किसानों के हित में मोहन यादव का सागर में बड़ा ऐलान, सोयाबीन की MSP की भावांतर से होगी भरपाई

मुख्यमंत्री ने जैसीनगर से पाइप लाईन के माध्यम से घर-घर गैस पहुंचाने की योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने लगभग 215 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया.

सागर: जैसीनगर विकासखंड में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने गुरुवार को जहां अन्न सेवा जागरूकता समारोह का शुभारंभ किया, तो वहीं किसानों के हित में कई घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा और खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 5300 रूपए तय की है. अगर किसान को बाजार में उसकी फसल का 5 हजार रूपए मिलेगा, तो 300 रूपए सरकार भावांतर योजना के माध्यम से देगी.

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कहा कि "आज मैं किसानों के बीच मे आया हूं. जहां-जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, वहां पूरा सर्वे कर रहे हैं. जहां अतिवृष्टि से फसल खराब हुई, उनको भी लगातार मुआवजा भी दिया जा रहा है और भी देंगे. प्रधानमंत्री ने 5300 रूपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया, जो हमारी एमएसपी है. पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के किसानों को ये दाम दिलाया जाएगा. अबकी बार भावांतर योजना के माध्यम से अगर उनकी सोयाबीन की फसल 5 हजार रूपे में बिकती है, तो 300 रूपए से ऊपर बोनस देंगे. एक रूपये का घाटा किसान को नहीं होने देंगे."

'किसानों का घाटा मध्य प्रदेश सरकार करेगी वहन'

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कहा कि "पूरे प्रदेश के किसानों के लिए मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं कि कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है, तो जो घाटा किसान को होगा वो मध्य प्रदेश सरकार देने को तैयार है. किसानों के साथ हमारी सरकार हर कदम पर खड़ी है. आने वाले समय में हमारे किसान भाई-बहनों की जिंदगी अच्छी बने. पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी, तो हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दी और यह लगातार देते रहेंगे. हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है. किसानों की जिंदगी जितनी बेहतर कर सकते हैं, हम लगातार उसे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."

'लाड़ली बहनों को भाईदोज से 1500 रूपए मिलेंगे'

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि "बहनों चिंता मत करो, ये कांग्रेसी कुछ भी कहें लेकिन इस दिवाली के बाद भाई-दूज से आपको डेढ़ हजार रुपए महीना मिलना चालू होगा. ये कांग्रेसी रोते रहेंगे, रोते रहेंगे और रोते रहेंगे. हमारे पास पैसे इतने हैं कि हम अपनी बहनों को देते रहेंगे, देते रहेंगे और देते रहेंगे."

बेबस नदी परियोजना का ऐलान

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कहा कि "बुंदेलखंड को केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के माध्यम से मिली है. लेकिन यह क्षेत्र थोड़ा छोटा था, ऐसे में बेबस नदी के अंदर सिंचाई परियोजना की बात आई. बेबस नदी परियोजना से 30 गांव के 5 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होगी और सागर में भी पीने का पानी मिलेगा. ऐसे में इस परियोजना को बनाने की घोषणा करता हूं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाएं चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है."

जैसीनगर का नाम 'जय शिवनगर' करने की घोषणा

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कहा कि "जैसीनगर में शासकीय महाविद्यालय का भवन अधूरा है,वह काम भी कराएंगे. इस कॉलेज को जल्दी से पूरा करके दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखने की घोषणा करता हूं. जैसीनगर में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाने की मांग है. एक सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बन गया. ऐसे में कन्या हायर सेकेंडरी में बहनों को भी पढ़ना चाहिए. मैं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल देने की घोषणा करता हूं. जैसीनगर का नाम 'जय शिवनगर' करने की घोषणा करता हूं."

'दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश होगा नंबर वन'

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कहा कि "मध्य प्रदेश में कृषि के साथ-साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. आज मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है. मध्य प्रदेश को हम दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में पहले नंबर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं. इसके लिए मध्य प्रदेश में किसानों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला खोलने पर किसानों को लभगग 40 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जा रही है, जिसमें 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है.