370 साल से यहां कुएं पर विराजे हैं श्री कृष्ण, सुनते हैं सिर्फ गोपियों की अर्जी - KRISHNA IDOL ON 370 YEAR OLD WELL

सागर में कुंए पर बने एक प्रचीन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान हैं. यहां पर गोपियां चिट्ठी लिखकर अपनी मनोकामना की अर्जी लगाती हैं.

Sagar Krishna idol on 370 year old well
370 साल से यहां कुएं पर विराजे हैं श्री कृष्णा (ETV Bharat Gfx)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:28 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 9:36 PM IST

सागर: वैसे तो कन्हैया और गोपियों की लीलाओं के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये जानकर अचरज होगा कि यहां एक ऐसा मंदिर है जहां कन्हैया सिर्फ अपनी गोपियों की सुनते हैं. करीब 370 साल पुराने कृष्ण मंदिर की खासियत ये है कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कुएं पर बनाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के तल को कुएं का पानी स्पर्श करता है. ऐसे में श्री कृष्णा हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं.

शहर की पहचान कही जाने वाली लाखा बंजारा झील के किनारे स्थापित इस मंदिर की स्थापना वासुदेव राव आठले ने कराई थी. तब से इस मंदिर में परंपरा है कि एकादशी के दिन कोई भी महिला गोपी रूप में भगवान को चिट्ठी लिखकर अपनी अर्जी लगाती है, तो कन्हैया उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं.

370 साल पहले कुंए पर स्थापित की गयी श्रीकृष्ण की मूर्ति (ETV Bharat)

370 साल पहले कुंए पर स्थापित की गयी श्रीकृष्ण की मूर्ति

मंदिर के व्यवस्थापक गोविंद दत्तात्रेय आठले बताते हैं कि यह मंदिर 1655 ई में बनाया गया था. मंदिर का निर्माण करने वाले वासुदेव राव आठले थे, जो बंडा और शाहगढ़ के मालगुजार थे. यह मंदिर कुएं पर बनाया गया है. जब इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तब ये माना जाता था कि कुएं का पानी श्री कृष्ण भगवान के तल को छूता रहेगा, तो भगवान श्री कृष्णा हमेशा जागृत अवस्था में रहेंगे. पहले इस मंदिर में भगवान श्री कृष्णा अकेले विराजे थे, यहां एक बार जगतगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था. तब उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की भी स्थापना की गई थी.

KRISHNA IDOL ON 370 YEAR OLD WELL
370 साल से यहां कुएं पर विराजे हैं श्री कृष्णा (ETV Bharat)

कन्हैया सिर्फ सुनते हैं गोपियों की

इस मंदिर की खासियत ये है कि यहां कन्हैया को चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाई जाती है. जिसे वह रात में शगुन के रूप में चबाकर ग्रहण करते हैं, जो सार रहता है, उसे ग्रहण कर लेते हैं और जो बेकार होता है उसे छोड़ देते हैं. खास बात ये है कि कन्हैया को सिर्फ महिलाएं अर्जी लगा सकती हैं. जो महिला अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाती है, उसे गोपी रूप में अर्जी लगानी होती है. कन्हैया के लिए अर्जी की चिट्ठी लिखी जाती है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है कि हे माधव, हे गोपाल, हे कृष्ण मेरी यह प्रार्थना है, मेरा यह काम आप करवा दीजिए और सबसे अंत में अर्जी लगाने वाली महिला आपकी गोपी लिखती है.

JANMASHTAMI 2025
पिछले साल 9 गोपियों की मनोकामना हुई पूरी (ETV Bharat)
LORD KRISHNA FULFILL WISHES OF GOPI
गोपियां चिट्ठी लिखकर लगाती हैं अर्जी (ETV Bharat)
Sagar Krishna idol on 370 year old well
सागर में कुंए पर बने एक प्रचीन मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण (ETV Bharat)
Krishna idol on 370 year old well
कन्हैया सिर्फ सुनते हैं गोपियों की (ETV Bharat)

पिछले साल 9 गोपियों की मनोकामना हुई पूरी

गोविंद दत्तात्रेय आठले बताते हैं कि अर्जी सिर्फ एकादशी के दिन लगाई जाती है. पिछले साल 11 गोपियों ने अर्जी लगाई थी. जिसमें से 9 गोपियों की मनोकामना पूरी हुई है. सुरेखा गोविंद आठले बताती हैं कि "कार्तिक महीने में पांडव पंचमी के दिन यहां मेला लगता है. इस दौरान गोपियां काफी संख्या में पूजा करने आती हैं और अपनी चिट्ठी रख कर जाती हैं. उनकी मनोकामना भी पूरी होती है. मैंने कभी कोई अर्जी नहीं लगाई है. मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूं. मेरे मन में क्या है, भगवान सब जानते हैं और हमारे ऊपर जो भी संकट आता है, उसका निवारण करते हैं. अर्जी लगाने वाली गोपियां बाद में आकर बताती हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई है.

JANMASHTAMI 2025SAGAR NEWSLORD KRISHNA FULFILL WISHES OF GOPILORD KRISHNA HEARS PLEAS OF GOPIKRISHNA IDOL ON 370 YEAR OLD WELL

ख़ास ख़बरें

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने टीचरों को दिया 1 महीने का समय, बोले-नहीं सिखाया तो सस्पेंड

कब मिलेगी गड्ढों वाली सड़कों से आजादी?, युवक का अनोखा प्रदर्शन

पदोन्नति में आरक्षण देने का मामला, कोर्ट ने सरकार से फिर मांगा जवाब

छतरपुर के 1000 साल पुराने मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, नक्काशी देख फटी रह जाएंगी आंखें

