राजा पृथ्वीपत और डांसर की प्रेमकहानी, लव ट्रायंगल में खलनायिका बनी रानी - SAGAR KING PRITHVIPAT LOVE STORY

राजा और डांसर की प्रेम कहानी का गवाह शीशमहल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 25, 2025 at 10:24 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 10:59 AM IST 4 Min Read

सागर (कपिल तिवारी) : भारतीय महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन ये उसे कतई गवारा नहीं कि उसके पति की ओर कोई स्त्री उस निगाह से देखे. और अगर बात प्रेमप्रसंग पर आ जाती है तो महिला कुछ भी कर सकती है. कई घटनाएं इस तथ्य को बयां कर रही हैं. प्रेम प्रसंग आम आदमी का भी हो सकता है और वीवीआईपी का भी. हम बात कर रहे हैं 17 वीं शताब्दी की. ये दर्दनाक कहानी है बुंदेलखंड के सागर एक राजा के प्रेम त्रिकोण की. लोगों का दावा है कि यह एक सच्ची कहानी है. राजा और डांसर की प्रेम कहानी का गवाह शीशमहल सागर में झांसी मार्ग पर बना विशाल किला गढ़पहरा सागर पर राज करने वाले राजवंशों की कहानी बयां करता है. गढ़पहरा के बीचोंबीच बना शीशमहल आज भी आकर्षण का केंद्र है. ये शीशमहल यहां के राजा और नर्तकी (डांसर) की प्रेम कहानी का गवाह है. राजा पृथ्वीपत की प्रेम कहानी पूरे बुंदेलखंड अंचल में चर्चित है. राजा पृथ्वीपत विवाहित थे. इसके बाद भी आम इंसान की ही तरह उन्हें डांसर से प्रेम हो गया. इंटेक सागर के संयोजक डॉ. रजनीश जैन (ETV BHARAT) डांसर की अदाओं पर मोहित हुए राजा पृथ्वीपत सागर पर शासन करने वाले दांगी शासको की बात करें तो निहाल सिंह और ऊदनशाह की वंशावली में राजा पृथ्वीपत का उल्लेख मिलता है. इतिहासकार बताते हैं "17 वीं शताब्दी की शुरुआत में गढ़पहरा पर राजा पृथ्वीपत का राज था. गढ़पहरा किले का बहुत सा हिस्सा जीर्ण-शीर्ण हो गया है. लेकिन शीश महल आज भी मौजूद है. इसके बारे में कहा जाता था कि राजा पृथ्वीपत यहां जनता का दरबार लगाते थे. उनकी समस्याएं सुनते थे." गढ़पहरा के बीचोंबीच बना शीशमहल आज भी आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT)

लव ट्रायंगल में राजा पृथ्वीपत की प्रेम कहानी पर क्या कहते हैं इतिहासकार भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) सागर के संयोजक डॉ. रजनीश जैन बताते हैं "सागर के दांगी शासको में निहाल शाह और ऊदनशाह के वंश में राजा पृथ्वीपत का उल्लेख मिलता है. गढ़पहरा के शीशमहल को लेकर राजा पृथ्वीपत और नट नर्तकी की प्रेम कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है. इसलिए इसको किवदंती कहना उचित होगा. इतना जरूर है कि राजा पृथ्वीपत 17 वीं सदी के शुरुआती दौर में गढ़ पहरा पर शासन करते थे. उस दौरान करतब और नाच दिखाने वाले नट भी यहां मौजूद थे."

