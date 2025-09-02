ETV Bharat / state

खुरई में बाल-गोपालों के गणेश मंडल ने चंदा मांगने वालों को दिखाया आईना, श्रम के साथ करो भक्ति - KHURAI CHILDREN GANESH MANDAL

खुरई में बच्चों की एक मंडली की गणेश भक्ति गजब है. स्कूल की छुट्टियों में काम करके राशि जमा की, इसी से सजाया गणेश पांडाल.

Khurai children Ganesh Mandal
खुरई में बच्चों ने स्थापित की गणेश प्रतिमा (ETV BHARAT)
सागर : खुरई की 'बगिया बाल गणेश सेवा समिति' का धर्म से लगाव की चर्चा पूरे कस्बे में हो रही है. इस मंडल में सभी बाल-गोपाल हैं, जो आपस में सखा हैं. खुरई के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के इन बच्चों ने 03 साल पहले सपना देखा था कि गणेश भगवान की स्थापना करना है. 11 से 17 साल तक के बच्चों की इस टोली ने इसके लिए चंदा जमा करना शुरू किया. लेकिन चंदा के नाम पर जो मिला, वह गजानन की प्रतिमा के लिए नाकाफी था. इसके बाद इन बच्चों ने अपनी लगन को मेहनत में बदला और दुकानों में काम करके राशि जमा की. फिर गणेश पांडाल सजाया.

बच्चों ने चंदा नहीं लेने का फैसला किया

बच्चों ने जब देखा कि चंदा देने में लोग आनाकानी करते हैं तो फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाना बंद कर दिया. बच्चों ने चंदा ना जमा करने का फैसला लिया. अब सवाल था कि बगैर चंदा के पैसा कहां से आएगा? तो सभी ने घर से पैसे मांगे. यहां संकट यह था कि बेहतर आर्थिक स्थितियां ना होने से परिजनों ने सामर्थ्य के अनुरूप ही पैसा देने की बात कही. ऐसे में घर से सहयोग लेने की योजना भी विफल हो गई. सभी ने दुकानों में काम करके, मजदूरी कर पैसा जमा करने का निर्णय लिया.

बच्चों का गणेश मंडल, प्रतिमा के लिए कैसे जमा की राशि (ETV BHARAT)

स्कूल की छुट्टियों के दिन किया दुकानों में काम

इन बच्चों ने तय किया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में वे अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करेंगे. जिससे पढ़ाई का भी नुकसान ना हो और पैसा भी जमा हो जाएं. छुट्टियां आते ही 16 साल के निखिल अहिरवार ने इंदौर जाकर पैसे कमाए तो प्रिंस कुर्मी ने श्रृंगार प्रसाधन की दुकान पर काम किया. अंशुल साहू, प्रथम सेन और राज विश्वकर्मा ने किराना दुकानें पकड़ ली. 13 वर्षीय उमंग कुर्मी को घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं मिली तो उसने घर पर ही रहकर पाउच मैकिंग की.

Khurai children Ganesh Mandal
गणेश पांडाल में आरती में उमड़े बच्चे (ETV BHARAT)

किसी ने अपनी गुल्लक फोड़ी तो किसी ने पॉकेट मनी दी

वहीं ‘बगिया गणेश समिति’ के सबसे नन्हे सदस्य 10 वर्षीय आनंद कुर्मी ने खुद के लिए कपड़े ना लेकर सारे पैसे समिति को दे दिए. जबकि 11 साल के अंशु विश्वकर्मा ने समिति को आर्थिक सहयोग करने अपनी गुल्लक तोड़ दी. 16 साल के अनुराग घोषी ने अपनी पॉकेट मनी दे दी. इन सभी बच्चों ने मिलकर करीब 15 फीट ऊंची भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजमान की है. बच्चों की धर्म के प्रति आस्था, लगन और उत्साह को देखकर मोहल्ले के शिक्षक विकास घोषी व कैटरिंग व्यवसायी आकाश कुर्मी ने उनका मार्गदर्शन किया. साथ ही क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग भी किया.

कई धार्मिक आयोजनों में आगे रहती है मंडली

गणेश पांडाल में संध्या के समय होने वाली महाआरती में रोजाना विशेष भोग लगाया जाता है और लोगों को भोग का वितरण किया जाता है. इसके अलावा ये बच्चे हनुमान जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली जैसे सभी धार्मिक त्योहारों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं. साथ ही ये सभी बच्चे पढ़ाई में भी अव्वल हैं. बच्चों ने मॉडल स्कूल की चयन परीक्षा भी पास की है.

