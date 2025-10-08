ETV Bharat / state

पन्ना में छुट्टी सैंक्शन करने के एवज में बाबू ने कर डाली ऐसी डिमांड, पहुंच गया हवालात

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में 10 दिनों में लगातार दूसरी बार सागर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ सहायक (लिपिक) को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ने लैब टेक्नीशियन की छुट्टी स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. इससे पहले 29 सितंबर को लोकायुक्त की टीम अमानगंज थाना में ग्राम सेवा समिति के सदस्य को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था.

शिकायतकर्ता और छय रोग विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ दिलीप डामोर ने अवकाश के लिए 10 सितंबर को आवेदन किया था. हालांकि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पदस्थ विमल खरे आवेदन स्वीकृत करने के एवज में दिलीप से प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था. करीब 25 दिनों की छुट्टी स्वीकृत करने के बदले 2500 रुपए की घूस की मांग की थी.

लोकायुक्त टीम प्रभारी रोशनी जैन ने दी जानकारी (ETV Bharat)

लिपिक ने 2500 रुपये की मांग की थी

जिसके बाद दिलीप डामोर ने 26 सितंबर को सागर लोकायुक्त को लिखित में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. 8 अक्टूबर को शिकायतकर्ता दिलीप डामोर ने विमल खरे को अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए 2500 रुपए की रिश्वत दी. इसके तुरंत बाद लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पैसे लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया.

2500 रुपए रिश्वत लेते हुए लिपिक गिरफ्तार (ETV Bharat)

सागर लोकायुक्त टीम प्रभारी रोशनी जैन ने बताया कि "शिकायतकर्ता दिलीप डामोर द्वारा 26 सितंबर 2025 को लोकायुक्त सागर में शिकायत की गई थी कि उससे अर्जित अवकाश स्वीकृत करने के बदले में लिपिक द्वारा 2500 रुपये की घूस मांगी जा रही है. इस पूरे मामले की पड़ताल की गई, जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत सही पाई गई. इसके बाद 8 अक्टूबर को 25 सौ रुपए की रिश्वत लेते लिपिक विमल खरे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है.