लड़की से मिलने पटना से 700 KM दूर से दौड़ा आया प्रेमी, इंस्टाग्राम प्यार की ताकत

सागर जिले से 6 महीने पहले गायब 15 साल की लड़की को पुलिस ने पटना से बरामद किया. 19 साल के प्रेमी को जेल भेजा.

सागर की नाबालिग लड़की पटना से बरामद
Choose ETV Bharat

सागर : आजकल सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़के-लड़कियां भी बहुत सक्रिय हैं. कच्ची उम्र में लड़कियां सोशल मीडिया पर किसी के भी झांसे में फंस जाती है. इसके भयावह परिणाम भी सामने आ रहे हैं. ऐसा ही मामला सागर जिले से सामने आया है. जिले के मालथौन थाना क्षेत्र की बरोदिया कलां पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव से 15 साल की नाबाालिग लड़की 6 माह पहले गायब हो गई थी. परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

परिजनों को झांसा दे प्रेमी से मिलने पहुंची लड़की

सागर पुलिस ने नाबालिग लड़की को 700 किलोमीटर दूर पटना से बरामद किया है. लड़की ने पुलिस को पूछताछ में बताया "एक युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और वह मिलने के बहाने सागर आया. इसके बाद वह उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया." वहीं, पुलिस में दर्ज गुमशुदगी के अनुसार "कक्षा 10 वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की 17 मार्च 2025 को अपने परिजनों से सहेली के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने का कहकर घर से निकली थी."

पुलिस को लड़की की सहेलियों से मिला सुराग

लड़की जब शाम तक घर लौटकर नहीं आई तो परिजन परेशान हो गए. परिजनों ने उसे उसकी सहेलियों के पास सर्च किया. फिर सारे रिश्तेदारों से संपर्क किया. कहीं कुछ पता नहीं चलने पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जब लड़की की सहेलियों से बात की तो पता चला कि उसकी इंस्टाग्राम पर किसी युवक से दोस्ती थी. उससे वह लगातार चैटिंग करती थी. सहेलियों ने बताया कि उसकी करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर पटना के 19 वर्षीय दीपक चंद्रवंशी नाम के युवक से दोस्ती हुई थी.

युवक ने नाबालिग को 6 माह तक पटना में रखा

दोस्ती के बाद दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं. जब पुलिस ने और पड़ताल की तो जानकारी मिली कि युवक 17 मार्च 2025 को सागर आया था. इधर, नाबालिग लड़की भी अपने गांव से सागर पहुंच गई. सागर से युवक नाबालिग को अपने साथ पटना ले गया. युवक पिछले 6 महीने से नाबालिग को पटना में रखे था. बरामद नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया "इस दौरान युवक ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए."

युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा

बरोदिया कलां चौकी प्रभारी धनेंद्र यादव ने बताया "पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई थी. लड़की के प्रेमी की लोकेशन और डीआर डिटेल के आधार पर ट्रेस किया गया. पुलिस की एक टीम पटना भेजी गई. जहां से 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया. युवक को जेल भेज दिया गया." लड़की को बरामद करने में बरोदिया कलां चौकी प्रभारी धनेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक बीडी शिवहरे, आरक्षक स्वदेश परिहार, महिला आरक्षक सुषमा की भूमिका सराहनीय रही.

