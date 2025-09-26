ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए, मोहन यादव का भाईदूज गिफ्ट

मध्य प्रदेश के मुखिया सागर के जैसीनगर पहुंचे, यहां उन्होंने लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी का बयान दिया.

MP LADLI BEHNA GET 1500 RS
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए (Mohan Yadav X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 3:59 PM IST

सागर: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को कोसते हुए लाड़ली बहनों के लिए भाईदूज से 1500 रुपए देने का एलान किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कुछ भी कहें लेकिन बहनों चिंता करो, दिवाली के बाद इसी भाईदूज से आपको 1500 रुपए मिलना चालू हो जाएगा. कांग्रेसी रोते रहेंगे और हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी बहनों को देते रहेंगे. मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव गुरुवार को सागर दौरे पर थे और उन्होंने सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर में सभा को संबोधित करते हुए ये एलान किया.

भाईदूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपए का एलान

जैसीनगर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने कहा कि "लाड़ली बहनों हाथ खड़े करो, जिन जिनको पैसे मिल रहा है. आप बताओ बहन को भी मिल रहा है और भाई को भी मिल रहा है. हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, किसानों की जिंदगी जितनी बेहतर कर सकते हैं, हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहनों चिंता मत करो. ये कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन इसी दिवाली के बाद भाईदूज से आपको भी 1500 रुपए महीने मिलना चालू हो जाएगा.

SAGAR MOHAN YADAV DIWALI GIFT
जैसीनगर में सभा को संबोधित करते मोहन यादव (ETV Bharat)

ये कांग्रेसी रोते रहेंगे... रोते रहेंगे... रोते रहेंगे और हमारे पास पैसे इतने हैं कि हम अपनी बहनों को देते रहेंगे..देते रहेंगे... देते रहेंगे. बहनें भी अपने एक-एक पैसे का उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई और घर के परिवार के सदस्यों के लिए सब की चिंता के लिए इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में उनकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा,यह काम हमारा है.

मोहन यादव बोले- हमारे पास पैसे की कमी नहीं

मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव गुरुवार को सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर विकासखंड मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर आयोजित मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा संकल्प जागरूकता अभियान में शिरकत करने पहुंचे थे. वहां उन्होंने विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि "विकास योजनाएं चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है.

हम अपने किसान भाईयों और लाड़ली बहनों को किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे. किसान भाईयों को केंद्र और राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि मिलेगी, तो लाड़ली बहनों के लिए दीपावली के बाद भाईदूज को 1500 रुपए मिलेंगे.

