हैं शफीक खान (ETV Bharat)

मिल चुके हैं कई प्रतिष्ठित पुरस्कार

करीब 45 साल से शाकाहार, जीव रक्षा और अहिंसा का प्रचार प्रसार कर रहे मोहम्मद शफीक खान को इसके लिए कई तरह के पुरस्कारों सम्मान मिल चुके हैं. उन्हें अहिंसा और शाकाहार की सेवा के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. हामिद अंसारी द्वारा भगवान महावीर फाउंडेशन के महावीर अवार्ड से नवाजा गया था. इस पुरस्कार में उन्हें करीब 10 लाख की राशि मिली थी. इसके अलावा उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं.

विरोध और एतराज को बताया सामान्य घटना

जैन धर्म जैसा संकल्प मुस्लिम होने के बाद लेने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? इस सवाल पर मोहम्मद शफीक खान कहते हैं, " कई बार मुश्किल परिस्थितियां बनी हैं लेकिन उनसे धीरे-धीरे निकलकर बाहर आ गए. परिवार और समाज में परेशानियों का सामना करना पड़ा. ये एक सामान्य सी चीज है. धीरे-धीरे लोगों ने हमें इसी रूप में स्वीकार कर लिया. आज हम जहां खड़े होते है तो लोग मान लेते हैं कि शाकाहार और अहिंसा की बात हो रही है."

5 किताबें लिख चुके हैं शफीक

मोहम्मद शफीक खान 1980 में 22 साल के थे. इसी समय वे शाकाहार होने का संकल्प लिए. उनके पिता सरकारी नौकरी में थे. मोहम्मद शफीक खान 2 भाई हैं. शफीक सागर यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में पीजी किए हैं. शुरुआत से ही समाज सेवा की तरफ उनका रुझान रहा और जीवों के प्रति संवेदनशीलता के चलते शाकाहार अहिंसा और जीव रक्षा का रास्ता अपनाया. इन विचारों से जुड़ी वे 5 किताबें भी लिख चुके हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों के बीच काफी वक्त बिताया है और उनको नजदीक से समझा है.

