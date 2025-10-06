ETV Bharat / state

मांस की अवैध दुकानें, महिलाओं पर होती है फब्तियां, प्रियंक कानूनगो को लोगों ने सुनाई आपबीती

सागर: शहर के शुक्रवारी और शनीचरी वार्ड में हो रहे पलायन और मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सागर पहुंचकर इलाकों का दौरा किया. इस दौरान कानूनगों ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना. जहां लोगों ने बिना परमिशन चल रही मांस की दुकानों, युवतियों और महिलाओं पर छींटाकशी और हिंदुओं को परेशान कर पलायन पर मजबूर करने जैसी गंभीर शिकायतों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से तीखे सवाल-जबाव किए. प्रशासन और पुलिस के पास इन शिकायतों को लेकर कोई जबाव देते नहीं बना.

अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानें

सागर दौरे पर आए प्रियंक कानूनगों ने कहा कि, ''जैन समुदाय की बड़ी आबादी यहां पर रहती है. जिनकी अपनी धार्मिक बाध्यताएं और परंपराएं हैं. उनके मंदिर जाने के रास्ते पर मांस के टुकड़े, अंडे के छिलके और मांस के अवशेष फेंके जाते हैं. मुझे पता चला कि पूरे इलाके में अवैध रूप से मटन की दुकानें चल रही हैं. हमने नगर निगम के अधिकारी से जानकारी चाही, तो बताया गया कि शुक्रवारी और शनीचरी इलाके में बिना लायसेंस के मांस की दुकान चलाई जा रही हैं, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मानव अधिकार का उल्लंघन है.''