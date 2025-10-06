ETV Bharat / state

बीमार महिला के लिए अस्पताल बनी जेल, एक हफ्ते से खुरई सिविल अस्पताल में लॉक

जहां एक तरफ लोग असहाय, दीन दुखी, गरीब, बुजुर्ग और बीमार लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं. वहीं सिविल अस्पताल से एक अमानवीयता का चेहरा सामने आया है. यहां बीते एक हफ्ते से बुजुर्ग महिला को कमरे में ताला लगाकर बंद कर रखा है. यह महिला शहर के पठार स्थित नगर पालिका के टीन शेड में लावारिस हालत में पड़ी हुई थी, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया था. एक-दो दिन तो महिला को वार्ड में भर्ती रखा गया, लेकिन बाद में उसे अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में बंद कर दिया गया है. कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया गया है.

सागर: खुरई सिविल अस्पताल से अचंभित कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां अस्पताल के स्टाफ ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को कमरे में बंद करके बाहर से उसमें ताला लगा दिया है. इसके पीछे का कारण महिला के शरीर से आ रही बदबू से परेशान होना बताया जा रहा है. पिछले करीब एक सप्ताह से वह कमरे में कैद है.

सिविल अस्पताल खुरई (ETV Bharat)

दुर्गंध से परेशान होकर महिला को किया कैद

कमरे में बंद बुजुर्ग महिला जहां एक तरफ भूख-प्यास से तड़प रही है. वहीं दूसरी तरफ उसे सही इलाज नहीं मिल पा रहा है. इस बात की जानकारी सिविल अस्पताल में भर्ती मरिजों में से एक के परिजन द्वारा दी गई है. उनका कहना था कि "बुजुर्ग महिला बार-बार बिस्तर और कपड़ों में शौच कर ले रही थी. जिस वजह वार्ड में दुर्गंध आ रही थी. परेशान होकर स्टाफ ने उसे अस्पताल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में बंद कर दिया. करीब एक हफ्ते से बुजुर्ग महिला कमरे में बंद है. वृद्ध महिला अस्पताल के स्टाफ से बाहर निकालने की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है."

महिला की नहीं है कोई संतान

अस्पताल स्टाफ से मिली जानकारी के मुताबिक, "बुजुर्ग महिला को अस्पताल का स्टाफ नगर पालिका के टीन शेड से उठा के अस्पताल लाया था. उस महिला का नाम राधा वाल्मीकि है और उसके पति दशरथ वाल्मीकि है, जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था. पति की मृत्यु के बाद महिला को सरकारी नौकरी मिल गई थी. बुजुर्ग की कोई संतान नहीं है, लेकिन रिश्तेदार जरूर हैं. कुछ समय से महिला बीमार है और वह नगर पालिका के टीन शेड में लावारिस हालत में पड़ी हुई थी.

'दुर्गंध के कारण मरीजों के साथ नहीं रख सकते'

खुरई बीएमओ रामजी सिंह ने बताया कि "करीब दो माह से यह महिला सिविल अस्पताल में भर्ती है. कुछ दिनों तक तो महिला को वार्ड में रखा था, लेकिन दुर्गंध के कारण अन्य मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे थे. इसलिए महिला को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया है. महिला के साथ कोई घटना न हो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कमरे में ताला लगाया गया है. समय-समय पर खाना और दवाई दी जाती है. महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है. महिला को जल्द ही सागर भेजा जाएगा."