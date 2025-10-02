ETV Bharat / state

महापौर करेंगी नगर निगम के रावण दहन कार्यक्रम का बहिष्कार, आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप

सागर महापौर ने नगर निगम आयुक्त पर लगाए अपमानित करन के आरोप, रावण दहन कार्यक्रम में नहीं होंगी शामिल.

sagar Mayor boycott Ravana Dahan
महापौर करेंगी नगरनिगम के रावण दहन कार्यक्रम का बहिष्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 7:17 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 7:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: संभागीय मुख्यालय पर दशहरे का मुख्य आयोजन नगर निगम सागर द्वारा आयोजित कराया जाता है. लेकिन इस बार ये आयोजन विवादों में घिर गया है. क्योंकि नगर निगम की महापौर संगीता सुशील तिवारी ने नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री पर लगातार अपमानित करने का आरोप लगाते हुए दशहरा कार्यक्रम के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. वहीं, उन्होंने आयुक्त की हरकतों को लेकर पार्टी संगठन और सरकार को भी अवगत करा दिया है. खास बात ये है कि भाजपा के राज में भाजपा शासित नगर निगम की महापौर अपमानित हो रही हैं और इस साजिश के आरोप भी भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं.

महापौर को बार-बार अपमानित कर रहा आयुक्त
नगर निगम सागर की महापौर संगीता सुशील तिवारी ने नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाले मुख्य दशहरा समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. उनका आरोप है कि नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री द्वारा नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लगातार उन्हें अपमानित किया जा रहा है और ऐसा ही दशहरे के आयोजन में होगा. इसी आशंका के चलते वह दशहरा के मुख्य समारोह में शामिल नहीं होगी. क्योंकि नगर निगम द्वारा जो दशहरा के आयोजन का कार्ड वितरित किया जा रहा है, उसमें भी महापौर का नाम पांच में नंबर पर है.

महापौर ने आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप लगाया (ETV Bharat)

महापौर संगीता तिवारी का कहना है कि, ''मेरे खिलाफ किसी के कहने पर या जानबूझकर निगमायुक्त षड़यंत्र रच रहे हैं. 25 सितंबर को मुख्यमंत्री के सागर दौरे के दौरान पद्माकर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुझे मुख्यमंत्री के स्वागत का मौका ही नहीं दिया गया.'' वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राहियों के चेक वितरण कार्यक्रम में महापौर को बुलाया गया. लेकिन आयुक्त 40 मिनट बाद पहुंचे तब तक महापौर इंतजार करती रही. 30 सितंबर को स्वच्छता सेवा अभियान के तहत म्युनिसिपल स्कूल में निगम द्वारा आयोजित लोकल मेले में महापौर पहुंची लेकिन नगर निगम की तरफ से ना तो आयुक्त पहुंचे और ना ही किसी कर्मचारी को उन्होंने कार्यक्रम में जाने दिया.

sagar Mayor alligation Commissioner
आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप (ETV Bharat)

सरकार और संगठन से शिकायत
महापौर संगीता सुशील तिवारी का कहना है कि, ''निगम द्वारा वितरित किए जा रहे कार्ड में उनका नाम कहां पर है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सागर के मतदाताओं ने उन्हें महापौर चुना है और वह शहर की करीब साढ़े तीन लाख जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित हैं. मुझे पार्षदों और कर्मचारियों से जानकारी मिली है कि दशहरा आयोजन में फिर मुझे अपमानित करने की साजिश रची जा रही है. इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कार्यक्रम में ही नहीं जाऊंगी. ये किसके इशारे पर और क्यों हो रहा है, हर कोई जानता है. इसकी शिकायत मैंने संगठन और सरकार से कर दी है. सागर के विकास और जनता की सेवा के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी.''

sagar Municipal Corporation
सागर नगर निगम (ETV Bharat)

जब इस मामले में ईटीवी भारत ने निगम आयुक्त राजकुमार खत्री से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. जैसे ही उनसे संपर्क हो जाएगा उनके वर्जन के साथ खबर अपडेट कर दी जाएगा.

Last Updated : October 2, 2025 at 7:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SAGAR MAYOR ALLIGATION COMMISSIONERSAGAR MUNICIPAL CORPORATIONSAGAR NEWSDUSSHERA 2025SAGAR MAYOR BOYCOTT RAVANA DAHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.