कौन थे राजा जयसिंह? जिनको लेकर क्षत्रिय हो गए दो फाड़, बीजेपी दिग्गजों में घमासान!

सागर में जैसीनगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने को लेकर छिड़ा विवाद, क्षत्रिय महासभा ने भोपाल तक विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी.

Jaisinagar name change controversy
क्षत्रिय महासभा ने खुलकर किया विरोध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 9:04 PM IST

5 Min Read
सागर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 सितंबर को सागर दौरे पर आए थे. इस दौरान उन्होंने जैसीनगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने की घोषणा की थी. इसको लेकर बुंदेलखंड का क्षत्रिय समाज आमने-सामने आ गए और क्षत्रिय महासभा के लोग भी नाराज हो गए. दशहरा के दिन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नाम लिए बगैर पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह राजपूत पर जमकर निशाना साधा और नाम बदले जाने को लेकर चल रही सियासत पर जमकर कोसा. अब सवाल उठ रहा है कि जैसीनगर का नाम क्या वाकई जयसिंह नगर था और अगर सागर के राजा जयसिंह के नाम पर नाम रखा गया था, तो उसकी वजह क्या थी.

नाम के विवाद से भोपाल तक हलचल

दरअसल, नाम को लेकर उपजे इस विवाद को देखा जाए, तो जैसीनगर में नाम बदले जाने की ना कोई मांग चल रही थी और ना ही कोई आंदोलन चल रहा था. प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी में आने वाले जैसीनगर में 25 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहुंचे थे. जहां अपने संबोधन के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने जैसीनगर के नाम बदले जाने की मांग कर डाली.

भोपाल तक प्रदर्शन करने की चेतावनी (ETV Bharat)

क्षत्रिय महासभा ने खुलकर किया विरोध

हीरा सिंह राजपूत ने तर्क दिया था कि "जैसीनगर में भगवान शिव का मंदिर है और महाशिवरात्रि के दिन यहां बहुत बड़ी शिव बारात निकलती है, इसलिए जैसीनगर का नाम जय शिव नगर कर दिया जाए." सीएम मोहन यादव नाम के पीछे की सियासत को लेकर अनभिज्ञ थे और उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जैसीनगर का नाम जय शिव नगर करने का ऐलान कर दिया.

भोपाल तक प्रदर्शन करने की चेतावनी

सीएम के ऐलान के बाद क्षत्रिय महासभा भड़क गई, उनका कहना था कि जैसीनगर का नाम सागर के दांगी राजा जयसिंह के नाम पर रखा गया था, जो धीरे-धीरे जैसीनगर हो गया, अब नाम पूरी तरह बदला जा रहा है. इसका क्षत्रिय महासभा विरोध करेगी और भोपाल तक प्रदर्शन करेगी. क्षत्रियों के विरोध की खबर सामने आते ही भोपाल तक हलचल मच गई, क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा था कि इस ऐलान से दांगी नाराज हो गए हैं, जो कई विधानसभा और लोकसभा सीटों का गणित बिगाड़ सकते हैं.

Sagar Jaisinagar name Controversy
जैसीनगर नाम बदलने पर विवाद (ETV Bharat)

बीजेपी ने साधी चुप्पी

यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद जैसीनगर में आयोजित दशहरा मेले में मंत्री गोविंद राजपूत ने इस राजनीति के लिए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया, जो पहले सुरखी से दो बार विधायक भी रहे हैं और दांगी समाज से आते हैं. मंत्री गोविंद राजपूत ने उनका नाम लिए बगैर कहा कि "मेरे जैसीनगर पर पत्थर मत मारो, जो करना है अपने घर में और अपनी विधानसभा में करो." हालांकि इसपर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का अब तक कोई जवाब नहीं आया है, उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है. दूसरी तरफ बीजेपी भी वोट बैंक की चिंता कर चुप्पी साधे हुए हैं.

क्या कहते हैं इतिहासकार

इतिहासकार डॉ. रजनीश जैन कहते हैं कि "सागर शहर से 12 किमी दूर गढपहरा है, वहां पर कछवाहा राजपूत वंश का शासन था, जिन्हें कालांतर में दांगी कहा गया. जैसा कि सबको पता है कि 1660 में सागर नगर और परकोटा गढपहरा के शासक उदनसिंह ने बसाया था. उदनसिंह के पुत्र जयसिंह देव थे, सारे इतिहासकार और इतिहास से जुड़ी तमाम किताबों में उल्लेख मिलता है कि 1669 ईस्वी में राजा जयसिंह देव, जो उस समय सागर के शासक थे. उन्होंने ही जैसीनगर में तालाब और किला बनवाया था."

जयसिंह देव ने की थी जैसीनगर की स्थापना

डॉ. रजनीश आगे बताते हैं कि "उन्ही के नाम पर नगर का नाम जयसिंह नगर बना. वहां से संबंधित सारे रिकार्ड और दस्तावेज बताते हैं कि वहां का नाम जयसिंह नगर था और कालांतर में सामान्य बोलचाल की भाषा में जैसीनगर हो गया. ये वहां का प्रमाणिक इतिहास है और सारे गजेटियर और माननीय न्यायाधीश महाराज सिंह के नाना ने 1853 में तवारीख बुंदेलखंड नाम से एक किताब फारसी में लिखी थी. जिसका अनुवाद उनके नाती महाराज सिंह ने किया था. सरस्वती विलास प्रेस नरसिंहपुर से 1896 में किताब प्रकाशित हुई थी."

रजनीश जैन ने बताया कि "तवारीख बुंदेलखंड किताब में भी राजा जयसिंह देव के बारे में यहीं उल्लेख मिलता है. इसके बाद राजा सवाई जयसिंह ने सागर का दौरा किया था. राजा सवाई सिंह ने सारी जागीरदारी महाराजा छत्रसाल से दांगी शासक राजा पृथ्वीपत को वापस दिलाई थी. इस तरह देखा जाए तो कछवाहा राजपूत वंश के जो दांगी शासक जयसिंह देव थे, उन्होंने ही जैसीनगर की स्थापना की और तब उसका नाम उनके नाम पर जयसिंह नगर रखा गया था."

