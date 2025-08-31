सागर: छोटे से गांव के लोग शराब पीने और बेचने वालों से परेशान थे. गांव के लोगों में शराब खोरी की आदत बढ़ रही थी. आए दिन झगड़ा होते थे, घरों में कलह होती थी. 2 महीने पहले गांव के लोग इकट्ठा हुए और नशाखोरी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया. सर्वसम्मति से तय किया गया कि जो भी गांव में शराब पिएगा और बेचेगा, उससे जुर्माना वसूला जाएगा. गांव के लोगों ने भी फैसले में सहयोग किया.

महज ढाई महीने में गांव में नशाखोरी का असर कम दिखने लगा है. इसके बाद भी जो लोग नशाखोरी या नशा बेचने का काम कर रहे हैं, उनसे करीब 50 हजार जुर्माना वसूला जा चुका है, जिसका उपयोग धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए किया जाएगा. खास बात ये है कि बंडा ब्लॉक के छोटे से गांव निमोन का ये फैसला कई गांवों के लिए मिसाल बन गया है और करीब एक दर्जन से ज्यादा गांव में ऐसा ही फैसला लेकर नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है.

बुंदेलखंड का छोटा सा गांव बना मिसाल (ETV Bharat)

शराबबंदी को लेकर एकजुट हुआ गांव

दरअसल, बंडा विकासखंड के निमोन गांव की आबादी करीब 4 हजार है. गांव से महज डेढ़ किमी की दूरी पर शराब दुकान है. ऐसे हालत में गांव में शराब का चलन बढ़ रहा था. आए दिन आपसी विवाद होने लगे थे और घरों में पारिवारिक कलह बढ़ रही थी. ऐसी स्थिति देखकर गांव के करीब 300 लोग इकट्ठा हुए और शराबखोरी पर लगाम लगाने जुर्माना लगाने का फैसला लिया.

गांव के लोगों ने तय किया कि जो भी गांव में शराब पीकर आएगा और गाली गलौज करेगा उस पर 5 हजार जुर्माना लगेगा. अगर कोई गांव में अवैध शराब की बिक्री करता हुआ पकड़ा जाएगा, तो 11 हजार जुर्माना भरना होगा. साथ ही ये तय किया गया कि जुर्माने से जो राशि वसूली जाएगी, उसे गांव के मंदिरों के जीर्णोद्धार में उपयोग लाया जाएगा.

शराब पीने वाले और बेचने वालों से वसूला जुर्माना (ETV Bharat)

गांव के गब्बर सिंह बताते हैं कि, ''गांव के पास शराब दुकान है, इस फैसले के बाद शराब दुकान की बिक्री पर असर पड़ा है और गांव के जो लोग शराब में पैसा बर्बाद कर रहे थे. उनकी माली हालत सुधरने लगी है. गांव में झगड़ों में कमी आई है और परिवारों में होने वाले भी झगड़ा कम हो गए हैं.''

दर्जन भर से ज्यादा गांवों के लिए मिसाल बना निमोन

निमोन गांव के लोगों द्वारा लिया गया शराब बंदी का फैसला अब आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गया है. निमोन गांव आसपास के गांवों के लिए शराबबंदी की मिसाल बन गया है. यहां के शराब बंदी के फैसले के चलते आसपास के दर्जन भर से ज्यादा गांव में शराब बंदी का फैसला लिया गया है. जिनमें पिथौली, भारती नगर, गनयारी, बहरोल, हनोता, उवारी, रोंड़ा, भरतपुर, उल्दन, राखसी,पड़वार, पजनारी, बरखेड़ा, बिचपुरी, किरोला और कुल्ल जैसे 15 गांव निमोन जैसी शराबबंदी लागू कर चुके हैं.

इन सब गांवों में अब तक 10 हजार से ज्यादा लोगों को शराबबंदी का संकल्प दिलाया जा चुका है. निमोना गांव से निकली शराबबंदी की ये पहल बुंदेलखंड के उन गांव के लिए मिसाल बन रही है, जहां शराब के चलते लोगों की आर्थिक हालत बिगड़ रही है. परिवार टूट रहे हैं और पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर रहा है.

बंडा एसडीओपी प्रदीप बाल्मीकि ने निमोन गांव की शराब बंदी कीपहल को सराहा है. उन्होंने गांव के लोगों को बुलाकर उनके प्रयास की सराहना की और दूसरे गांवों को निमोन गांव से प्रेरणा लेकर शराब बंदी लागू करने कहा है. उनका कहना है कि, ''नशा एक ऐसी चीज है, जो सबसे पहला नशा करने वाले व्यक्ति को बर्बाद करता है फिर उसके परिवार, मोहल्ले और गांव के लिए भी परेशानी का सबब बनता है. नशा करने से व्यक्ति पैसे तो बर्बाद करता ही है, साथ में अपनी सुख शांति को बर्बाद करता है. इसलिए जरूरी है कि नशे से दूर रहें और खुशहाल रहे.''