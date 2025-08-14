ETV Bharat / state

सीने पर गोली हाथ में तिरंगा, रुला देगी सागर के साबूलाल जैन की शहादत की कहानी - AZADI KE DEEWANE SABULAL JAIN

तिरंगा थामे सागर के साबूलाल जैन ने सीने पर खाई गोली, भारत छोड़ो आंदोलन में मातृभूमि पर लुटाए प्राण.

Sabulal Jain martyred by bullets
गढ़ाकोटा के शहीद साबूलाल जैन (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 8:13 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 9:08 AM IST

सागर: देश को आजाद कराने में हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने जीवन की परवाह किए बिना शहादत दी है. ऐसा ही एक नाम जिले के गढ़ाकोटा कस्बे के साबूलाल जैन का आता है. जब महज 19 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थानीय थाने पर तिरंगा फहराने की कोशिश में साबूलाल जैन पर पुलिस ने गोली चला दी और उनकी मौत हो गयी.

इतिहासकार बताते हैं कि, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत से ही क्रांतिकारियों का जोश और जज्बा चरम पर था. हर कोई अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहता था. 9 अगस्त को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 22 अगस्त तक चरम पर था. ऐसे में गढाकोटा में कई आजादी के दीवाने इकट्ठा हुए और स्थानीय थाने पर झंडा फहराने पहुंच गए. जहां पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया. लेकिन युवा साबूलाल थाने पर तिरंगा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली का शिकार हो गए.

तिरंगा थामे सागर के साबूलाल जैन ने सीने पर खाई गोली (ETV Bharat)

यूनियन जैक का झंडा उतार तिरंगा फहराने की कोशिश
पूरे देश में 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे. जिले के गढ़ाकोटा कस्बे में भी भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुका था. ऐसे में एक युवा जो महज 19 साल का था, जिनका जन्म 5 अगस्त 1923 को सुक्के जैन के यहां हुआ था. जिसका नाम साबूलाल जैन रखा गया था. आजादी के संघर्ष के बीच जवानी की दहलीज पर पहुंचे साबूलाल जैन को देशभक्ति का ऐसा जजबा था कि 22 अगस्त 1942 को गढ़ाकोटा में भारी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इकट्ठा हुए और गढाकोटा के थाने पर तिरंगा फहराने का फैसला किया.

SAGAR GARHAKOTA MARTYRED SABULAL
सागर के साबूलाल जैन की शहादत की कहानी (ETV Bharat)

पुलिस की गोली से शहीद हुए साबूलाल जैन
गढ़ाकोटा के मुख्य बाजार में सभी सेनानी इकट्ठा हुए और सुनार नदी के पार बने थाने पर तिरंगा फहराने का फैसला हुआ. सभी सेनानी आजादी के गीतों के साथ ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ नारे लगाते हुए थाने पहुंच गए. थाने पहुंचते-पहुंचते भारी भीड़ जमा हो गयी. थाने में मौजूद पुलिस ने सेनानियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया. लेकिन साबूलाल जैन युवा थे और वो थाने पर तिरंगा लहराते हुए फहराने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस ने गोली चला दी.

Sabulal Jain martyred by bullets
साबूलाल जैन के नाम पर बना है स्कूल (ETV Bharat)

गोली लगते ही साबूलाल जैन जमीन पर गिर पडे़, उन्हें तत्काल सागर इलाज के लिए लाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड दिया. शहीद साबूलाल जैन के परिजन अरूण जैन बताते हैं कि, ''मेरे पिताजी ने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस में कई लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे. साबूलाल जैन पुलिस की लाठियों की परवाह किए बिना झंडा फहराने चढ़ने लगे, तो पुलिस ने गोली चला दी.''

क्या कहते हैं इतिहासकार
इतिहासकार डाॅ. भरत शुक्ला बताते हैं कि, ''शहीद साबूलाल जैन गढाकोटा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. साबूलाल जैन और उनके साथी 22 अगस्त 1942 को गढाकोटा के थाने पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में साबूलाल जैन शहीद हो गए थे. ये हमारे सागर जिले की गर्व की बात है कि देश की आजादी और भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे यहां के जवानों ने शहादत दी थी.''

भुला दी आजादी के दीवाने की शहादत
महज 19 साल की उम्र में तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए साबूलाल जैन की शहादत को जिम्मेदार भूल गए हैं. आज उनके नाम पर स्कूल और मार्केट तो बनाए गए हैं, वहीं आजादी के पर्वों पर उनकी शहादत को याद करने की रस्मअदायगी भी की जाती है. लेकिन उनके परिजन आजाद भारत में किस हाल में हैं, ये कल्पना बाबूलाल जैन ने भी नहीं की होगी. जिसने भरी जवानी में भारत के लिए शहादत दी थी. जो गुलामी की जंजीरें तोड़कर प्रगति के पथ पर बढ़े. आज साबूलाल जैन के परिजन साइकिल की दुकान चला रहे हैं और पंचर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं.

उनके परिवार के राजेश जैन बताते हैं कि, ''15 अगस्त, 26 जनवरी और किसी खास मौके पर हम लोगों को कार्यक्रमों में बुलाया जाता है. लेकिन शासन प्रशासन ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि हमारे परिवार की माली हालत और परेशानियों पर गौर करें. करीब 15 साल पहले साबूलाल जैन की पौत्रवधू को कैंसर हो गया था, लेकिन काफी प्रयास के बाद शासन से किसी तरह की मदद नहीं मिली. हमारे यहां के स्कूल का नाम उनके नाम पर है, वहां एक स्मारक भी बनाया गया है. सागर में साबूलाल जैन जी के नाम पर बड़ा मार्केट है. लेकिन हम लोगों की समस्याएं और परेशानियों के वक्त कोई खड़ा नहीं होता है.''

