सागर: खुरई रेलवे स्टेशन पर यात्री प्लेटफार्म पर आने-जाने के लिए जान जोखिम में डाल पटरी पार कर रहे हैं. कई बार तो पटरी पर ट्रेन खड़ी होने के कारण यात्री उसके डिब्बे के नीचे से लाइन पार करते है. बता दें कि रेलवे विभाग ने कुछ दिन पहले फुट ओवरब्रिज को दोनों तरफ से बंद कर दिया है और सिर्फ एक-एक यात्री के पार होने की जगह छोड़ दी है. जिससे जब भीड़ बढ़ती है और लोग लेट होने लगते हैं तो अपने-अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए पटरी पर उतर जाते हैं.

रेलवे ने फुट ओवरब्रिज किया बंद

पिछले करीब 6 दिनों से रेलवे विभाग ने खुरई के फुट ओवरब्रिज पर लोहे की जालियां वेल्डिंग कर पक्के तरीके से बंद कर रखा है. बताया जा रहा है पुल की मरम्मत का कार्य किया जाना है, जिससे यात्रियों को प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर जाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है. फुट ओवर ब्रिज पर यात्रियों को निकलने के लिए मात्र थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ी गई है. जहां से केवल दुबले-पतले लोग ही निकल सकते हैं. भारी सामान को भी वहां से ले जाना मुश्किल है.

खुरई में पटरी पार कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे यात्री (ETV Bharat)

कई यात्रियों की छूट जाती है ट्रेन

जब कोई ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 या 3 पर आती है तो आने वाले यात्रियों और जाने वालों की भागदौड़ होती है. ऐसे में केवल एक-एक कर लोगों को निकलने में बहुत समय लगता है, जिससे कई यात्रियों की ट्रेन भी छूट जाती है. यात्री प्रभात जैन ने कहा, " रेलवे विभाग ने फुट ओवरब्रिज का काम शुरू होने के पहले ही उसे बंद कर दिया है. 2 जगहों पर जो रेलिंग लगाई गई है और उसमें जो बीच में जगह छोड़ी गई है, वह नाममात्र के लिए छोड़ी गई है. उसमें से केवल पतला व्यक्ति ही निकल सकता है."

पटरी क्रॉस करने को मजबूर यात्री (ETV Bharat)

पटरी क्रॉस करने को मजबूर यात्री!

फुट ओवरब्रिज पर निकलते समय एक महिला गोमती अहिरवार फंस गई. उन्होंने बताया, "बड़ी मुश्किल से ओवरब्रीज से निकल पाई. जो लोग मोटे हैं वे न तो इस जगह से निकल सकते हैं और न ही पटरियों पर उतर कर दूसरे प्लेटफार्म पर जा सकते हैं.''

खुरई रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज कर दिया गया बंद (ETV Bharat)

यात्री राजीव बजाज ने बताया कि जब वे राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन से भोपाल से खुरई लौटे तो प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन रुकी. इसके बाद जब वह फुट ओवरब्रिज से प्लेटफार्म नंबर 1 पर जाने के लिए पहुंचे तो जो जगह बनाई गई है उसमें से निकल नहीं सके. ऐसे में उन्हें वापस प्लेटफार्म नंबर 2 पर आना पड़ा और पटरी पार कर प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचना पड़ा.

राजीव बजाज ने कुछ यात्रियों के साथ मिलकर स्टेशन मास्टर से इस संबंध में शिकायत की. उन्होंने कहा, "जब तक फुट ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं होता है तो रेलवे को कुछ अलग से व्यवस्था करना चाहिए ताकि यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आसानी से जा सकें."

24 घंटे में गुजरती हैं 150 से ज्यादा ट्रेनें

खुरई रेलवे स्टेशन के तीनों रेलवे ट्रैकों से 24 घंटे में करीब 150 मालगाड़ी और यात्री ट्रेनें गुजरती हैं. यात्री रविन्द्र गौर ने बताया, "खुरई रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है. यहां से दर्जनों गांव के लोग सहित हजारों यात्री रोजाना सफर करते हैं. जैसे ही कोई ट्रेन आती है तो यात्री इधर से उधर लाइन पार करके आते-जाते हैं. कई बार लाइन पार करते समय लापरवाही के चलते यात्री की जान भी जा सकती है. इस समय रेलवे को अलग से कुछ कर्मचारी या रेलवे पुलिस को कोई व्यवस्था करना चाहिए."

प्रबंधक ने यात्रियों से पटरी न पार करने की अपील की

खुरई स्टेशन प्रबंधक मनोज बरोनिया ने बताया, "फुट ओवरब्रिज को मरम्मत कार्य के चलते बंद किया गया है. ट्रेन आने से पहले यात्रियों को स्टेशन पर आना चाहिए और फुट ओवरब्रिज से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाना चाहिए. पटरी पार करते समय ट्रेन एक्सीडेंट रोकने के लिए लगातार एनाउंस कराए जा रहे हैं. यात्री रेल पटरी पार न करें."