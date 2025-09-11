ETV Bharat / state

सागर में सड़क पर उतरीं लाड़ली बहनें, अवैध शराब और गांजा बेचने वालों के खिलाफ खोला मोर्चा

हरवंशपुरा गांव में शराबियों का आतंक, महिलाओं ने खोला मोर्चा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 6:49 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 6:57 PM IST 3 Min Read

सागर: महिलाएं घर से निकल नहीं सकती हैं, बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं. शराबी निर्वस्त्र होकर सड़क पर उत्पात मचाते हैं. इसलिए हम हरवंशपुरा गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि अब गांव के अंदर गांजा, अवैध शराब और मांस का व्यापार नहीं चलने देंगे. अपना फैसला सुनाने के लिए महिलाएं राहतगढ़ एसडीओपी के दफ्तर पहुंची और ताकीद किया कि गांव में अब अगर ये काम हुए, तो हम ऐसा करने वालों को नहीं बख्शेंगे. आगे पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी. हरवंशपुरा गांव में शराबियों का आतंक दरअसल सागर जिले के नरयावली थाना की मानक चौक ग्राम पंचायत के हरवंशपुरा गांव के रहवासी आजकल नशाखोरों से काफी परेशान हैं. अवैध गांजा और शराब बिक्री के चलते गांवों में शराबियों और नशेड़ियों का आतंक बढ़ गया है. इनके आतंक से महिलाओं का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है. छात्राएं स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती हैं. शराबी नशे की हालत में उन पर अश्लील फब्तियां कसते हैं. यहां तक की नशे में धुत होकर कपड़े उतारकर बीच गांव में नाचने लगते हैं और उत्पात मचाते हैं.

