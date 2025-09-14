ETV Bharat / state

पिता होमगार्ड, भाई की पढ़ाई के लिए बहनों ने की नौकरी, रात दिन मेहनत कर ऋषभ अवस्थी की MPPSC में दूसरी रैंक

सागर के ऋषभ अवस्थी ने मध्य प्रदेश पीएससी में दूसरा स्थान किया हासिल. बहनों ने ऋषभ की पढ़ाई के लिए प्राइवेट नौकरी की थी.

MPPSC SECOND RANK RISHABH AWASTHI
ऋषभ अवस्थी ने MPPSC में हासिल की दूसरी रैंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 10:51 AM IST

सागर: होमगार्ड सैनिक पिता की मामूली तनख्वाह और चार बहनों के इकलौते भाई ऋषभ अवस्थी ने मध्य प्रदेश पीएससी में दूसरा स्थान हासिल कर अपने पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया. तो अपनी बड़ी बहनों के इकलौते भाई को देखे सपने को साकार कर बड़ा तोहफा दिया है. ऋषभ अवस्थी के पिता रमेश अवस्थी का कहना है कि, ''जिस तरह एक तपस्वी के लिए तपस्या का फल मिलता है, वह हमें और हमारे परिवार को मिला है. मैं और मेरी बेटियों ने ऋषभ को प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए एक सपना देखा था और ऋषभ ने अथक परिश्रम करके उस सपने को साकार किया है.''

हर तरफ ऋषभ अवस्थी की चर्चा
आज जब ऋषभ अवस्थी की एमपीपीएससी में दूसरी रैंक की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है, तो यहां सागर के देवरी में ऋषभ अवस्थी के पिता रमेश अवस्थी और मां गोमती की मेहनत और बहनों के त्याग और समर्पण की भी चर्चा हो रही है. 65 साल के रमेश अवस्थी बताते हैं कि, ''होमगार्ड में सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे. उनकी चार बेटियां और एक बेटा ऋषभ है. छोटी सी तनख्वाह वाली नौकरी में परिवार चलाना मुश्किल था, उन्होंने और उनकी बेटियों ने ऋषभ को प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखा था. इसके लिए खुद ऋषभ के पिता रमेश अवस्थी और खासकर बड़ी दो बहनों ने काफी मेहनत की.

ऋषभ अवस्थी की सफलता से माता-पिता बेहद खुश (ETV Bharat)

ऋषभ की प्राथमिक शिक्षा देवरी और फिर सागर में हुई. जब ऋषभ के पिता का प्रमोशन हुआ और वो प्लाटून कमांडर बने, तो उन्होंने सागर में परिवार शिफ्ट किया और ऋषभ को मिशनरी स्कूल में एडमिशन दिलाया. स्कूली पढ़ाई सागर में करने के बाद ऋषभ बड़ी बहन के पास इंदौर में रहने लगा और वहां पर बीए,एमए के साथ एमपीपीएससी की तैयारी की.

बहनों ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर भाई को पढ़ाया
ऋषभ के पिता रमेश अवस्थी के मामूली वेतन में परिवार का भरण पोषण मुश्किल था. नौकरी के अलावा पैतृक जमीन और बटाई पर जमीन लेकर ऋषभ के पिता रमेश अवस्थी खेती करते थे, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें. ऋषभ की दोनों बड़ी बहनों ने ऋषभ को प्रशासनिक अधिकारी बनने प्रोत्साहित किया. पिता पर कम बोझ पढ़े, इसलिए दोनों बड़ी बहनों ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर भाई को पढ़ाई के लिए पैसा दिया.

MPPSC 2024 RESULT 2024
बहनों ने प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर भाई को पढ़ाया (ETV Bharat)

क्या कहना है ऋषभ के पिता का
ऋषभ अवस्थी के रिटायर्ड पिता रमेश अवस्थी बताते हैं कि, ''हमें अपार खुशी है, जिस तरह से एक तपस्वी की तपस्या का फल मिलता है. सारे जीवन से तपस्या कर रहे हैं. कुछ पैतृिक जमीन थी और कुछ लेकर खेती की, वेतन बहुत कम मिलता है, जिसमें मैंने अपना गुजारा किया. मैंने और मेरे बच्चों ने खर्च कम किए, कोई भी फालतू खर्च नहीं किए. मेरी दिली इच्छा थी कि वो किसी प्रशासनिक पद पर जाएं. मेरी बेटियों और उसकी बहनों ने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया. उन्होंने ही उसको इस तरफ मोड़ा और उसका भी लगाव था. हमारी इच्छा को अपने हृदय में धारण किया और उसने काफी मेहनत की, उसी मेहनत का फल आज ईश्वर ने दिया है.''

रमेश अवस्थी ने बताया, ''जब बच्चियों की शादी नहीं हुई थी, तो मेरी बड़ी और मंझली बेटी ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर ऋषभ की पढ़ाई के लिए पैसा दिया. मुझे इतना वेतन नहीं मिलता था, कि मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाता. दिन में ड्यूटी करता था और रात में खेती करता था. इसके बाद प्रमोशन हो गया और प्लाटून कमांडर बन गए. फिर सागर पहुंचे, तो वहां बच्चियों ने ऋषभ को पढ़ाने के लिए स्कूल तलाश किया.''

''हमारे बजट के हिसाब से सागर में सैंट मेरी स्कूल ठीक रहा और उसी में उसकी शिक्षा हुई. उसके बाद इंदौर में उच्च शिक्षा हुई. कोरोना काल में उसने मेहनत की, कोराना काल में घर आ गया था. घर पर बहुत मेहनत की और फिर परीक्षा देने इंदौर चला गया. वहां जो विशेषज्ञ लोग थे, उनसे उसने शिक्षा ली. सबसे ज्यादा बहनों के संपर्क में रहता था.''

