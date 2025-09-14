ETV Bharat / state

एस्टीमेट 1 लाख 41 हजार, रिश्वत मांगी डेढ़ लाख, सागर में ईई के चक्कर में फंस गए जेई

सागर में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार. लोकायुक्त ने ईई और जेई के खिलाफ दर्ज किया मामला.

SAGAR JUNIOR ENGINEER ARRESTED
बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

सागर: बिजली कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 1 लाख की रिश्वत लेना जूनियर इंजीनियर को भारी पड़ गया. सागर लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर जूनियर इंजीनियर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

एस्टीमेट को अप्रूव करने ईई ने मांगी थी रिश्वत

दरअसल ठेकेदार के 11 केव्ही की लाइन शिफ्टिंग के एस्टीमेट को अप्रूव करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत सिंह चौहान ने अपने मातहत जूनियर इंजीनियर मिलन परतेती के जरिए एक लाख रुपए रिश्वत मांगी थी. जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय सागर में दर्ज कराई थी. शिकायत की जांच के बाद शनिवार की शाम लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया.

SAGAR LOKAYUKTA ACTION
सागर में ईई के चक्कर में फंस गए जेई (ETV Bharat)

'ईई ने जेई को रिश्वत देने के लिए कहा'

लोकायुक्त पुलिस सागर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम बिजली कंपनी नगर कार्यालय सागर में पदस्थ जूनियर इंजीनियर मिलन परतेती को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है.

ठेकेदार रामकुमार पटेल ने बताया कि "मकरोनिया इलाके के अभिनंदन नगर में 11 केव्ही की लाइन शिफ्टिंग के एस्टीमेट अप्रूवल के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजीत सिंह ने डेढ़ लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी. इसी सिलसिले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे अपने मातहत जूनियर इंजीनियर मिलन परतेती को रिश्वत के पैसे देने कहा था."

एक लाख की रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार

ठेकेदार रामकुमार पटेल एक लाख रुपए देने शनिवार की शाम ऑफिस पहुंचा था. जैसे ही जेई मिलन परतेती ने ठेकेदार से रिश्वत की रकम ली, पहले से दफ्तर में सादी वर्दी में मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता अजीत सिंह चौहान मौके पर मौजूद नहीं थे.

ELECTRICITY DEPT JUNIOR ENGINEER ARRESTED
एक लाख की रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार (ETV Bharat)

1 लाख 41 हजार का एस्टीमेट, रिश्वत मांगी थी डेढ़ लाख

पीड़ित ठेकेदार रामकुमार पटेल का कहना है कि "1 लाख 41 हजार का एस्टीमेट था और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसलिए मैंने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी."

SAGAR ELECTRICITY DEPT BRIBE CASE
एस्टीमेट 1 लाख 41 हजार का रिश्वत मांगी डेढ़ लाख (ETV Bharat)

'दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई'

लोकायुक्त निरीक्षक रोशनी जैन ने बताया कि "शिकायत की तस्दीक सही पाए जाने पर लोकायुक्त की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. जिसमें जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं. उस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं थे. दोनों अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है." इस कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.

