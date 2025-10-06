ETV Bharat / state

मांस की अवैध दुकानें, महिलाओं पर होती है फब्तियां, प्रियंक कानूनगो को लोगों ने सुनाई आपबीती

पलायन और जैन अल्पसंख्यकों को सताने की शिकायतों पर प्रियंक कानूनगो ने किया सागर का दौरा. लोगों की समस्याएं सुन अधिकारियों को दिए निर्देश.

PRIYANK KANOONGO VISIT SAGAR
प्रियंक कानूनगो को लोगों ने सुनाई आपबीती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 2:50 PM IST

सागर: शहर के शुक्रवारी और शनीचरी वार्ड में हो रहे पलायन और मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सागर पहुंचकर इलाकों का दौरा किया. इस दौरान कानूनगों ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना. जहां लोगों ने बिना परमिशन चल रही मांस की दुकानों, युवतियों और महिलाओं पर छींटाकशी और हिंदुओं को परेशान कर पलायन पर मजबूर करने जैसी गंभीर शिकायतों को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से तीखे सवाल-जबाव किए. प्रशासन और पुलिस के पास इन शिकायतों को लेकर कोई जबाव देते नहीं बना.

अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानें
सागर दौरे पर आए प्रियंक कानूनगों ने कहा कि, ''जैन समुदाय की बड़ी आबादी यहां पर रहती है. जिनकी अपनी धार्मिक बाध्यताएं और परंपराएं हैं. उनके मंदिर जाने के रास्ते पर मांस के टुकड़े, अंडे के छिलके और मांस के अवशेष फेंके जाते हैं. मुझे पता चला कि पूरे इलाके में अवैध रूप से मटन की दुकानें चल रही हैं. हमने नगर निगम के अधिकारी से जानकारी चाही, तो बताया गया कि शुक्रवारी और शनीचरी इलाके में बिना लायसेंस के मांस की दुकान चलाई जा रही हैं, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और मानव अधिकार का उल्लंघन है.''

अवैध मदरसों की जांच के निर्देश
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि, ''यहां मस्जिदों में बाहर से आने वाले लोगों के साथ अवैध मदरसों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं मस्जिदों में तय सीमा से ज्यादा लाऊड स्पीकर लगे हैं. शुक्रवारी और शनीचरी के वार्ड वासियों ने शिकायत की है कि रात में आवारागर्दी करने वाले, पटाखा फोड़ने वाले और वाहन खड़े कर फब्तियां करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए वाहन के परमिट निरस्त कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए.''

Last Updated : October 6, 2025 at 2:50 PM IST

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSIONMIGRATION COMPLAINTS SAGARSAGAR NEWSJAIN MINORITIES HARASSMENTPRIYANK KANOONGO VISIT SAGAR

