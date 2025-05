ETV Bharat / state

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 4:20 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 5:17 PM IST 3 Min Read

सागर : मध्यप्रदेश की डाॅ. मोहन यादव सरकार पर प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख पेंशनर्स के साथ छल करने का आरोप लगा है. दरअसल, सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा की गई है, जो एक अप्रैल 2025 से लागू होगी. लेकिन प्रदेश के पेंशनर्स इस बात से नाराज हैं कि उनसे भेदभाव किया गया है. कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पेंशनर्स को डीए में वैसा लाभ नहीं दिया गया जैसा प्रदेश के कर्मचारियों को दिया गया. पेंशनर्स को डीए देने में भेदभाव? दरअसल, जुलाई 2024 से लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए की बढ़ोत्तरी की है. इसका भुगतान कर्मचारियों को एरियर के साथ किया जाएगा. मध्यप्रदेश सरकार ने एक जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और एक जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया है. साथ में ये कहा गया है कि इस महंगाई भत्ते का भुगतान एरियर के साथ होगा.

