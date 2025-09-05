ETV Bharat / state

सागर के बीड़ी उद्योग पर GST इफेक्ट, सिमटते कारोबार से श्रमिकों के क्या बदलेंगे दिन?

बीड़ी, तेंदूपत्ता पर जीएसटी कम होने से बुंदेलखंड के बीड़ी उद्योग पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा. उद्योगपतियों को या फिर श्रमिकों को मिलेगा लाभ. इसी पर एक रिपोर्ट.

SAGAR GST EFFECT BIDI INDUSTRY
बीड़ी, तेंदूपत्ता पर जितना जीएसटी कम हुआ उतना तंबाकू पर बढ़ाया (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 9:39 PM IST

सागर: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कई उत्पादों पर राहत दी गई है. इसी कड़ी में तंबाकू निर्मित उत्पादों में बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी कम करने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद चर्चा होने लगी है कि देश के कई राज्यों में गरीब तबका बीड़ी बनाकर पेट पाल रहा है और सरकार की राहत से उसे फायदा मिलेगा.

जानकारों की माने तो सरकार ने बीड़ी उद्योग से जुड़े मजदूर से लेकर उद्योगपतियों के साथ एक तरह से छलावा किया है, क्योंकि सरकार ने बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जितना टैक्स कम किया है लगभग उतना ही टैक्स तंबाकू पर बढ़ा दिया है. जबकि तंबाकू बीड़ी उद्योग के लिए कच्चा माल होती है. ऐसी स्थिति में बीड़ी उद्योग को जो राहत दी गई है, वह एक तरह से छलावा है.

बुंदेलखंड के बीड़ी उद्योग पर GST इफेक्ट (ETV Bharat)

सरकार ने की ये घोषणा

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत तंबाकू निर्मित उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का काम किया है. जिनमें सिगरेट, पान मसाला और जर्दा जैसे उत्पादों पर अब 40% जीएसटी देना होगी लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पाद के लिए राहत देने का काम किया है.

बीड़ी और तेंदूपत्ता पर घटाई जीएसटी

सरकार ने बीड़ी पर 28% जीएसटी घटाकर अब 18% कर दी है. वहीं तेंदूपत्ता पर 18 से 5% जीएसटी कर दी है. इस फैसले को बीड़ी उद्योग के लिए बड़ी राहत और संजीवनी माना जा रहा है.

लेकिन जानकारों का कहना है कि सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की है. बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटाना स्वागत योग्य कदम है लेकिन दोनों पर जो जीएसटी कम की गई, तंबाकू पर उतनी ही जीएसटी बढ़ा दी गई. एक तरह से सरकार ने एक हाथ से देने और एक हाथ से लेने का काम किया है. सरकार ने तंबाकू पर जीएसटी 18% से बढ़कर 40% कर दी है, जबकि बीड़ी के लिए तंबाकू भी कच्चा माल होती है.

BUNDELKHAND BIDI INDUSTRY
जीएसटी कम होने से बीड़ी उद्योग को कितना फायदा (ETV Bharat)

एक जनवरी 2026 से लागू होगी राहत

बीड़ी को छोड़कर दूसरे तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 40% किए जाने के बाद तंबाकू उत्पादों से जुड़े उद्योगों में हैरानी है. कई लोग इसे गलतफहमी मानकर चल रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटा दिया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

दूसरे उत्पादों पर 22 सितंबर से राहत

इधर, दूसरे उत्पादों को मिली राहत 22 सितंबर से लागू होने जा रही है. लेकिन तंबाकू उत्पादों में बीड़ी को मिली राहत 1 जनवरी 2026 से लागू होगी. इस राहत का फायदा बीड़ी उद्योग के सबसे निचले तबके के व्यक्ति बीड़ी मजदूर को मिलेगा या फिर उद्योगपति को इसको लेकर अटकलों का दौर चल रहा है. लेकिन इस उद्योग से जुड़े लोग सरकार के फैसले की कहीं सराहना कर रहे हैं, तो बीड़ी मजदूरों से जुड़े लोग सरकार के फैसले को छलावा बता रहे हैं.

