सागर में NH 44 पर फिल्मी स्टाइल में लूटा कंटेनर, पिस्टल अड़ाकर ड्राइवर को बनाया बंधक, देखें वीडियो

16 सितंबर सुबह करीब 4 बजे गुडगांव के राखेडा गांव से कंटेनर एचआर-55 एपी-0049 में एक निजी कंपनी का माल लेकर महाराष्ट्र के नागपुर के लिए निकला था. 17 सितंबर को नेशनल हाईवे 44 पर सागर के गौरझामर थाना के सिलारपुर गांव में रात के करीब 2 बजे मेरे कंटेनर के आगे कंटेनर एचआर-55- एके 9488 चल रहा था. जिसमें अचानक ब्रेक लगा, तो मुझे भी अपना कंटेनर रोकना पड़ा."

कंटेनर के ड्राइवर दीपचंद ने नरसिंहपुर के मुंगवानी में एफआईआर दर्ज कराई है. बिहार के भोकसील थाना के धुनीमा गांव के रहने वाले दीपचंद पिता अवध पटेल ने बताया कि "वह एसएस के लाॅजस्टिक कंपनी गुडगांव में कंटेनर ड्राइवर के तौर पर काम करता है.

सागर: देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे एनएच- 44 पर ट्रक और कंटेनरों की लूट की वारदातें आए दिन सामने आती रहती हैं. सागर से होकर गुजरने वाले एनएच-44 पर कंटेनर लूट का मामला सामने आया है. घटना गौरझामर थाना इलाके के सिलारपुर गांव में सामने आई हैं. एक नामी कंपनी का पार्सल लेकर गुड़गांव से नागपुर जा रहे कंटेनर को यहां पिस्टल अड़ाकर लूट लिया गया. कंटेनर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है. मामला शून्य पर नरसिंहपुर जिले में कायम कर जांच के लिए गौरझामर पुलिस को सौंपा गया है.

पिस्टल दिखाकर ड्राइवर सीट से हटाया

कंटेनर ड्राइवर दीपचंद ने बताया कि "कंटेनर रूकते ही 4 लोग आगे वाले कंटेनर से उतरकर मेरे कंटेनर में आए और मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे बंदूक दिखाकर डराया धमकाया. आरोपियों ने कटर मशीन से कंटेनर के चद्दर को काटा और 2 बार कंटेनर को रोककर सारा सामान अपने कंटेनर में शिफ्ट कर लिया और मुझे कंटेनर के बाॅक्स में बंद कर दिया. गाड़ी में कितना और क्या सामान था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है. वारदात को अंजाम देने वाले लोग मेरा मोबाइल भी अपने साथ ले गए. 17 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे मुझे गाड़ी समेत बंधा हुआ छोड़कर भाग गए."

कंटेनर में लगा था सीसीटीवी और जीपीएस

ड्राईवर दीपचंद ने बताया कि "जैसे-तैसे हाथ-पैर खोलकर बाहर निकला तो पता चला कि नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी में हूं. इसके बाद मैंने कंटेनर के मालिक को तत्काल घटना की सूचना दी और फिर नरसिंहपुर के मुंगवानी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. कंटेनर में सामने तरफ सीसीटीवी और जीपीएस लगा है, जिसका एक्सेस एसएसके ट्रांसपोर्ट गुड़गांव के पास है."

सीसीटीवी कैमरे की जांच में कुछ बदमाश नजर आ रहे हैं. जिन्होंने कंटेनर ड्राइवर को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाया. कंटेनर ड्राइवर से मारपीट कर और पिस्टल दिखाकर डराते-धमकाते हुए कहा कि बिल्कुल शांत हो जा, हम कुछ नहीं करेंगे, चिल्लाया तो गोली मार देंगे.

पुलिस कर रही मामले की जांच

गौरझामर थाना प्रभारी नासिर फारूकी ने बताया कि "लूट की वारदात की रिपोर्ट कंटेनर ड्राइवर दीपचंद पटेल ने नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना में दर्ज कराई है. जिसकी सूचना हमें थाना मुंगवानी नरसिंहपुर से मिली है. हमें केस डायरी मिल गई है और हमने मामले की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं."