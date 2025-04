ETV Bharat / state

बाघ और तेंदुए के बीच भेड़िए कैसे रहते है जिंदा, कॉलर खोलेगा ग्रे वुल्फ सीक्रेट - MP WOLF WEAR RADIO COLLAR

भेड़ियों को पहनाया जाएगा रेडियो काॅलर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 19, 2025 at 11:41 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 11:47 AM IST 5 Min Read

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये भारतीय भेडियों (ग्रे वुल्फ) के प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है . टाइगर रिजर्व बनने के पहले नौरादेही की पहचान भेड़ियों से ही थी. फिलहाल यहां राज्य वन्य अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई) ग्रे वुल्फ पर रिसर्च कर रहा है. इसी कड़ी में एसएफआरआई ने 2 भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने के लिए एनटीसीए से अनुमति मांगी थी, जो मिल चुकी है. अब नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन एसएफआरआई के साथ मिलकर भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाए जाने की तैयारियों में जुट गया है. 2 साल के लिए चल रही रिसर्च जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई) भारतीय भेड़ियों (ग्रे वुल्फ) पर नौरादेही टाइगर रिजर्व में रिसर्च कर रहा है. 2 साल की अवधि वाली इस रिसर्च के लिए एसएफआरआई भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाकर उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना चाहता है. इसके लिए एसएफआरआई ने एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एथारिटी) से अनुमति मांगी थी. एनटीसीए ने हाल ही में भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने की अनुमति दे दी है. योजना के मुताबिक 2 भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने के लिए एसएफआरआई और नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. नौरादेही टाइगर रिजर्व सागर (ETV Bharat) '2 भेड़ियों को पहनाया जाएगा रेडियो काॅलर'

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी का कहना है कि "नौरादेही टाइगर रिजर्व की एक पहचान भारतीय भेड़ियों (ग्रे वुल्फ) के प्राकृतिक आवास के रूप में है. यहां राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा फरवरी 2024 से ग्रे वुल्फ पर रिसर्च शुरू की गई है. रिसर्च के उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए 2 भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने के लिए एनटीसीए से अनुमति मांगी गई थी, जो हमें मिल चुकी है. अब एसएफआरआई और नौरादेही टाइगर रिजर्व मिलकर भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने की तैयारियों में लगा हुआ है. जल्द ही भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाया जाएगा. इस रिसर्च का उद्देश्य बाघ और तेंदुए जैसे जानवरों के बीच भेड़ियों का जीवन, उनका पसंदीदा खान पान, रहवास और उनकी दिनचर्या के बारे में जानना है." भेड़ियों को लगेगा रेडियो काॅलर (ETV Bharat) रेडियो काॅलर के जरिए क्या करते हैं रिसर्चर वन्यजीवों पर रेडियो काॅलर का इस्तेमाल कर रेडियो टेलीमेट्री के जरिए कई तरीकों से वन्यजीवों की गतिविधियां और खासकर व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है. इसके जरिए वन्यजीवों के व्यवहार, आवास, रहन सहन, जनसंख्या, अन्यजीवों के साथ सह- अस्तित्व और उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाती है. हालांकि यह तरीका काफी महंगा और वन्यजीवों के लिहाज से जोखिम वाला हो सकता है. लेकिन वन्यजीवों के व्यवहार और गतिविधियों के अध्ययन के लिए दुनिया भर में ये तरीका काफी प्रचलित है और शोध, अनुसंधान के मामले में काफी कारगर है. राज्य वन्य अनुसंधान संस्थान कर रहा है भेड़ियों पर रिसर्च (ETV Bharat) कैसे हुई रेडियो टेलीमेट्री की शुरूआत वन्यजीवों को रेडियो काॅलर पहनाकर रेडियो टेलीमेट्री के जरिए उनके अध्ययन की शुरूआत 1960 के दशक में विलियम डब्ल्यू कोचरन ने शुरू की थी. लेकिन बड़े पैमाने पर ये चर्चा में तब आई जब फ्रैंक क्रेगहेड और जॉन क्रेगहेड ने अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ग्रिजली भालू पर शोध के लिए उपयोग में लाई. दरअसल ग्रिजली भालू की आबादी तेजी से घट रही थी, ऐसे में उनकी पारिस्थितिकी, आवास, व्यवहार और सर्दी के मौसम में लंबे समय तक गायब रहने पर अध्ययन किया गया. भारत में रेडियो टेलीमेट्री की शुरूआत जहां तक भारत में रेडियो टेलीमेट्री की शुरूआत की बात करें, तो प्रशिक्षण और परीक्षण के उद्देश्य से 1976 में इसकी शुरूआत हुई थी. अमेरिकी फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस के एलडी मेक ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1976 से 1980 तक अलग-अलग जानवरों को रेडियो काॅलर पहनाकर अध्ययन किया गया था. जिसके तहत एक बाघ, एक एशियाटिक हाथी और एशियाटिक शेर के लिए रेडियो काॅलर पहनाया गया था. हालांकि पहली बार रेडियो टेलीमेट्री का संपूर्ण अध्ययन 1983 में हैदराबाद में भारतीय वन्यजीव संस्थान के मगरमच्छ अनुसंधान केंद्र ने चंबल नदी में 12 घड़ियालों पर अध्ययन के लिए ट्रांसमीटर लगाया था. अधिकृत तौर पर 1985 में मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य में रिसर्च के लिए एशियाई हाथी को रेडियो काॅलर पहनाया गया था. इसके बाद 1990 के दशक में टाइगर एक्सपर्ट उल्लास कारंत ने 4 बाघों पर रेडियो कॉलर का इस्तेमाल कर पहला अध्ययन उनके व्यवहार और पारिस्थितिकी को समझने के लिए किया था. रातापानी टाइगर रिजर्व में भेड़ियों की दस्तक, जानिए क्यों कहते हैं घोस्ट ऑफ ग्रासलैंड

भेड़िया प्रदेश होने के बाद क्यों नहीं कर रहे इंसानों पर हमला, यूपी में भेड़ियों के आतंक से बढ़ी चिंता वन्यजीवों की निगरानी का सबसे बेहतर और जोखिम वाला तरीका वाइल्डलाइफ रिसर्च के संबंध में बात करें, तो वन्यजीवों पर निगरानी और अध्ययन के लिए ये तरीका काफी बेहतर माना जाता है. लेकिन इसके खतरे भी बहुत हैं, खासकर विशालकाय और मांसाहारी जानवरों को रेडियो काॅलर पहनाना काफी जोखिम भरा होता है. रेडियो काॅलर पहनाने के पहले वन्यजीवों को बेहोश करने के लिए दवा दी जाती है, जो काफी जोखिम भरा तरीका होता है. कई बार ये दवा ज्यादा होने पर जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती है और कम होने की स्थिति में रेडियो काॅलर पहनाने वाली टीम के सदस्यों के लिए खतरनाक हो सकती है. रेडियो काॅलर पहनाने के बाद ये भी जरूरी होता है कि पहले दी गई दवा का असर कम करने जानवर को दूसरी दवा दी जाती है. इसके बाद सुनिश्चित किया जाता है, कि वो पहले की तरह सक्रिय हैं कि नहीं. हांलाकि ये काफी महंगा तरीका होता है. रिसर्च और स्टडी के लिए काफी खर्चा वाला तरीका माना जाता है.

