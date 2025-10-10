ETV Bharat / state

गंदगी में और बिना पानी मनेगी दिवाली, नगर निगम कर्मी 14 अक्टूबर से हड़ताल पर

लंबे समय से की जा रही है मांग, अब मजबूरी में नगर निगम कर्मचारियों दिवाली से ठीक पहले कर दी हड़ताल की घोषणा

NAGAR NIGAM STRIKE BEFORE DIWALI
नगर निगम कर्मी 14 अक्टूबर से हड़ताल पर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 5:32 PM IST

सागर : अगर नगर निगम के कर्मचारी अपनी जिद पर अडे रहे, तो शहरवासियों की दिवाली इस बार गंदगी और कचरे के ढेर के बीच मनेगी. सागर नगर निगम के कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. इसके अलावा एरियर का भुगतान और पदोन्नति नहीं होने से कर्मचारियों ने आगामी 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है. इस सिलसिले में कर्मचारियों ने महापौर, निगम अध्यक्ष और आयुक्त को चेतावनी पत्र भी सौंप दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 14 अक्टूबर के पहले वेतन, एरियर और पदोन्नति मामलों को लेकर कार्रवाई नहीं हुई, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

मध्यप्रदेश नगरपालिका/नगरनिगम कर्मचारी संघ, कर्मचारी कल्याण मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने निगम कर्मचारियों के वेतन, एरियर्स का भुगतान और पदोन्नति सहित अन्य मांगों के निराकरण के लिए महापौर संगीता सुशील तिवारी, निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार और निगम आयुक्त राजकुमार खत्री को ज्ञापन सौंपा है. मांग की गई है कि 13 अक्टूबर तक कर्मचारियों को दो माह का वेतन, पदोन्नति व पूर्व बकाया का एरियर्स दिया जाए.

Sagar Nagar Nigam Strike
गंदगी में और बिना पानी मनेगी दिवाली (Etv Bharat)

साथ ही नगर निगम/नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत और कर्मचारी कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष हरेंद्र खटीक ने कहा, '' 13 अक्टूबर तक अगर दो माह का वेतन, एरियर का भुगतान और पदोन्नति की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो 14 अक्टूबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल की जाएगी. इन हालातों के लिए नगर निगम प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा.''

लंबे समय से की जा रही है मांग

राजेश सिंह राजपूत ने बताया, '' कर्मचारियों की पदोन्नति और बकाया एरियर को लेकर हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं. लेकिन निगम प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है. इसी तरह कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है. अभी दो महीने का वेतन बकाया है. इन हालातों में हम मजबूरी में हड़ताल पर जाने का फैसला कर रहे हैं. वहीं, हरेन्द्र खटीक ने बताया कि एक बार नहीं कई बार हम अपनी मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप चुके हैं. लेकिन हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है. हम लोग शहर में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जल सप्लाई का काम करते हैं और लोगों को सुविधा देते हैं. लेकिन आज वेतन नहीं मिलने से हमारे परिवार की दीपावली पर संकट आ गया है.

महापौर ने बुलाई बैठक

इस मामले में महापौर संगीता सुशील तिवारी ने दीपावली के त्यौहार को देखते हुए कर्मचारियों की लंबित मांगों वेतन भुगतान, एरियर, पदोन्नति और क्रमोन्नति सहित दूसरी मांगों के संबंध में कर्मचारी कल्याण मोर्चा व अध्यक्ष सफाई कामगार यूनियन नगर शाखा के पदाधिकारी-सदस्यों के साथ बैठक बुलाई है. महापौर संगीता सुशील तिवारी ने कहा, '' कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा कर उचित निराकरण किया जाएगा. शहरवासियों और निगमकर्मियों सभी की दीपावली अच्छी तरह से मनेगी.''

