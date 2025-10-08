ETV Bharat / state

नई वंदे भारत एक्सप्रेस से लगेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन को पंख, खजुराहो से सीधे पहुंचेंगे वाराणसी

खजुराहो से वाराणसी के लिए जल्द मिलने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात. सांसद वीडी शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की चर्चा.

VANDE BHARAT KHAJURAHO VARANASI
खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत जल्द होगी शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 2:17 PM IST

सागर: विश्व पर्यटन केंद्र खजुराहो और मंदिरों की नगरी पन्ना जल्द ही बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से जुड़ने जा रही है. जल्द ही खजुराहो से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है. इस सौगात से बुंदेलखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र खजुराहो और हीरों की नगरी पन्ना, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों से जुड़ जाएगी. इस सौगात के मिलने से उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड के लोगों को वाराणसी और प्रयागराज का सफर आसान हो जाएगा.

खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत जल्द होगी शुरू

इस बारे में जानकारी देते हुए खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने बताया कि "लंबे समय से खजुराहो और वाराणसी को जोड़ने की मांग की जा रही थी. भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने खजुराहो और वाराणसी को वंदेभारत एक्सप्रेस से जोड़ने की मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे." मंगलवार को खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर चर्चा की थी. रेलमंत्री ने उन्हें जानकारी दी कि खजुराहो-वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू की जाएगी.

सांसद वीडी शर्मा इस मांग को लेकर पहले ही रेलमंत्री को मांग पत्र सौंप चुके थे और लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मांग कर रहे थे. रेल मंत्रालय की मुहर लगने के बाद वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बुंदेलखंड के लिए दीपावली का उपहार बताया है.

सांसद वीडी शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की चर्चा (ETV Bharat)

धार्मिक पर्यटन को लगेंगे पंख

वंदेभारत एक्सप्रेस की इस सुविधा के चलते मध्य प्रदेश का खजुराहो जैसा विश्व पर्यटन केंद्र और मंदिरों के साथ हीरों की नगरी के लिए मशहूर पन्ना उत्तरप्रदेश के प्रयागराज और बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से जुड़ जाएंगे. इस सुविधा से पूरे बुंदेलखंड के लिए वाराणसी और प्रयागराज का सफर आसान होगा. वहीं पर्यटन व्यवसाय को और ज्यादा फायदा होगा.

VANDE BHARAT EXPRESS MP
नई वंदे भारत एक्सप्रेस से लगेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन को पंख (ETV Bharat)

सांसद वीडी शर्मा का कहना है कि "बाबा मतंगेश्वर की नगरी खजुराहो से विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के बीच ट्रेन चलने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. खासकर विदेशी और भारतीय दोनों तरह के पर्यटकों के लिए ये यात्रा काफी सुगम हो जाएगी."

सांसद ने माना प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का आभार

खजुराहो सांसद वीडी शर्मा कहते हैं कि "खजुराहो लोकसभा और संपूर्ण बुंदेलखंड के नागरिकों के लिए यह एक खुशी का अवसर है कि आगामी आने वाले समय में जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से अपने क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है. ये सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में वाराणसी से खजुराहो के लिए मिलेगी. वंदे भारत एक्सप्रेस से पन्ना और खजुराहो में बड़े पैमाने पर पर्यटन बढ़ेगा और बुंदेलखंड की आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगा. हमारे बुंदेलखंड के सभी नागरिक प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थस्थल आसानी से जा सकेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री और रेलमंत्री का आभार जताया है."

