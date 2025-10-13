ETV Bharat / state

नगर निगम ने लिया 5 करोड़ का कर्ज, कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, होगी साफ सुथरी दिवाली

सागर नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया वापस, दिवाली से ठीक पहले हड़ताल पर जाने का किया था ऐलान.

NAGAR NIGAM STRIKE BEFORE DIWALI
सागर नगर निगम के कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: नगर निगम के कर्मचारियों ने सोमवार (13 अक्टूबर) से हड़ताल पर जाने का फैसला वापस ले लिया है. बीते 10 अक्टूबर को कर्मचारी संघों ने नगर निगम महापौर को मांग पत्र देकर 13 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की सूचना दी थी. जिसके बाद महापौर ने एमआईसी के साथ कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई थी और तय किया था कि भले ही नगर निगम को कर्ज लेकर कर्मचारियों का वेतन देना पड़े, लेकिन दीपावली के पहले कर्मचारियों का लंबित दो माह का वेतन दिया जाएगा.

क्या है मामला ?

नगर निगम ने अब अपनी बैंक एफडी के एवज में लोन की प्रक्रिया की है, जिसके बाद नगर निगम कर्मचारियों ने 13 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल फिलहाल वापस ले ली है. दरअसल, सागर नगर निगम के कर्मचारियों ने पिछले दिनों दो माह से वेतन न मिलने और कई लंबित मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था. इस मामले में नगर निगम कर्मचारी संघों ने आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन भी सौंपा था. लेकिन महापौर और महापौर परिषद से किसी तरह की बातचीत नहीं की थी.

नगर निगम ने लिया पांच करोड़ का कर्ज (ETV Bharat)

सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन

जब मामला हड़ताल पर पहुंच गया, तो महापौर संगीता सुशील तिवारी ने हस्तक्षेप करते हुए महापौर परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई. बैठक में कर्मचारियों को दीपावली के पहले वेतन और अन्य मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया. कर्मचारी संघ ने वेतन, बकाया एरियर का भुगतान, पदोन्नति, गृह भाड़ा और पूर्व में हड़ताल के दौरान काटे गए 7 दिनों का वेतन सहित अन्य मांगों को पूरी करने की मांग की थी.

बड़े बकायेदारों से वसूली जाएगी राशि

महापौर परिषद के सदस्य शैलेन्द्र ठाकुर ने बताया कि "कर्मचारी संघों ने महापौर को वेतन और अन्य मांगों को लेकर जो ज्ञापन दिया था. उस पर महापौर, एमआईसी सदस्यों और आयुक्त की मौजूदगी में चर्चा की गई. पिछले समय कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों का ज्ञापन महापौर और एमआईसी को नहीं दिया था. जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो महापौर, एमआईसी सदस्य और आयुक्त की मौजूदगी में कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया कि नगर निगम के अधिकृत बैंक में जो हमारी एफडी है, हमने उसके एवज में लोन लेकर वेतन का भुगतान करेंगे."

उन्होंने आगे कहा कि "इस मामले में हमनें कर्मचारी संगठनों से ये भी कहा है कि नगर निगम कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए. नगर निगम की आर्थिक हालत बिगड़ी हुई है. लेकिन कर्मचारी वसूली पर गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं. कई बड़े बकायेदारों से राशि वसूलना है, उस पर भी काम करना चाहिए."

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGAR NIGAM STRIKEDIWALI 2025MADHYA PRADESH NEWSNAGAR NIGAM STRIKE BEFORE DIWALISAGAR NAGAR NIGAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिलक हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.