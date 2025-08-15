सागर: बुंदेलखंड में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी सभ्यता बरकरार है. शहरी इलाकों में विलुप्त होने वाले अधिकांश चीजें ग्रामीण इलाकों में जीवित देखने को मिलती हैं. प्राचीन परम्परा बुंदेली लोक गायन "सैरा" अभी भी ग्रामीण इलाकों में जिंदा है. लोग बुंदेली लोककला को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं.

बसाहरी गांव में लोक गायन सैरा का आयोजन

बुंदेलखंड में आज भी कई परंपराएं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं. भले ही कई लोग गांव से शहरों की और पलायन कर चुके हों, लेकिन कुछ लोग पुरानी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं. बसाहरी गांव निवासी चित्तर सिंह राजपूत ने बताया कि "लोकगायन कार्यक्रम का आयोजन एक उत्सव के रूप में किया गया. जिसमें आसपास के गांवों के लोगों को आमंत्रण दिया गया था. इस विलुप्त होती परंपरा का लुफ्त उठाने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचे थे. प्राचीन वाद्य यंत्र की सुरमई ध्वनि और नर्तकियों के नृत्य ने लोगों का मनमोह लिया.

सागर में लोक गायन शेरा का आयोजन (ETV Bharat)

मोबाइल ने युवाओं को परंपराओं से किया दूर

वहीं, गांव के करनसिंह राजपूत ने बताया कि पाश्चात्य संगीत के बढ़ते प्रभाव के चलते बुंदेलखंड की संस्कृति का पर्याय माने जाने वाली लोकगायन की मिठास खत्म होती जा रही है. तीन दशक पहले तक खेती बाड़ी का काम खत्म होने के बाद गांव के लोग शाम को एक चौपाल लगाते थे. जहां हर शाम ग्रामीण अपनी थकान लोकसंगीत के लुफ्त से मिटाते थे.

खुशी और गम में लोक गायन टॉनिक

इलाके में खुशी और गम दोनों में लोक गायन टॉनिक का काम करता था. लोक संगीत की मिठास से भरपूर निराली दुनिया में बुंदेलखंड की संस्कृति भी अमिट छाप साफ दिखती थी. लेकिन मोबाइल और इंटरनेट ने युवा वर्ग को इस अनूठी परंपरा और संस्कृति से दूर कर दिया है.

चौपाल में महफिलें नहीं सजती

लोकगायन की अनूठी परंपरा पर लगभग विराम लग चुका है. यही कारण है पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे झीका, मटका, पखावज, डफला, लगड़िया, रमतूला और अलगोजा सहित पारंपरिक गायन तथा नृत्य की विधाओं का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है. गांव के युवा रवि तिवारी और मनोज तिवारी ने बताया कि आज के युवा मोबाइल में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें न तो परिवार दिखता है और न ही पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए समय है. कई परंपराएं तो लुप्त हो चुकी हैं. कई लोग तो गांव से जाकर शहरों में बस गए हैं तो कुछ लोग अब पुरानी परंपराओं में रुचि नहीं रख रहे हैं.

बसाहरी के लोगों ने लोककला को रखा जीवित

रक्षाबंधन के मौके पर बुंदेलखंड में जहां पहले लोक गायन, वादन और नृत्य जैसी कलाएं चहकने लगती थीं. सावन में प्रकृति अपनी खुशी का इजहार करती थी. इसी बुंदेली लोककला को बसाहरी गांव के लोगों ने जीवित रखा है. बसाहरी गांव के बस स्टैंड के पास शीतला माता मंदिर पर उत्सव पूर्ण माहौल में विलुप्त होती बुंदेली लोककला शेरा का आयोजन किया गया. जिसमें विलुप्त होते बाद्य यंत्र डपला, रमतूला और लगड़ियों की सुरीली ध्वनि ने लोगों को रस विभोर कर दिया. इसी बुंदेली लोककला को जीवित रखने का यह एक प्रयास था.

बसाहरी ग्राम पंचायत के सरपंच अमरसिंह अहिरवार ने बताया कि "पहले गांव में बच्चे, बुजुर्ग और जवान इकट्ठा होकर वाद्य यंत्रों की मदद से लोकगीत और नृत्य किया करते थे, इस तरह लोकसंगीत भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से चला जाता था. हर आयुवर्ग का व्यक्ति इस जश्न में शामिल होता था, लेकिन अब आज के युवा कोई रुचि नहीं ले रहे हैं."