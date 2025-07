ETV Bharat / state

सागर में भौकाली सड़कें, ब्लैक रेड स्पॉट खत्म, लगाई 70 से 10वें नंबर पर छलांग - SAGAR 10TH POSITION SWACHH SURVEY

स्वच्छ सर्वेक्षण में सागर की 70 से 10 वें नंबर पर छलांग ( ETV Bharat )

सागर: एक साल पहले जो शहर स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश में 70वें नंबर पर था, महज कुछ महीनों में लंबी छलांग लगाते हुए देश में 10वें नंबर पर पहुंच गया. सागर स्मार्ट सिटी ने पिछले 1 साल में शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चौराहों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के जरिए ये मुकाम हासिल किया है. जनप्रतिनिधियों के उत्साह वर्धन और सुपरविजन के चलते सागर देश में 10वां स्थान हासिल करने में कामयाब हो गया है. हालांकि अभी कुछ प्रोजेक्ट जिनमें डेयरी विस्थापन और सीवरेज लाइन पूरे नहीं हो पाए हैं. रंग लाई सफाई कर्मियों की मेहनत

