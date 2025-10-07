ETV Bharat / state

गोंडी पेंटिग्स देश-विदेश में भी मशहूर, 'जनजातीय लोक कलाकारों को प्रोत्साहन की जरूरत': राज्यपाल

सागर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने क्षय रोग और सिकल सेल एनीमिया की जागरूकता पर दिया जोर.

SAGAR JANSANWAD PROGRAM
सागर में जनसंवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 6:37 PM IST

5 Min Read
सागर: राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि "हम गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती की कर्मभूमि में हैं. 500 साल बाद भी हम वीरांगना रानी दुर्गावती के संघर्ष, वीरता और बलिदानों को भूल नहीं पाए हैं. कहा जाता है कि रानी दुर्गावती दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ा करती थीं. जनजाति समाज में वीरांगना रानी दुर्गावती, राजा शंकरशाह, राजा रघुनाथ शाह जैसे वीरों ने जन्म लिया. जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए वीरता से आक्रमणकारियों का सामना किया और देश के लिए बलिदान दिया.

रहली में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन

हमें जनजातीय समाज के इन वीर सपूतों के बलिदानों को स्मरण करना चाहिए और उनके समर्पण से प्रेरणा लेना चाहिए. राज्यपाल मंगुभाई पटेल सोमवार को रहली विकासखंड की ग्राम पंचायत कड़ता में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रहली विधायक गोपाल भार्गव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया.

Governor Mangu Bhai
रहली में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

'फूड फॉरेस्ट एक अभिनव योजना'

राज्यपाल ने सागर में शुरू की गयी फूड फॉरेस्ट योजना को अभिनव योजना बताते हुए कहा कि "योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वसहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक लाभ होगा. जिले में फूड फॉरेस्ट्री कार्यक्रम के तहत आगामी 3 सालों में करीब 10 लाख पौधों का रोपण होगा. जिससे आगामी सालों में महिलाओं को स्वरोजगार मिलने से उनके जीवन में बदलाव आयेगा. यह महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छी पहल है."

सरकार की योजनाओं की सराहना की

जनसंवाद में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने उज्जवला योजना की सराहना करते हुए कहा कि "योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सीधा लाभ हुआ है. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब स्वच्छ वातावरण में भोजन तैयार कर रही हैं. केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए जनमन योजना में लगभग 24 हजार करोड़ रुपए और धरती आबा उत्कृष्ट ग्राम योजना में लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जिससे जनजातीय वर्ग के लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी." उन्होंने कहा कि "जनजातीय वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण देकर मध्य प्रदेश में कर्मयोगी बनाने की पहल की गई है. इससे मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख कर्मयोगियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा."

Governor Mangu Bhai
राज्यपाल मंगु भाई पटेल (ETV Bharat)

'गोंडी पेंटिग्स कला को प्रोत्साहित करने की जरूरत'

राज्यपाल ने कहा कि "गोंडी पेंटिग्स की आज देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्धि है. जनजातीय वर्ग के लोक कलाकारों द्वारा तैयार की गई गोंडी पेंटिग्स कला को और प्रोत्साहित करने की जरूरत है." राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने आगे कहा कि "आज क्षय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. क्षय रोगियों का समुचित उपचार और समय-समय पर दवाइयां लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए. क्षय रोगी समय पर दवाइयां ले रहे हैं या नहीं इसकी भी सतत मॉनिटरिंग होनी चाहिए.

Governor Mangu Bhai
सागर में कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंगु भाई पटेल (ETV Bharat)

'सिकल सेल एनीमिया के लिए जागरूकता जरूरी'

सिकल सेल एनीमिया को लेकर मंगुभाई पटेल ने कहा कि "सिकल सेल एनीमिया बीमारी अनुवांशिक खून की बीमारी है. इसके प्रति लोगों में जागरुकता आवश्यक है. सिकल सेल से पीड़ित लोगों को सही उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित करें. यह रोग खून की कमी से होता है. सामान्य रक्त का प्रकार गोल होता है. मगर सिकल सेल रोग वाले रोगी की रक्त कणिकाओं का आकार हसिएं की तरह हो जाता है.

Governor Mangu Bhai
सम्मानित करते राज्यपाल मंगु भाई पटेल (ETV Bharat)

जब वह हड्डी से गुजरता है, तो हड्डी में फंस जाता है, जिससे हड्डी टेढ़ी हो जाती है. ब्लड नहीं होने के कारण शरीर में सूजन आ जाती है. सिर बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और बार-बार बुखार आता है. ज्यादा बुखार आने से कई छोटे बच्चों की मौत भी हो जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल रोग के उपचार के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है. यह अभियान 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू किया था और इसका लक्ष्य 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है."

Sagar Public interaction program
सागर में जनसंवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)

'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती रहेगी'

जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि "मैं जब तक रहूंगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती रहेगी. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमारी रहली विधानसभा क्षेत्र के इसी ग्राम कड़ता से शुरू हुई थी. उस समय हमने सैकड़ों कन्याओं का कन्यादान किया था." उन्होंने आगे कहा कि "वीरांगना रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह ने अपने बलिदान से अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सभी जातियां के लिए कार्य किया."

