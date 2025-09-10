ETV Bharat / state

अपनी खूबसूरती से कम, खाना सहेजने की आदत ने बना दिया कसाई, नौरादेही में आसानी से दिखता है श्राइक

ऐसा पक्षी जिसे आदतों की वजह से कहते हैं कसाई ( Nauradehi Tiger Reserve )

दरअसल, ये पक्षी खाना ज्यादा होने पर उन कीडे़-मकोडे़ या कीट पतंगों को नुकीली वस्तुओं जैसे कांटे या झाड़ियों में दर्दनाक तरीके से फंसा देता है. इसलिए श्राइक अपनी खूबसूरती से कम और अपनी खाना सहेजने की खतरनाक आदत के कारण कसाई कहलाता है. फिलहाल इसे मध्य प्रदेश के सबसे बडे़ टाइगर रिजर्व नौरादेही में आसानी से देखा जा सकता है.

सागर: एक पक्षी श्राइक होता है, जो आमतौर पर जंगलों में देखने मिल जाता है. पर्यावरण की अनुकूलता के हिसाब से अलग-अलग साइज और रंग के होते हैं, लेकिन इनकी खाने की आदत अलग तरह की होती है. दरअसल श्राइक एक मांसाहारी पक्षी होता है. अपने भोजन यानि कीडे़-मकोडे़ को सहेजकर रखने की इसकी आदत होती है. तरीका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसी वजह से इसे कसाई कहते हैं.

श्राइक पक्षी की बात करें, तो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है. इस पक्षी की चर्चा इसलिए होती है, क्योंकि ये छोटे स्तनधारी जीवों कीडे़-मकोडे़, कीट-पतंगे, चूहे और छिपकली जैसे जीवों का शिकार करता है. छोटा सा शिकारी होने के बाद भी इसे पक्षी जगत में कसाई का नाम दिया गया है, क्योंकि अपने शिकार के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आता है. पेट भर जाने के बाद उसे दर्दनाक तरीके से कांटों, झाडियों या नुकीली वस्तुओं में फंसा देता है. इनके शिकार को खाने और सहेजने की आदत ही इन्हें अलग बनाती है.

ग्रे या भूरे रंगे के होते हैं श्राइक पक्षी (Nauradehi Tiger Reserve)

जरूरत से ज्यादा शिकार होने या पेट भर जाने पर ये शिकार को बर्बाद नहीं होने देते हैं. ये बचे हुए शिकार को कांटों या कांटेदार दूसरी वस्तुओं में फंसा देते हैं. जब इन्हें दूसरा शिकार नहीं मिलता है या शिकार पर नहीं जाना चाहते हैं, तब कांटों में फंसे अपने शिकार का भोजन करते हैं.

श्राइक पक्षी के दिलचस्प फैक्ट (ETV Bharat Info)

चोंच के दोनों तरफ नुकीले दांत होते हैं खतरनाक

जहां तक श्राइक पक्षी की बात करें, तो इनके शिकार की क्षमता में मोटी और हुकनुमा चोंच इसे खूंखार शिकारी बनाती है. जैसे ही अपने हुकनुमा नुकीले दांतों से ये शिकार की गर्दन पर हमला करता है, तो तुरंत गर्दन कट जाती है. श्राइक की ऊपरी चोंच के दोनों तरफ दांत जैसी नुकली संरचना होती है और निचले हिस्से के तरफ एक खांचा होता है, जिसे टोमियल टूथ कहते हैं. यही खास चोंच अपने शिकार की गर्दन पर तेजी से वार कर शिकार को तुरंत मार देती है.

कीड़ों-मकोड़ों का शिकार करता श्राइक (Nauradehi Tiger Reserve)

खूबसूरत मांसाहारी शिकारी पक्षी (Nauradehi Tiger Reserve)

छिपकर शिकार करता है शातिर कसाई

श्राइक का शिकार का अंदाज भी बड़ा निराला है. ये चुपचाप छिपकर अपने शिकार पर पैनी नजर रखता है. मौका मिलते ही शिकार का अनोखी चोंच से काम तमाम कर देता है. घनी झाड़ियों में छिपकर चूहे, कीट पतंगे और दूसरे शिकार पर कई घंटों तक नजर रखता है. मुख्य रूप से झाड़ियों वाले और बिल जैसे आवास में रहने वाले जानवरों का शिकार करता है. ये कई बार शिकार का पीछा भी करता है. चूहों के बिलों पर नजर रखता है और घात लगाकर चूहों पर झपट पड़ता है. साथ ही अपने से छोटे पक्षियों को कई बार निशाना बनाता है, तो उनके घोंसलों पर भी नजर रखता है.

श्राइक पक्षी (Nauradehi Tiger Reserve)

क्या कहना है टाइगर रिजर्व प्रबंधन का

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ ए ए अंसारी बताते हैं कि "ये पक्षी श्राइक है. श्राइक कई तरह के कई साइज के होते हैं. जो काॅमन श्राइक होता है, ये मांसाहारी पक्षी होता है. जब इसके पास खाने में ज्यादा कीडे़-मकोडे़े हो जाते हैं, तो ये अपने खाने को बचाकर रख लेता है. इसका बचाने का तरीका ये है कि ये कांटों में फंसा देता है.

शिकार करता श्राइक पक्षी (Nauradehi Tiger Reserve)

श्राइक जब चूजे होते हैं, तो इनकी मां तभी से इन्हें कीडे़-मकोडे़ और कीट पतंगे खिलाने लगती है. इसलिए ये मांसाहारी होते हैं. इसके साथ ही इनमें शिकार की क्षमता भी पैदा हो जाती है और ये अपने शिकार को उड़कर या कहीं बैठा देखकर निशाना बनाते हैं.