सागर: मध्य प्रदेश के सर्राफा व्यापारी सरकार से लंबे समय से शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया के सरलीकरण और जल्द मुहैया कराए जाने की मांग कर रहे हैं. आत्मरक्षा के उद्देश्य से सागर सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन और मध्य प्रदेश सर्राफा एसोसिएशन ये मांग लंबे समय से करता आ रहा है. सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है. उन्होंने कहा कि सर्राफा व्यापारी अपने मूल्यवान जेवरात और सोने-चांदी के कारण अपराध का शिकार हो रहे हैं. उनके साथ लूटपाट और हत्या जैसी वारदात आम हो गयी है. इसलिए सर्राफा व्यापारियों के लिए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया सरल की जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए.

विधायक ने शून्यकाल में उठाया मुद्दा

सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने विधानसभा के मानसून सत्र में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को सदन के सामने रखा. उन्होंने सर्राफा व्यापारियों को आत्मरक्षा की दृष्टि से शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाने की मांग की है. विधायक जैन ने स्पीकर को प्रेषित शून्यकाल सूचना में कहा कि सराफा व्यापारी बेशकीमती सोना, चांदी और आभूषणों का कारोबार करते हैं, जिससे वे हमेशा अपराधियों की नजर में रहते हैं.

सर्राफा व्यापारियों ने शस्त्र लाइलेंस प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग की (ETV Bharat)

पिछले कुछ सालों में प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में लूट, चोरी, डकैती जैसी घटनाओं में सर्राफा व्यापारियों को जानमाल का नुकसान हुआ है. प्रदेश के सर्राफा व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस के लिए तत्काल प्रभाव से नीति बनाकर शस्त्र लाइसेंस की पात्रता सरल की जाए, जिससे व्यापारी आत्मरक्षा में सक्षम हो सके. विधायक ने स्पीकर से अनुमति लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया. उन्होंने बताया कि देश के दूसरे प्रदेशों में व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस देने विशेष नीति है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए.

सर्राफा व्यापारियों का क्या कहना है?

सागर सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सोनी कहते हैं कि "सोना-चांदी बेहद मूल्यवान धातु होती है. हमारा इसको लेकर अक्सर कहीं न कहीं आना जाना होता है. इसके अलावा कई व्यापारियों की दुकान भी ऐसी जगह होती है जहां सुरक्षा को खतरा रहता है. हमारे पास हमेशा लाख-दो लाख का आभूषण रहता है. पिछले सालों में सर्राफा व्यापारियों के साथ लूट-छिनैती की कई घटनाएं हुई. ऐसे में हमने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय विधायक से मांग की थी कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और प्राथमिकता के आधार पर हमें लाइसेंस दिया जाए."

अभी लाइसेंस लेने की क्या है प्रक्रिया?

सर्राफा व्यापारी शस्त्र लाइसेंस के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल (NDAL) पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए निर्धारित फॉर्म-C भरना होता है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय का विवरण और शस्त्र रखने का कारण स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है. आवेदन के साथ पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और फर्म का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज संलग्न करना होता है.

इसके बाद स्थानीय थाने द्वारा पुलिस सत्यापन किया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदक पर कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो. पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद मामला कलेक्टर के पास भेजा जाता है, जो अंतिम निर्णय लेते हैं. यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है. लाइसेंस के बाद संबंधित व्यापारी शस्त्र खरीद सकता है और उसे नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है.