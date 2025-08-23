ETV Bharat / state

सियासत से बेखबर गोपाल भार्गव सुन रहे चैन की बंसी, भजन गुनगुनाते आए नजर - GOPAL BHARGAV ENJOYING FLUTE

सागर की रहली विधानसभा से विधायक गोपाल भार्गव ने अपने ऑफिस में लिया बांसुरी वादन का आनंद. गुनगुनाए भजन.

Gopal Bhargav enjoying flute
बांसुरी का आनंद लेते गोपाल भार्गव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 3:08 PM IST

3 Min Read

सागर: एक तरफ जहां पूरे देश और प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है वहीं दूसरी तरफ ज्यादा चुनाव जीतने वाले विधायक गोपाल भार्गव बांसुरी की मधुर धुन में आत्ममुग्ध नजर आ रहे हैं. सब कुछ छोड़कर अपने गृह नगर गढ़ाकोटा में बांसुरी पर भजन सुन रहे हैं और साथ में गुनगुनाकर आनंद ले रहे हैं. गोपाल भार्गव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि गोपाल भार्गव लगातार नवमी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने हैं लेकिन उन्हें मोहन यादव मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है. हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है और उनके समर्थकों का मानना है कि अब गोपाल भार्गव को जरूर मंत्री बनाया जाएगा.

गृहनगर गढ़ाकोटा में बांसुरी पर भजन सुन रहे गोपाल भार्गव (ETV Bharat)

'गणनायक' में सुन रहे चैन की बंसी

गोपाल भार्गव का सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह उनके आवास गणनायक का है. जहां वह स्थानीय लोगों से मिलने के लिए अपने दफ्तर में मौजूद थे. तभी उनके विधानसभा क्षेत्र का एक बांसुरी वादक उनसे मिलने के लिए पहुंच गया, फिर क्या था मंत्री गोपाल भार्गव ने उसे बांसुरी पर कुछ सुनाने के लिए कहा. जब बांसुरी वादक ने बांसुरी पर भजनों को सुनाना शुरू किया, तो गोपाल भार्गव खुद गुनगुनाते भी नजर आए.

MLA Gopal Bhargav
गढ़ाकोटा में अपने निवास में बांसुरी सुनते गोपाल भार्गव (ETV Bharat)

गोपाल भार्गव के इस तरह के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी 73 साल की उम्र में जिम में व्यायाम करते नजर आते हैं तो कभी अपने विधानसभा क्षेत्र रहली में स्कूटी पर सवार होकर आम लोगों की तरह घूमने निकल जाते हैं. कभी मंदिर में कथा सुनते नजर आते हैं तो अब बांसुरी का आनंद ले रहे हैं.

लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं गोपाल भार्गव

पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की बात करें, तो उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में एक दिग्गज और अपराजित नेता के तौर पर जाना जाता है. उन्होंने अपना पहला चुनाव रहली विधानसभा से 1985 में जीता था और तब से लेकर अब तक हर चुनाव जीते आ रहे हैं. 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 हजार से ज्यादा वोटों से नवमी बार चुनाव जीते हैं.

मोहन यादव मंत्रिमंडल में गोपाल भार्गव शामिल नहीं

2003 से लेकर 2023 तक लगातार कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव को फिलहाल मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है. कभी-कभी इस बात को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर होती रहती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने शांत रहना बेहतर समझा है. हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनने का आश्वासन दिया गया है. लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, फिलहाल इसका इंतजार ही किया जा सकता है.

सागर: एक तरफ जहां पूरे देश और प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है वहीं दूसरी तरफ ज्यादा चुनाव जीतने वाले विधायक गोपाल भार्गव बांसुरी की मधुर धुन में आत्ममुग्ध नजर आ रहे हैं. सब कुछ छोड़कर अपने गृह नगर गढ़ाकोटा में बांसुरी पर भजन सुन रहे हैं और साथ में गुनगुनाकर आनंद ले रहे हैं. गोपाल भार्गव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि गोपाल भार्गव लगातार नवमी बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने हैं लेकिन उन्हें मोहन यादव मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है. हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है और उनके समर्थकों का मानना है कि अब गोपाल भार्गव को जरूर मंत्री बनाया जाएगा.

गृहनगर गढ़ाकोटा में बांसुरी पर भजन सुन रहे गोपाल भार्गव (ETV Bharat)

'गणनायक' में सुन रहे चैन की बंसी

गोपाल भार्गव का सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह उनके आवास गणनायक का है. जहां वह स्थानीय लोगों से मिलने के लिए अपने दफ्तर में मौजूद थे. तभी उनके विधानसभा क्षेत्र का एक बांसुरी वादक उनसे मिलने के लिए पहुंच गया, फिर क्या था मंत्री गोपाल भार्गव ने उसे बांसुरी पर कुछ सुनाने के लिए कहा. जब बांसुरी वादक ने बांसुरी पर भजनों को सुनाना शुरू किया, तो गोपाल भार्गव खुद गुनगुनाते भी नजर आए.

MLA Gopal Bhargav
गढ़ाकोटा में अपने निवास में बांसुरी सुनते गोपाल भार्गव (ETV Bharat)

गोपाल भार्गव के इस तरह के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. कभी 73 साल की उम्र में जिम में व्यायाम करते नजर आते हैं तो कभी अपने विधानसभा क्षेत्र रहली में स्कूटी पर सवार होकर आम लोगों की तरह घूमने निकल जाते हैं. कभी मंदिर में कथा सुनते नजर आते हैं तो अब बांसुरी का आनंद ले रहे हैं.

लगातार 9 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं गोपाल भार्गव

पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव की बात करें, तो उन्हें मध्य प्रदेश की सियासत में एक दिग्गज और अपराजित नेता के तौर पर जाना जाता है. उन्होंने अपना पहला चुनाव रहली विधानसभा से 1985 में जीता था और तब से लेकर अब तक हर चुनाव जीते आ रहे हैं. 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 हजार से ज्यादा वोटों से नवमी बार चुनाव जीते हैं.

मोहन यादव मंत्रिमंडल में गोपाल भार्गव शामिल नहीं

2003 से लेकर 2023 तक लगातार कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव को फिलहाल मोहन यादव मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है. कभी-कभी इस बात को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर होती रहती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने शांत रहना बेहतर समझा है. हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनने का आश्वासन दिया गया है. लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, फिलहाल इसका इंतजार ही किया जा सकता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGAR MLA GOPAL BHARGAVBJP EX MINISTER GOPAL BHARGAVGOPAL BHARGAV LISTENING BHAJANSSAGAR NEWSGOPAL BHARGAV ENJOYING FLUTE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थानेदार का इस्तीफा, शनि दरबार में जान बख्श पत्नी संग रहने की कामना

भिंड का शिखर कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में परचम लहराने को तैयार, बीहड़ से विदेश की छलांग

दुश्मन को दहला देने वाले रशियन टैंक मध्य प्रदेश में होंगे रिपेयर, वॉर टैंक रिपेयरिंग हब की जल्द शुरुआत

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला, बालिग को शादीशुदा व्यक्ति के साथ रहने से नहीं रोका जा सकता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.