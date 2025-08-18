ETV Bharat / state

भजनों पर बेटे संग जमकर थिरके पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह, देखते रह गए लोग - SAGAR BHUPENDRA SINGH DANCE

सागर के रुद्राक्ष धाम में धूमधाम से मनी कृष्ण जन्माष्टमी, गायक हंसराज रघुवंशी की शानदार प्रस्तुति के मुरीद हुए पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह.

SAGAR BHUPENDRA SINGH DANCE
भजनों पर बेटे संग जमकर थिरके पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:02 AM IST

सागर: वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आयोजित किए गए. लेकिन सागर के बामोरा स्थित रुद्राक्ष धाम में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम बहुत खास था. यहां सुबह 8 बजे से रात 12 बजे के बाद तक एक से बढ़कर एक कई कार्यक्रम हुए. कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी थे, जिन्होंने शाम के वक्त अपने भजनों से रुद्राक्ष धाम में ऐसा समां बांधा कि पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके बेटे अविराज सिंह अपने आप को नहीं रोक सके और मंच पर ही भाव विभोर होकर नाचने लगे.

करीब 17 घंटे चले श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में स्थानीय और बाहर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा कई जनप्रतिनिधि और हस्तियां मौजूद थे.

सागर के रुद्राक्ष धाम में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

भावविभोर होकर नाचे पूर्व गृहमंत्री और उनके बेटे

रुद्राक्ष धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में स्थानीय और बाहर से एक से बढ़कर एक कलाकार आए. सुबह 8 बजे से ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुरू हो गई थी. महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी थे, जिन्होंने शिव शिव शिव शंभू, महादेव शंभू, शिव समा रहे मुझमें, मैं शुन्य हो रहा हूं और जय शिव शंकर, हरिओम के साथ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया और लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा जैसे भजन सुनाए.

HANSRAJ RAGHUVANSHI BHAJANS
गायक हंसराज रघुवंशी ने बांधा शमा (ETV Bharat)

वहीं श्री राम के भजन अयोध्या आए मेरे प्यारे, राम बोलो जय जय श्री राम के साथ, गोविंदा गोपाला हरे कृष्ण हरे नंद लाला जैसे भजन गाए. वहीं, जब हंसराज रघुवंशी ने भोलेनाथ की शादी, हम तो नाचेंगे भजन गाया, तो पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके बेटे अविराज सिंह मंच पर झूमते नाचते नजर आए. पूर्व गृहमंत्री तो इस तरह नाचे कि देखने वाले देखते रह गए.

लगातार 17 घंंटे एक से बढ़कर एक प्रस्तुति

सुबह 8 बजे महोत्सव की शुरुआत उज्जैन के भस्म रमैया भक्त मंडल डमरू दल की प्रस्तुति से हुई. प्रथम चरण में राधे-राधे मंडल ने भजनों की प्रस्तुति दी. वहीं खरगोन के संजय महाजन ने "बांके बिहारी कजरारे तोरे नैन" पर एकल नृत्य और "चलो रे वृन्दावन" भजन पर सामूहिक नृत्य से समां बांध दिया. मंडला के सांस्कृतिक दल के श्री राधा कृष्ण जी नृत्य ने मथुरा और वृंदावन सा माहौल बना दिया.

भजनों पर नाचने को मजबूर हुए लोग

लीलाधर रैकवार ने “कन्हैया देखत को हलको सो“ पर ढिमरयाई नृत्य की प्रस्तुति दी. मुस्कान साहू और सुभानी ने “कान्हा बरसाने आ जईओ“ पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी. गायिका वैशाली रैकवार ने भगवान गणेश की स्तुति “देवा श्री गणेशाय देवा“ और “मच गया शोर सारी नगरी में, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, आज बृज में होली रे रसिया जैसे भजन और गीत गाकर जन समुदाय को नाचने पर मजबूर कर दिया. इसके अलावा बुंदेली बधाई नृत्य, श्रीकृष्ण रासलीला, फूलों की होली, मयूर और बरेदी नृत्य के साथ कालवेलया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी.

