शिकायतों का ढेर-कलेक्टर का एक्शन, फीस व पुस्तकों को लेकर निजी स्कूल पहुंचे अधिकारी - SAGAR OFFICIALS INSPECTION SCHOOLS

सागर कलेक्टर को मिल रही थीं निजी स्कूलों में भारी शिकायतें. फीस, यूनिफॉर्म और पुस्तकों को लेकर स्कूलों में चला विशेष जांच अभियान.

SAGAR OFFICIALS INSPECTION SCHOOLS
सागर कलेक्टर को मिल रही थी भारी शिकायतें (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 9:43 PM IST

2 Min Read

सागर: जिले के तमाम निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंच रही शिकायतों के बाद कलेक्टर संदीप जीआर ने राजस्व और शिक्षा अधिकारियों की कमेटी गठित कर तमाम निजी स्कूलों की जांच के आदेश दिए हैं. ये दल अचानक स्कूलों में पहुंचकर फीस, यूनिफॉर्म और स्कूलों में चलाई जा रही किताबों की जांच कर रहा है और बच्चों से भी बात कर रहा है. इस जांच अभियान में तमाम चीजों को लेकर बने नियमों के आधार पर जांच की जा रही है. गड़बड़ी पाए जाने पर स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

पहले दिन तीन निजी स्कूलों का निरीक्षण
जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द जैन ने बताया कि, ''कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी राजस्व अधिकारी और अन्य अधिकारियों का संयुक्त दल निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहा है. इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयांश विनिमय अधिनियम 2017, अधिनियम 2018 एवं अधिनियम 2020 के तहत फीस वृद्धि, एनसीईआरटी की पुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीदी के संबंध में जांच की जा रही है.''

अधिकारियों ने की किताबों की जांच (ETV Bharat)

मंगलवार को सागर एसडीएम अदिति यादव, एपीसी अभय श्रीवास्तव, बीआरसी अनिरुद्ध डिमा और बीएसी राघवेन्द्र सिंह के संयुक्त दल ने सेण्ट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, ब्लू बेल्स और वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया. जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन फीस एंट्री, एनसीईआरटी की पुस्तकों की उपलब्धता और शैक्षणिक अध्ययन की विस्तार से जानकारी ली गयी. निरीक्षण के साथ जांच दल ने कक्षाओं में जाकर स्टूडेंट्स से फीस, यूनिफॉर्म, पुस्तकों के संबंध में जानकारी ली.

फीस, यूनिफार्म और पुस्तकों को लेकर निजी स्कूलों का विशेष जांच अभियान (ETV Bharat)

क्या निर्देश हैं जिला कलेक्टर के
जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने बताया कि, ''जिला कलेक्टर के निर्देश हैं कि सभी प्राइवेट स्कूलों का लगातार निरीक्षण किया जाए और अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाए. इसके अलावा सरकारी स्कूलों में विशेष तौर पर निरीक्षण जारी है. जहां विशेष तौर पर गैरहाजिर शिक्षक और अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही की जा रही है.''

अधिकारियों ने की किताबों की जांच (ETV Bharat)
OFFICIALS CHECKED UNIFORMS BOOKS
