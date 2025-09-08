ETV Bharat / state

सुपरफास्ट बनेगा सागर, शहर के ऊपर से गुजरेगा भोपाल, जबलपुर और कानपुर का ट्रैफिक

बदलेगी सागर की तस्वीर, फ्लाई ओवर और आरओबी के सहारे सीधा भोपाल से कानपुर रोड को जोडा जाएगा. नितिन गडकरी ने दी सहमति

SAGAR BHOPAL KANPUR HIGHWAY SAGAR NEW FLYOVERS
सागर की रोड कनेक्टिविटी का प्लान तैयार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 6:07 PM IST

4 Min Read

सागर : केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की हरी झंडी के बाद उम्मीद की जा सकती है कि सागर शहर की विकास की रफ्तार को पंख लगने वाले हैं. दरअसल, शहर के बीचोंबीच से गुजरने वाले भारी वाहनों के कारण यातायात अस्त व्यस्त होता है लेकिन अब ऐस नहीं होगा 3200 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से सागर को सुपरफास्ट बनाया जाएगा और इसपर मुहर भी लग चुकी है.

Bypass projects got approval from Nitin gadkari
सागर में बनेंगे कई फ्लाईओवर, ट्रैफिक की समस्या होगी दूर (Etv Bharat)

सागर विधायक और सांसद ने अपनी इसी मांग को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से मुलाकात कर 32 सौ करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा ह, जिसके जरिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक फ्लाईओवर बनाकर एक ऐसा रास्ता तैयार होगा कि बाहर से आने और जाने वाले वाहन इसी बिना शहर के अंदर आए अपनी मंजिल को ओर निकल जाएंगे.

सागर की रोड कनेक्टिविटी का प्लान तैयार

मध्यप्रदेश के बीचोंबीच बसा सागर शहर रोड कनेक्टिविटी के मामले में काफी महत्वपूर्ण है. खासकर नेशनल हाइवे 44, सागर कानपुर, भोपाल और जबलपुर की सड़कें यहां से गुजरती हैं और एक तरफ से पूरे मध्यप्रदेश को जोड़ने के अलावा यूपी, महाराष्ट्र और दूसरे पड़ोसी राज्यों को जोड़ने का काम भी करती हैं. ऐसे में सागर शहर के अंदर यातायात दबाब काफी ज्यादा बढ़ रहा है और हादसे भी हो रहे हैं.

Sagar New Bypass Project
फ्लाईओवर्स के साथ सागर बाॅयपास को भी मिली मंजूरी (Etv Bharat)

सागर में बनेंगे कई फ्लाईओवर

दूसरे शहरों से आने वाले भारी वाहनों को शहर के बाहर से गुजारने के लिए स्थानीय विधायक शैलेन्द्र जैन और सांसद लता वानखेड़े ने नितिन गडकरी के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसमें सागर कानपुर रोड पर मकरोनिया चौराहे और बहेरिया तिराहे के बीच बने आरओबी डाॅ. गौर सेतु से एक फ्लाई ओवर बनाया जाएगा. ये शहर से गुजरने वाले अन्य आरओबी से कनेक्ट किया जाएगा और फिर भोपाल रोड पर मोतीनगर तिराहे तक बनेगा. इस फ्लाईओवर के बनने से भारी वाहन बिना शहर में प्रवेश करे शहर से बाहर किसी भी तरफ जा सकेंगे.

सागर की रोड कनेक्टिविटी का प्लान तैयार (Etv Bharat)

सागर बाॅयपास को भी मंजूरी

विधायक शैलेन्द्र जैन ने बताया, '' कई सालों से मंजूरी का इंतजार कर रहे सागर बाॅयपास को भी मंजूरी मिल गई है लेकिन इससे पूरे शहर को फायदा नहीं मिलेगा. इसलिए हमनें प्रस्ताव रखा है कि बीना रोड पर मंडी चौराहे से लेकर झांसी रोड पर पगारा तिराहे पर मिलाया जाए.''

Sagar bhopal Kanpur Highway
सागर बाॅयपास को भी मंजूरी (Etv Bharat)

राहतगढ़ रोड आरओबी का बनेगा एक और आर्म

वहीं, दूसरी तरफ सागर शहर का पहला आरओबी जो खुरई रोड से भोपाल रोड को कनेक्ट करता है, इसकी डिजाइन पर निर्माण के समय से ही सवाल उठ रहे थे. विधायक और सांसद ने प्रस्ताव रखा है कि इस आरओबी में एक और भुजा बनाकर इसे भगवानगंज तिराहे तक ले जाया जाए.

Sagar bhopal Kanpur Highway
राहतगढ़ रोड आरओबी का बनेगा एक और आर्म (Etv Bharat)

क्या कहते हैं विधायक?

सागर विधायक शैलेन्द्र जैन कहते हैं, '' अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, तो सागर के विकास से संबंधित विषयों को लेकर मैंने सागर सांसद लता वानखेड़े से निवेदन किया था कि संसद सत्र के दौरान चार-पांच विषयों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना है. इसी कड़ी में मैंने और सांसद लता वानखेड़े ने केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की और सागर की यातायात और परिवहन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने तत्काल अधिकारियों के साथ हमारी बैठक कराई.

विधायक शैलेंद्र जैन ने आगे कहा, '' लगभग 32 सौ करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें सागर कानपुर रोड पर मकरोनिया चौराहे के आगे डाॅ. हरिसिंह गौर सेतू से एक फ्लाई ओवर बनाएंगे और भोपाल रोड पर मोतीनगर तिराहे तक ले जाएंगे, जिससे यातायात में बाधा बनने वाली समस्याएं नहीं रहेंगी. हालांकि, हमारा प्रस्तावित बायपास मंजूर हो गया है लेकिन वो यहां नहीं जुड़ेगा, लेकिन हमारे प्रस्ताव को मंजूरी मिली, तो ये सड़क मील का पत्थर साबित होगी. इसके अलावा खुरई रोड के आरओबी की एक भुजा भगवानगंज तरफ निकाले जाने का प्रस्ताव हमनें रखा है, प्रस्तावों पर सहमति मिल गई है.''

