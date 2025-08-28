ETV Bharat / state

गोंड, बुंदेला और मुगलों के वैभवशाली इतिहास का गवाह धामोनी, एक फकीर के श्राप से अब तक वीरान - SAGAR DHAMONI FORT

सागर के धामोनी के किले का आइने-ए-अकबरी में मिलता है उल्लेख. 52 एकड़ में त्रिकोण पहाड़ी पर बने किले को कहा जाता था अभेद्य.

SAGAR DHAMONI FORT
गोंड, बुंदेला और मुगलों के वैभवशाली इतिहास का गवाह धामोनी (ETV Bharat)
सागर: गोंड राजाओं द्वारा मध्यकाल में बनाया गया विशाल किला धामोनी एक फकीर के श्राप के चलते आज भी वीरान है. धामोनी गांव को कई बार फिर से बसाने की कोशिश की गई लेकिन यह आज तक वीरान ही है. गोंड राजाओं द्वारा स्थापित धामोनी किला एक दौर में पूरे देश में जाना जाता था. करीब 52 एकड़ में त्रिकोण पहाड़ी पर बनाए गए विशाल किले को अभेद्य दुर्ग कहा जाता था. इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड राजा सूरत शाह ने कराया था, बाद में बुंदेलों का कब्जा हुआ और फिर मुगलों के शासन में आ गया.

एक फकीर ने दिया था श्राप

किले के वैभवशाली इतिहास की बात करें, तो आइने-ए-अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है. इसमें राजा-रानी महल के अलावा कचहरी, हाथी दरवाजे और 52 कोठरियों की भूलभुलैया है. धामोनी गांव और किले के वीरान होने के बारे में कहा जाता है कि यहां रहने वाले फकीर एक दिन गांव में भीख मांगने के लिए निकले, तो लोगों ने उन्हें पानी तक नहीं दिया. नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया कि यहां कोई पानी पिलाने और दिया जलाने वाला नहीं रहेगा. इसी श्राप के चलते आज तक किला और गांव वीरान है.

एक फकीर के श्राप से अब तक धामोनी किला वीरान (ETV Bharat)

गोंड राजा ने कराया था निर्माण

सागर यूनिवर्सिटी के प्राचीन भारतीय इतिहास,संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के हैड प्रो. डाॅ नागेश दुबे बताते हैं कि "धामोनी मध्यकाल का प्रसिद्ध किला है. यहां गोंड, बुंदेला और फिर मुगलों का शासन रहा और फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया. सागर गजेटियर में उल्लेख मिलता है कि गढ़ा मंडला के शासक सूरत शाह ने इसे बनवाया था. किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में गढ़ा मंडला के राजा दलपति शाह के छोटे भाई चन्द्रशाह के परपोते सूरत शाह ने कराया था. ये किला गोंडवाना साम्राज्य में बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण किला था.

कहा जाता है कि सूरत शाह ने धमोनी को राजधानी बनाने उद्देश्य से किले का निर्माण कराया था. इस किले में 52 गढ़ियां हैं. 16वीं शताब्दी में किले के निर्माण में करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया था. 52 एकड़ में फैला ये अजेय दुर्ग सामरिक दृष्टि से त्रिकोण पहाड़ पर बनाया गया है. यहां पर हाथी बेचने का बड़ा बाजार लगता था. धामोनी के किले का उल्लेख 'आइन-ए-अकबरी' में मालवा सूबे के महल के रूप में किया गया है."

इतिहासकार अबुल फजल का हुआ था जन्म

डॉ नागेश दुबे बताते हैं कि "एक दंतकथा के अनुसार इतिहासकार अबुल फजल का जन्म यहीं होना बताया जाता है. उनके गुरु बालजीत शाह की समाधि भी है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है. दंतकथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि धामोनी किले का आइऩे-ए-अकबरी में उल्लेख मिलता है. जिसमें धामोनी को रायसेन का एक सूबा बताया गया है."

गोंड राजाओं के बाद बुंदेलों का कब्जा

सागर गजेटियर में उल्लेख है कि ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने धामोनी किले पर कब्जा किया और फिर से इसका निर्माण कराया। उनके बाद उनके पुत्र नर हरदास को सौंप दिया गया. फिर बुंदेला राजा चंपत राय और उनके पुत्र राजा छत्रसाल ने शासन किया. इसे सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला बनाया गया. छत्रसाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हिरदेशाह को ये किला मिला.

1818 में अंग्रेजों ने किया कब्जा

सत्रहवीं शताब्दी के अंत में 1799 में एक लोधी राजपूत द्वारा ये किला भोसले परिवार को दे दिया गया. ऐसा कहा जाता है कि धामोनी पर 20 मार्च 1818 को अंग्रेजों की सेना ने जनरल मार्शल के नेतृत्व में आक्रमण कर इस किले को कब्जे में ले लिया था.

मुस्लिम फकीरों की मजार

डॉ नागेश दुबे बताते हैं कि "यहां 2 मुस्लिम संतों की मजार है. जिसका विशेष महत्व है, यहां पर हर साल उर्स होता है और दूर-दूर से लोग इस उर्स में शामिल होने आते हैं. उनमें से एक संत बालजीत शाह थे, जो अबुल फजल के गुरू माने जाते हैं. उनकी भी यहां पर दरगाह है, जो श्रृद्धा का केंद्र है. हिंदु मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग यहां आते हैं.

यहां एक और दरगाह अनीथा शाह वली की है, जिनके श्राप के कारण धामोनी वीरान हो गया. ऐसी किवदंती है और लोककथाओं में प्रचलित है कि उन्होंने गांव में दीपक जलाने के लिए तेल भिक्षा में मांगा था, तो उन्हें पानी तक नहीं मिला था. तब उन्होंने श्राप दिया था कि यहां पर पानी पिलाने वाला और दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा. ये पूरा नगर धामोनी वीरान हो जाएगा."

श्राप के बाद कभी नहीं बस पाया शहर

डॉ नागेश दुबे बताते हैं कि "ऐसा कहा जाता है कि उनके ही श्राप के कारण धामोनी धीरे-धीरे वीरान हो गया. यहां के लोग पलायन कर गए. वर्तमान में यहां का किला और नगर वीरान क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. यहां जो समाधियां हैं, वो जनमानस में श्रृद्धा का केंद्र है. आज तक कई प्रयास के बाद इस इलाके में बसाहट नहीं हो पाई है जबकि ये इलाका मध्यकालीन दुर्ग के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसका संरक्षण कर रहा है."

