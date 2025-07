ETV Bharat / state

पढ़ाई करने स्कूल पहुंची नागिन! देखते ही बच्चों के छूटे पसीने, बारिश में क्यों निकलते हैं सांप - SAGAR NAGIN FOUND IN CLASSROOM

क्लासरूम में छुपी थी नागिन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 9, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 8:27 AM IST 3 Min Read

सागर: लगातार हो रही बारिश के बाद जहरीले जीव जंतु और खासकर सांप अपने बिल छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में आबादी का रुख कर रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को सागर शहर से लगे गंभीरिया गांव के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में जब बच्चे स्कूल पहुंचे, तो वहां पर एक नागिन अपना फन फैलाए डेरा जमाए बैठी हुई थी. बच्चों ने जैसे ही अपने क्लास रूम में नागिन को देखा, तो अफरा तफरी मच गई और इसकी सूचना स्कूल के हेड मास्टर को दी गयी. हेडमास्टर ने तत्काल स्नेक कैचर अकील बाबा से संपर्क किया और अकील बाबा ने स्कूल पहुंचकर नागिन को काबू में किया. तब जाकर बच्चों ने राहत की सांंस ली और स्कूल में पढ़ाई शुरू हो पाई. एक्सपर्ट ने नागिन का रेस्क्यू किया (ETV Bharat)

