लक्ष्मी स्वरूप में विराजती हैं सागर की नगर सेठानी, 1 करोड़ से ज्यादा के सोने-चांदी के गहनों से श्रृंगार

सागर के सराफा बाजार में विराजती हैं मां दुर्गा. सराफा व्यापारी चढ़ाते हैं 1 करोड़ से ज्यादा के सोने-चांदी के गहने.

SAGAR SARAFA NAGAR SETHANI
लक्ष्मी स्वरूप में विराजती हैं सर्राफा की नगर सेठानी (ETV Bharat)
Published : September 28, 2025 at 7:15 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 7:27 AM IST

सागर: देश को आजादी मिलने के 2 साल पहले सागर के सराफा बाजार में मां लक्ष्मी के स्वरूप में दुर्गा स्थापना की शुरुआत की गई थी. जिनको नगर सेठानी का नाम दिया गया था. नगर सेठानी इसलिए कहा गया, क्योंकि माता का श्रृंगार करीब 80 तोला सोने और 10 किलो चांदी के जेवरात से किया जाता है. इतनी व्यवस्था तो स्थापना करने वाली समिति करती है. लेकिन इसके अलावा सराफा बाजार के व्यापारी अपनी दुकान से गहने जेवर लाकर माता का श्रृंगार करते हैं और दशहरा बाद वापस ले जाते हैं. लगातार 83 साल से नगर सेठानी की स्थापना सराफा बाजार में हो रही है और सभी व्यापारी बढ़ चढ़कर आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं.

1945 में पहली बार हुई थी नगर सेठानी की स्थापना
सराफा बाजार में पिछले 83 सालों से चली आ रही नगर सेठानी की स्थापना का सिलसिला आज भी हर्ष उल्लास के साथ चल रहा है. जब 1945 में यहां के चौधरी परिवार द्वारा नगर सेठानी की स्थापना की शुरुआत की गई थी. समिति के अध्यक्ष विनीत सोनी नेपाली बताते हैं कि, ''देवी जी की स्थापना की शुरुआत 1945 में हुई थी यह स्थापना का 83 वां वर्ष है. इसकी शुरुआत चौधरी परिवार ने की थी और जिझोतिया परिवार का भी योगदान था. तब जाकर यह आयोजन इस स्वरूप में पहुंचा है. हम लोग नगर सेठानी की स्थापना लक्ष्मी स्वरूप में करते हैं और माता लक्ष्मी की तरह ही उनका श्रृंगार किया जाता है.''

सागर के सराफा बाजार में विराजती हैं मां दुर्गा (ETV Bharat)

माता का श्रृंगार और अस्त्र-शस्त्र सोने चांदी के
सागर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सोनी बताते हैं कि, "माता का श्रृंगार 80 तोला स्वर्ण आभूषणों से किया जाता है. इन आभूषणों में विभिन्न प्रकार के रत्न भी जड़े होते हैं. इसके अलावा चांदी से भी माता का श्रृंगार किया जाता है, जो करीब आठ से 10 किलोग्राम होती है. जिनमें माता की करधनी और पायल वगैरह होती हैं.''

''इसके अलावा माता के अस्त्र-शस्त्र जैसे धनुष, त्रिशूल, तलवार वगैरह है, जो हाथ में दिखाई दे रहे हैं, वह सभी चांदी के होते हैं. सोने के जेवर रत्न जड़ित होते हैं. सराफा बाजार के सभी सहयोगी मिलजुल कर माता का श्रृंगार करते हैं. यह श्रृंगार उनका स्थाई होता है. इसके अलावा जो सराफा दुकानदार होते हैं, वह अपनी दुकान से गहने जेवर लाकर भी माता को पहनाते हैं और दशहरे के बाद ले जाते हैं.''

NAGAR SETHANI LAKSHMI MAKEUP
1 करोड़ से ज्यादा के सोने-चांदी के गहनों से श्रृंगार (ETV Bharat)

सोने चांदी की मौजूदा कीमत में करीब 1 करोड़ का श्रृंगार
सागर सराफा की नगर सेठानी के श्रृंगार की बात करें तो उनका जो स्थाई श्रृंगार है, आज के सोने-चांदी के कीमत में एक करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है. आज बाजार के हिसाब से सोने की कीमत देखें, तो सोना करीब 1 लाख 16 हजार तोला चल रहा है और सराफा की नगर सेठानी का स्थाई श्रृंगार करीब 80 तोला सोने से होता है. इस हिसाब से करीब 92 लाख से ज्यादा का सोना नगर सेठानी को पहनाया जाता है.

वहीं चांदी की बात करें, तो फिलहाल चांदी का की कीमत 1 लाख 37 हजार रूपए किलो के आसपास चल रही है और माता को करीब 10 से 11 किलो चांदी पहनायी जाती है, जो करीब 15 लाख रुपए कीमत का है. इस हिसाब से नगर सेठानी करीब एक करोड़ 7 लाख रुपए कीमत के गहने पहनती हैं.

