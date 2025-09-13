ETV Bharat / state

लड़की से मिलने पटना से 700 KM दूर से दौड़ा आया प्रेमी, इंस्टाग्राम प्यार की ताकत

सागर : आजकल सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़के-लड़कियां भी बहुत सक्रिय हैं. कच्ची उम्र में लड़कियां सोशल मीडिया पर किसी के भी झांसे में फंस जाती है. इसके भयावह परिणाम भी सामने आ रहे हैं. ऐसा ही मामला सागर जिले से सामने आया है. जिले के मालथौन थाना क्षेत्र की बरोदिया कलां पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव से 15 साल की नाबाालिग लड़की 6 माह पहले गायब हो गई थी. परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

परिजनों को झांसा दे प्रेमी से मिलने पहुंची लड़की

सागर पुलिस ने नाबालिग लड़की को 700 किलोमीटर दूर पटना से बरामद किया है. लड़की ने पुलिस को पूछताछ में बताया "एक युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और वह मिलने के बहाने सागर आया. इसके बाद वह उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया." वहीं, पुलिस में दर्ज गुमशुदगी के अनुसार "कक्षा 10 वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 17 मार्च 2025 को अपने परिजनों से सहेली के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने का कहकर घर से निकली थी."

पुलिस को लड़की की सहेलियों से मिला सुराग

लड़की जब शाम तक घर लौटकर नहीं आई तो परिजन परेशान हो गए. परिजनों ने उसे उसकी सहेलियों के पास सर्च किया. फिर सारे रिश्तेदारों से संपर्क किया. कहीं कुछ पता नहीं चलने पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जब लड़की की सहेलियों से बात की तो पता चला कि उसकी इंस्टाग्राम पर किसी युवक से दोस्ती थी. उससे वह लगातार चैटिंग करती थी. सहेलियों ने बताया कि उसकी करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर पटना के 19 वर्षीय दीपक चंद्रवंशी नाम के युवक से दोस्ती हुई थी.