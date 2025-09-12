ETV Bharat / state

बीला नदी किनारे 10 हजार साल पुराने शैलिचत्र, आदिमानव के शिकार और डांस के रहस्य उजागर

बुंदेलखंड की बीला नदी में मानव सभ्यता की दिखती है झलक. नदी किनारे 10 हजार साल पहले शिकार कर ग्रुप डांस करते थे आदिमानव.

बुंदेलखंड की बीला नदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:23 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 9:52 AM IST

रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: आदिमानव के विकास में मध्य पाषाण कालीन युग ऐसा युग था, जिसमें मानव सभ्य होता जा रहा था. समूह में रहने की आदत हो गई थी. शिकार और पशुपालन जीवन यापन का साधन बनाने लगा था. मानव के विकास की ये कहानी आज बुंदेलखंड की एक नदी के बहाव के साथ देखने मिलती है. बुंदेलखंड में सागर छतरपुर मार्ग पर बीला गांव के नजदीक बहने वाली बीला नदी की घाटी में मध्य पाषाण से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलाश्रय मौजूद हैं. जिनमें मानव सभ्यता के विकास को आसानी से समझा जा सकता है.

इन शैलाश्रयों में मानव शिकार के बाद सामूहिक नृत्य करता नजर आएगा, तो पशुओं को इकट्ठा कर हांकता नजर आएगा. यहां हिरण, बारहसिंगा और बैल भी नजर आते हैं. खास बात ये है कि नदियों के किनारे मिलने वाले ऐसे शैलाश्रेयों में ज्यादातर नदी के बहाव के ऊपर होते हैं. लेकिन यहां पर नदी के बहाव के साथ-साथ हैं. सागर यूनिवर्सिटी के पुरातत्ववेत्ताओं ने अलग-अलग समय पर यहां सर्वे करके करीब 15 शैलाश्रयों की खोज की है.

बीला नदी किनारे 10 हजार साल पुराने शैलिचत्र (ETV Bharat)

कहां है बीला नदी
सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डाॅ नागेश दुबे बताते हैं कि, ''बुंदेलखंड में बहने वाली बीला नदी की बात करे, तो सागर छतरपुर मार्ग पर सागर से करीब 60 किमी दूर बीला गांव पड़ता है. बीला गांव से उत्तर पश्चिम दिशा में बीला नदी पर जो बांध बनाया गया है. उस बांध से जब नीचे उतरते हैं, तो नदी के बहाव के साथ शैलाश्रय मिलना शुरू हो जाते हैं. ज्यादातर शैलाश्रय नदी के पानी के बहाव के ऊपर रहते हैं, लेकिन यहां नदी के बहाव के साथ शैलाश्रय है.''

aadimanav dances river banks sagar
बीला नदी पर मिले शैलचित्र (ETV Bharat)

''जब बरसात में नदी में पानी बढ़ जाता है, तो ये शैलाश्रय डूब जाते हैं. वहां मैनें स्वयं अपने गुरू डाॅ. व्हीडी झा के साथ सर्वे किया था. यहां काफी शैलाश्रय नदी के किनारे-किनारे बने हुए हैं. हम लोगों से पहले डाॅ श्याम कुमार पांडे ने सर्वे किया. बाद में यहां डाॅ मशकूर अहमद कादरी और के के त्रिपाठी ने यहां सर्वे किया है. सागर क्षेत्र में समृद्ध शैलाश्रय और शैलचित्र बने हए हैं.

Bundelkhand Rock shelters
समूह नृत्य, प्रेमी युगल और शिकार के शैलचित्र (ETV Bharat)

बुंदेलखंड के दूसरे शैलाश्रय से हटकर
प्रो. डाॅ नागेश दुबे बताते हैं कि, ''जो बीला नदी के शैलाश्रय है, उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ है. वहां पर लगभग 15 शैलाश्रय का सर्वे किया जा चुका है. हमें ऐसा अनुमान है, कि अगर गहनता से सर्वे किया जाएगा, तो नदी किनारे और भी शैलाश्रय मिलेंगे. क्योंकि आदिमानव के लिए नदी किनारे पानी और मछली जैसा भोजन आसानी से मिल जाता था. कहीं भी आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाती है. यहां के शैलाश्रयों की विशेषता ये है कि यहां शैलाश्रय नदी के बहाव के किनारे हैं. जबकि आबचंद और दूसरी जगह जो शैलाश्रय है, वह नदी के बहाव के ऊपर है. नदी के बहाव के कारण उनका कुछ क्षरण हो रहा है. लेकिन दीवार बनाकर उनको संरक्षित किया जा सकता है.''

Rock shelters found beela river
आदिमानव के शिकार और डांस के रहस्य उजागर (ETV Bharat)

समूह नृत्य, प्रेमी युगल और शिकार के शैलचित्र
बीला नदी किनारे के शैलाश्रय में ज्यादातर मध्यपाषाण काल के शैलचित्र मिलते हैं. इनमें लाल और गेरूए रंग का उपयोग किए गया हैं. आबचंद शैलाश्रय की तरह यहां समूह नृत्य के शैलचित्र देखने मिलते हैं. यहां समूह नृत्य, प्रेमी युगल, नर नारी, शिकार, हिरण, बारहसिंगा और बैल के अलावा अन्य पशुओं की आकृतियां चित्रित की गयी है. यहां जो चित्र बने हैं, वो खासकर पूरक शैली के चित्र है, जिनमें भराव किया गया है. इनको बनाने में पत्तियों के डंठल और पत्तियों के द्वारा बनाया गया है.

Bundelkhand Rock shelters
बुंदेलखंड के दूसरे शैलाश्रय से हटकर (ETV Bharat)

इनमें अगर पत्ती का चित्र बनाया गया, तो पत्ती के अंदर की वाहिकाएं होती हैं, उनका चित्रण भी किया गया है. हिरण के आंतरिक अंगों का चित्रण किया गया है. मानव के शैलचित्रों में भी अंदर के अंगों का चित्रण किया गया है, जिसे एक्स-रे शैली कहा जाता है. यहां पर आदिवासी हिरण, बारहसिंगा का शिकार करते थे. इसके अलावा यहां मानव बने हुए हैं, वह संग्राहक की भूमिका में दिख रहे हैं. वो अन्न संग्रह करते हुए और पशुओं को ले जाते हुए दिखाए गए हैं. समूह विशेष तौर पर अंकित किया गया है, जिसका अंकन लाल रंग से किया गया है.

सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था मानव
डाॅ. नागेश दुबे बताते हैं कि, ''मध्यपाषाण काल में मानव सभ्य हो गया था, जो चित्रांकन करने लगा था और समूह में रहने का प्रयास करने लगा था. लेकिन उसकी जीविका शिकार पर निर्भर थी. उस समय कृषि का ज्ञान लोगों को नहीं हुआ था. बीला बांध के पास विशेष रूप से लाल और गेरूए रंग के चित्र है. यहां पर कुछ चित्र ऐतिहासिक काल के चित्र भी हैं. ऐतिहासिक काल के चित्र में घुड़सवार, हाथी, भाले, तलवार और राजाओं की सवारी निकलती थी, वहां पर मिलता है. ऐसा माना गया है कि सागर क्षेत्र में शैलचित्रों के हिसाब से मध्यपाषाण काल से बसाहट हो गयी थी और ऐतिहासिक काल तक रहते थे. अभी यहां और सर्वे किया जाए, तो इनके बारे में और भी पता चलेगा.''

