मदमस्त चाल में नौरादेही के जंगल से बाहर आया बाघ, राहगीरों ने की ऐसी हरकत - SAGAR NAURADEHI TIGER RESERVE

राहगीरों के मोबाइल में कैद हुआ बाघ ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या के बाद लोगों को बाघों के दर्शन आसानी से हो जाते हैं. रविवार की सुबह-सुबह बारिश के बाद जंगल में तफरीह कर रहे एक बाघ को टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली रहली जबलपुर रोड पर देखा गया. सड़क से गुजर रहे राहगीर सड़क किनारे बाघ को देखकर सहम गए और वाहन को रोक लिया. लेकिन कुछ ही देर में बाघ ने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ रुख कर लिया. राहगीरों ने वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व के खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल में कैद किया है. वहीं प्रबंधन ने राहगीरों को सलाह दी है कि टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले रास्ते से निकलते हुए सावधानी और सतर्कता बरतें. बारिश के बाद बाघ की तफरीह

नौरादेही टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले रहली-जबलपुर मार्ग पर एक बार फिर बाघ की मौजूदगी दर्ज की गई है. रविवार सुबह को मोहली गांव के पास गुजरने वाले राहगीरों ने सड़क के पास बाघ को घूमते हुए देखा. सड़क किनारे अचानक से सामने आए बाघ को देख लोग हैरत में पड़ गए और तत्काल वाहन को रोक लिया. बारिश के बाद तफरीह के मूड में नजर आ रहा बाघ जंगल की ओर लौट गया. इस दौरान राहगीरों ने इस खूबसूरत नजारे को तत्काल अपने मोबाइल में कैद कर लिया.

