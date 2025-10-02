ETV Bharat / state

महापौर करेंगी नगर निगम के रावण दहन कार्यक्रम का बहिष्कार, आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप

महापौर को बार-बार अपमानित कर रहा आयुक्त नगर निगम सागर की महापौर संगीता सुशील तिवारी ने नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाले मुख्य दशहरा समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. उनका आरोप है कि नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लगातार उन्हें अपमानित किया जा रहा है और ऐसा ही दशहरे के आयोजन में होगा. इसी आशंका के चलते वह दशहरा के मुख्य समारोह में शामिल नहीं होगी. क्योंकि नगर निगम द्वारा जो दशहरा के आयोजन का कार्ड वितरित किया जा रहा है, उसमें भी महापौर का नाम पांच में नंबर पर है.

सागर: संभागीय मुख्यालय पर दशहरे का मुख्य आयोजन नगर निगम सागर द्वारा आयोजित कराया जाता है. लेकिन इस बार ये आयोजन विवादों में घिर गया है. क्योंकि नगर निगम की महापौर संगीता सुशील तिवारी ने नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री पर लगातार अपमानित करने का आरोप लगाते हुए दशहरा कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. वहीं, उन्होंने आयुक्त की हरकतों को लेकर पार्टी संगठन और सरकार को भी अवगत करा दिया है. खास बात ये है कि भाजपा के राज में भाजपा शासित नगर निगम की महापौर अपमानित हो रही हैं और इस साजिश के आरोप भी भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं.

महापौर संगीता तिवारी का कहना है कि, ''मेरे खिलाफ किसी के कहने पर या जानबूझकर निगमायुक्त षड़यंत्र रच रहे हैं. 25 सितंबर को मुख्यमंत्री के सागर दौरे के दौरान पद्माकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुझे मुख्यमंत्री के स्वागत का मौका ही नहीं दिया गया.'' वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राहियों के चेक वितरण कार्यक्रम में महापौर को बुलाया गया. लेकिन आयुक्त 40 मिनट बाद पहुंचे तब तक महापौर इंतजार करती रही. 30 सितंबर को स्वच्छता सेवा अभियान के तहत म्युनिसिपल स्कूल में निगम द्वारा आयोजित लोकल मेले में महापौर पहुंची लेकिन नगर निगम की तरफ से ना तो आयुक्त पहुंचे और ना ही किसी कर्मचारी को उन्होंने कार्यक्रम में जाने दिया.

आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप (ETV Bharat)

सरकार और संगठन से शिकायत

महापौर संगीता सुशील तिवारी का कहना है कि, ''निगम द्वारा वितरित किए जा रहे कार्ड में उनका नाम कहां पर है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सागर के मतदाताओं ने उन्हें महापौर चुना है और वह शहर की करीब साढ़े तीन लाख जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित हैं. मुझे पार्षदों और कर्मचारियों से जानकारी मिली है कि दशहरा आयोजन में फिर मुझे अपमानित करने की साजिश रची जा रही है. इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कार्यक्रम में ही नहीं जाऊंगी. ये किसके इशारे पर और क्यों हो रहा है, हर कोई जानता है. इसकी शिकायत मैंने संगठन और सरकार से कर दी है. सागर के विकास और जनता की सेवा के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी.''

सागर नगर निगम (ETV Bharat)

जब इस मामले में ईटीवी भारत ने निगम आयुक्त राजकुमार खत्री से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. जैसे ही उनसे संपर्क हो जाएगा उनके वर्जन के साथ खबर अपडेट कर दी जाएगा.