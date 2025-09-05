ETV Bharat / state

दरअसल, तितलियां एक तरह से फूलों की तरह आकर्षित करती हैं. लोग घरों के बगीचों और जंगलों में नजर आने वाली तितलियों से काफी आकर्षित होते हैं. जैव विविधता के साथ वन एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण से आम जनता को जोड़ने के लिए वनविभाग समय-समय पर लोगों को जोड़कर बटरफ्लाई सर्वे करते रहते हैं. ऐसे में नौरादेही टाइगर रिजर्व में कई बार तितलियों के सर्वे हो चुके हैं.

जहां तक नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो पिछले सर्वे के आधार पर यहां कम से 40 प्रकार की तितलियां पायी जाती हैं. जिनमें करीब 25 सामान्य है और 15 दुर्लभ तितलियां है. यहां पाई जाने वाली तितलियां अपने रंग और आकृति के आधार पर अपने दुश्मन को छकाने का काम करती है, तो अपने साथी को रिझाने के लिए अपने रंगों और आकृति की इस्तेमाल करती है.

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बडे़ टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व की बात करें, तो यहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जल्द ही अफ्रीकन चीते भी बसने वाले हैं, लेकिन नौरादेही टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए भी मशहूर है. यहां बाघों और दूसरे जानवरों के अलावा दुर्लभ पक्षियों को अपना अलग संसार है. तो रंग बिरंगी आकर्षक तितलियां यहां के प्राकृतिक वातावरण की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है.

पिछले सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें, तो यहां 25 से 40 प्रजाति की तितलियां पायी गयी हैं. जिनमें कई सामान्य और कई दुर्भल प्रजाति की हैं.

सागर नौरादेही रिजर्व में तितलियां (Nauradehi Tiger Reserve)

मिमिक्री करने में माहिर है जूनोनिया वंश की तितली

नौरादेही में पायी जाने वाली जूनोनिया प्रजाति की तितली शिकारी को बेवकूफ बनाने में माहिर है. ये तितली पंखों पर कैमोफ्लाज बनाकर शिकारी को परेशान कर देती है. अपने आप को आसपास के वातावरण में ऐसे ढाल लेती है कि शिकारी डर जाए. इस प्रजाति की तितली को इसलिए मेमिक करने में माहिर कहा जाता है. अगर ये पत्तों के बीच रहेगी, तो पत्तों के रंग में अपने आप को ढाल लेगी और झाड़ियों के बीच होगी, तो अपने पंखों का रंग वैसा ही कर लेती है.

नौरादेही में तितलियों का संसार (Nauradehi Tiger Reserve)

नौरादेही में मिलती है इन प्रजाति की तितलियां

नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार यहां पर तो उसमें सामान्य प्रजाति की तितलियां हैं. उनमें पैरट, सेलर, लेपर्ड और जेजबेल तितली है. डिप्टी डायरेक्टर ए ए अंसारी बताते हैं कि "लगभग सभी प्रकार की प्रजातियां यहां पायी जाती है. कई सर्वे के बाद हम तय कर पाते हैं कि हमारे पास कितनी प्रजातियां की तितली है. ज्यादातर कीट पतंगों का शिकार पक्षी या दूसरे शिकारी जानवर करते हैं. उससे बचने के लिए या छिपने के लिए पंखों के डिजाइन तैयार कर लेते हैं या ऐसी आकृति बन जाए कि हमलावर से बड़ी दिखाई दें."

जूनोनिया प्रजाति की तितली (Nauradehi Tiger Reserve)

क्या कहना है प्रबंधन का

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ एए अंसारी बताते हैं कि "चूंकि तितली वन और वन्यप्राणियों के संरक्षण का जरूरी हिस्सा है. आजकल सामान्य लोगों को वन और वन्यप्राणी संरक्षण से जोड़ने के लिए एक अच्छा साधन है कि हम बटरफ्लाई सर्वे और इससे जुड़ी गतिविधि करें. नौरादेही में पहले बटरफ्लाई को लेकर सर्वे होते रहे हैं.

सागर वीरांगना दुर्गावति टाइगर रिजर्व (Nauradehi Tiger Reserve)

जिसका डाटा हमारे पास है, तितलियों का जो रहवास विशेष होता है कि कौन सी प्रजाति किस तरह के रहवास में रहती है. हम भी सर्वे की योजना बना रहे हैं कि हमारे पास डाटा आ जाए कि कितनी प्रजातियों की तितली हमारे टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र में हैं.

जो हमारे पास सर्वे का डाटा है, उसके अनुसार यहां करीब 25 प्रकार की तितलियां हैं. इसके अलावा कुछ आंकडे़ बताते हैं कि यहां पर 40 प्रकार की तितलियां हैं. तो उसमें सामान्य बटरफ्लाई है, जिनमें पैरट, सेलर, लेपर्ड और जेजबेल है. सभी प्रकार की प्रजातियां यहां पायी जाती है. कई सर्वे के बाद हम तय कर पाते हैं कि हमारे पास कितनी प्रजातियां की तितली हैं.

नौरादेही में रंग-बिरंगी तितलियां (Nauradehi Tiger Reserve)

ज्यादातर कीट पतंगों का शिकार पक्षी या दूसरे शिकारी जानवर करते हैं, तो उससे बचने के लिए या छिपने के लिए पंखों के डिजाइन तैयार कर लेते हैं, या ऐसी आकृति बन जाए कि हमलावर से बड़ी दिखाई दें."