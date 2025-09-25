अब LPG की बुकिंग और डिलेवरी का झंझट होगा खत्म, सागर जिले में घर-घर पहुंचेगी PNG
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे. वह पहले जैसीनगर पहुंचेंगे, फिर सागर आएंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 10:37 AM IST
सागर : सागर जिले के कस्बों में भी पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पहुंचने वाली है. इस सेवा के तहत पाइपलाइन नेटवर्क के सहारे डायरेक्ट घरों तक प्राकृतिक गैस पहुंचेगी. इससे एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग और डिलेवरी का झंझट खत्म होगा. खास बात ये है कि ये गैस स्वच्छ दहनशील ईंधन है. इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है, जोकि पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है.
मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरुकता कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को जैसीनगर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल और मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरुकता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया "राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं. इसी के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025 लागू की गई है. इस योजना के तहत पाइपलाइन बिछाकर घरों तक पाइप्ड नैचुरल गैस कनेक्शन दिए जाएंगे. इसके साथ ही वाहनों के लिए सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना भी है."
दीनदयाल जयंती पर बीजेपी के कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के अनुसार वह गुरुवार को जैसीनगर और सागर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मोहन यादव 1:10 पर सागर जिले के जैसी नगर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. जैसीनगर के बाद मुख्यमंत्री सागर पहुंचेंगे. यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे. मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दीनदयाल जयंती के अवसर पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री भोपाल से पहुंचेंगे सीधे जैसीनगर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से दोपहर 12 बजकर 35 मिनिट हेलीकॉप्टर से जैसीनगर 1 बजकर 10 मिनिट पहुंचेंगे. जैसीनगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर जैसीनगर में सेवा जागरूकता योजना का शुभारंभ करेंगे और सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न जनहितैषी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे. मुख्यमंत्री जैसीनगर से दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 3 बजकर 15 मिनिट पर सागर हेलीपेड पहुंचेंगे तथा सागर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री शाम 5 बजकर 10 मिनिट सागर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर शाम 5 बजकर 40 बजे मिनिट पर भोपाल पहुंचेंगे.