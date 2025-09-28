ETV Bharat / state

लक्ष्मी स्वरूप में विराजती हैं सागर की नगर सेठानी, 1 करोड़ से ज्यादा के सोने-चांदी के गहनों से श्रृंगार

लक्ष्मी स्वरूप में विराजती हैं सर्राफा की नगर सेठानी ( ETV Bharat )

Published : September 28, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : September 28, 2025 at 7:27 AM IST

सागर: देश को आजादी मिलने के 2 साल पहले सागर के सराफा बाजार में मां लक्ष्मी के स्वरूप में दुर्गा स्थापना की शुरुआत की गई थी. जिनको नगर सेठानी का नाम दिया गया था. नगर सेठानी इसलिए कहा गया, क्योंकि माता का श्रृंगार करीब 80 तोला सोने और 10 किलो चांदी के जेवरात से किया जाता है. इतनी व्यवस्था तो स्थापना करने वाली समिति करती है. लेकिन इसके अलावा सराफा बाजार के व्यापारी अपनी दुकान से गहने जेवर लाकर माता का श्रृंगार करते हैं और दशहरा बाद वापस ले जाते हैं. लगातार 83 साल से नगर सेठानी की स्थापना सराफा बाजार में हो रही है और सभी व्यापारी बढ़ चढ़कर आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं. 1945 में पहली बार हुई थी नगर सेठानी की स्थापना

सराफा बाजार में पिछले 83 सालों से चली आ रही नगर सेठानी की स्थापना का सिलसिला आज भी हर्ष उल्लास के साथ चल रहा है. जब 1945 में यहां के चौधरी परिवार द्वारा नगर सेठानी की स्थापना की शुरुआत की गई थी. समिति के अध्यक्ष विनीत सोनी नेपाली बताते हैं कि, ''देवी जी की स्थापना की शुरुआत 1945 में हुई थी यह स्थापना का 83 वां वर्ष है. इसकी शुरुआत चौधरी परिवार ने की थी और जिझोतिया परिवार का भी योगदान था. तब जाकर यह आयोजन इस स्वरूप में पहुंचा है. हम लोग नगर सेठानी की स्थापना लक्ष्मी स्वरूप में करते हैं और माता लक्ष्मी की तरह ही उनका श्रृंगार किया जाता है.'' सागर के सराफा बाजार में विराजती हैं मां दुर्गा (ETV Bharat)

