सागर: खुरई के नाका चौराहा स्थित पोस्टमैन के घर से सोने-चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए की चोरी हो गई. बताया जा रहा है कि रात में घर सूना था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया. चोरों ने घर में लगे एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर अंदर कमरे में प्रवेश किया. खास बात ये है कि पोस्टमैन का घर 2 चौराहों के बीच मुख्य सड़क पर है. वहां हमेशा लोगों का आना-जाना लगा रहता है. इसके बावजूद चोर घटना को अंजाम देकर भाग निकले.

शादी में मिले उपहार और पैसा ले उड़े चोर

पोस्टमैन बेनी प्रसाद चौधरी का घर, सागर नाका चौराहा और गढ़ौल नाका चौराहा के बीच में है. बेनी प्रसाद की पत्नी विशाखा चौधरी ने बताया कि "मेरे पिता की तबीयत खराब थी और रक्षाबंधन पर भाई को राखी भी बांधना था. जिसके चलते पति के साथ अपने मायके बीना चली गई. इस दौरान घर में कोई नहीं था. जब वापस घर पहुंची तो एग्जॉस्ट फैन टूटा हुआ था. लेकिन हमें बिल्कुल शंका भी नहीं हुई कि घर में चोरी हुई है.

एग्जॉस्ट फैन को निकालकर घर में घुसे चोर (ETV Bharat)

इसके बाद जब अचानक अलमारी का लॉकर टूटा हुआ दिखा तो हमने सारा सामना देखना शुरू किया. लॉकर अंदर देखा तो वह पूरी तरह से खाली था और उसमें रखे पैसे और जेवरात गायब थे." उन्होंने बताया कि "करीब 8 से 10 लाख रुपए की चोरी हुई है. पिछले महीने बेटी की शादी हुई थी. उसमें मिला उपहार और पैसा भी चोरी चला गया."

एग्जॉस्ट फैन तोड़कर घर में घुसे चोर

विशाखा चौधरी ने बताया कि "मेरे घर का निर्माण कार्य चल रहा है. मेरी और पड़ोसी की छत आपस में जुड़ी हुई है. पड़ोसी की छत पर जाने के लिए बनी सीढ़ियां पर गेट नहीं लगा हुआ था. शायद चोर वहीं से आए और मेरे छत की गेट पर ताला लगे होने के बावजूद दीवार फांदकर अंदर घुस गए. इसके बाद कमरे में लगे एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर अंदर घुस गए."

सागर से आई टीम ने की जांच

चोरी की सूचना के बाद खुरई शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की सूचना के बाद सागर से एफएसएल टीम के अलावा फिंगरप्रिंट जांच की टीम भी पहुंची और बारीकी से जांच पड़ताल की.

दोनों चौराहों पर रहती है पुलिस की गश्त

बताया गया कि पोस्टमैन का घर दो चौराहों के बीच मुख्य सड़क पर स्थित है. एक तरफ सागर नाका चौराहा तो दूसरी तरफ गढ़ौला नाका चौराहा है. सागर नाका चौराहा पर हमेशा पुलिस बल की तैनाती रहती है और रात में वाहनों की आवाजाही भी लगी रहती है. इसके साथ ही रात के समय पुलिस की दोनों चौराहों पर गश्त भी रहती है. लेकिन चोरों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए.

मामले की जांच जारी

खुरई शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि "मामला दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है. सागर से टीम को बुलाकर जांच कराई गई है. जल्द ही पूरे घटना का पर्दाफाश किया जाएगा."