GST BIDI TENDU LEAVES
बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटा (ETV Bharat)

सेस खत्म होने से कल्याणकारी योजनाएं ठप

केंद्र सरकार द्वारा 2017 में जब जीएसटी लागू किया गया था तब बीड़ी पर सेस लगाया गया था. यह एक तरह का उपकर होता है, जो किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है. इसके तहत प्रति हजार बीड़ी पर 5 रूपए सेस लगता था. जिसका उपयोग बीड़ी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता था लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 44 श्रम कानून को खत्म कर दिया गया और उसके तहत बीड़ी सेस अधिनियम 1976 भी खत्म हो गया. इसके खत्म हो जाने से बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं बदहाल हो गई हैं.

'अब बीड़ी उद्योग बंगाल चला गया'

बीड़ी उद्योगपति विधायक शैलेंद्र जैन कहते हैं कि "बीड़ी एक तंबाकू उत्पाद है, इसलिए इसका प्रयोग कम होना चाहिए. मैं ऐसी सलाह देने का पक्षधर हूं लेकिन अगर किसी बुराई के कारण किसी को रोजगार मिल रहा हो, तो हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए. बीड़ी उद्योग के बारे में लोगों ने गलत धारणा के साथ उसे पेश किया. जबकि हकीकत ये है कि ये उद्योग मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड में चल रहा था, तब लोग इसकी बुराई करते थे. अब बीड़ी उद्योग बंगाल चला गया है. आज रोहगया शरणार्थी इससे जुड़ गए हैं और अजीविका चला रहे हैं जबकि हमारे लोग बेरोजगार हो गए हैं."

'जीएसटी कम होने से होगा फायदा'

बीड़ी उद्योगपति शैलेंद्र जैन ने बताया कि "हमने बीड़ी उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है लेकिन सबसे ज्यादा बीड़ी बंगाल में बन रही है. इन विसंगतियों को दूर करने मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं. साथ ही अभी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि जीएसटी में बीड़ी सबसे उंचे स्लैब पर थी उसे 10% कम कर दिया है. इससे बीड़ी उद्योग और उससे जुड़े मजदूरों को फायदा होगा."

'बीड़ी मजदूर और उपभोक्ताओं का फायदा मिलना संदिग्ध'

कम्युनिस्ट और मजदूर नेता कामरेड अजीत जैन कहते हैं कि "सरकार ने जीएसटी हटाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. देश की तमाम विपक्षी पार्टियां कच्चे माल पर 12 से 18% जीएसटी का विरोध कर रहीं थीं, अब ये उसे 5% पर ले आए हैं, यह स्वागत योग्य है. लेकिन ग्रास रूट पर इसका लाभ मिलेगा यह संदिग्ध है. क्योंकि पूंजीवादी समाज में जो राहत मिलती है, वो औद्योगिक पूंजी में परिवर्तित हो जाती है. उपभोक्ता या आश्रितों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता है."

'एमआरपी का वैज्ञानिक और कानूनी आधार नहीं'

कामरेड अजीत जैन कहते हैं कि "उदाहरण के तौर पर एमआरपी का हथियार तमाम उत्पादकों के लिए वरदहस्त है. किसी भी उत्पाद पर कितनी एमआरपी डाली जाती है और कैसे डाली जाती है, इसका कोई वैज्ञानिक और कानूनी आधार नहीं है. बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी हटाया गया है, यह स्वागत योग्य है लेकिन बीड़ी मजदूर और जनता को इसका फायदा मिलना संदिग्ध है."

'सरकार की नीयत पर संदेह'

कामरेड अजीत जैन इस फैसले पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उनका कहना है कि "बीड़ी और तेंदूपत्ता पर जीएसटी घटा दिया लेकिन तंबाकू पर 18 से 40% कर दिया. सरकार ने इस हाथ से लेकर उस हाथ दे दिया है. यदि वाकई देश के करोड़ों बीड़ी श्रमिक और उपभोक्ताओं के हितों की केंद्र और राज्य सरकार को चिंता है, तो तंबाकू भी बीड़ी के लिए कच्चा माल है. इस पर भी जीएसटी घटना चाहिए, लेकिन उस पर बढ़ा दिया है. तंबाकू को कच्चा माल मानकर उस पर जीएसटी घटाएंगे, तो मजदूर और जनता को भी लाभ मिलेगा."

