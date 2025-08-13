सागर: अब उन स्टूडेंट्स को निराश होने की जरूरत नहीं है, जो किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए ना तो सीयूईटी (Common University Entrance Test) का एग्जाम दे पाए और एग्जाम भी दिया, तो काउंसलिंग के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए. ऐसे स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉ. सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन का अवसर मिल सकता है. दरअसल सीईयूटी से एडमिशन की काउंसलिंग के तीन चरण पूरे हो जाने के बाद चौथी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है.

खास बात ये है कि वह स्टूडेंट भी हिस्सा ले सकते हैं, जो सीईयूटी का एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन किसी कारणवश काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए. वह स्टूडेंट्स काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जो सीईयूटी की परीक्षा ही नहीं दे पाए हैं. खास बात ये है कि तीन चरणों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद बची हुई सीटों की एडमिशन के लिए प्रक्रिया की जा रही है.

सागर यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए खोला एडमिशन का दरवाजा (ETV Bharat)

सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में मौका

यह मौका मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉ. सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में मिला है. तीन चरणों की सीयूईटी आधारित काउंसलिंग के बाद अब चौथे चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है. जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकेंगे, जिन्होंने किसी कारणवश सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया या फिर सीईयूटी एग्जाम देने के बाद भी काउंसलिंग प्रक्रिया में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए.

बिना CUET के मिलेगा सागर यूनिवर्सिटी में एडमिशन (ETV Bharat)

पीजी के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग शुरु (ETV Bharat)

सागर यूनिवर्सिटी द्वारा चौथे चरण की काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 15 अगस्त की रात 11:59 तक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे. विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना में एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित सभी नियमों की जानकारी अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराई है.

सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में मौका (ETV Bharat)

क्या कहना है यूनिवर्सिटी प्रबंधन का

मीडिया ऑफिसर डॉ. विवेक जायसवाल बताते हैं कि, ''डॉ. हरि सिंह गौर विवि में पीजी कोर्सेज मैं एडमिशन के लिए सीईयूटी के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. तीन राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ विभागों में कुछ सीटें बची हुई हैं. इन सीटों के लिए ऐसे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो सीईयूटी में पास होने के बाद अपना आवेदन या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे. ये उनके लिए एक अवसर है.

यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉ. सर हरि सिंह गौर (ETV Bharat)

''दूसरा विकल्प उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो सीईयूटी का एग्जाम नहीं दे पाए. लेकिन यूनिवर्सिटी के किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वह भी आवेदन कर सकते हैं.'' दरअसल विद्यार्थियों और छात्र संगठनों की मांग थी कि कई स्टूडेंट किसी कारणवश सीईयूटी नहीं दे पाए और सीयूईटी के बाद भी रजिस्ट्रेशन और आवेदन नहीं कर पाए हैं. इसलिए विश्वविद्यालय के चौथे चरण में ऐसे विद्यार्थियों को मौका दिया गया है.''