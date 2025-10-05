जैसीनगर का नहीं बदलेगा नाम, गोविंद सिंह राजपूत बोले कुछ लोग सेंक रहे राजनीतिक रोटियां
सागर के जैसीनगर का नाम बदलने पर विवाद. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बोले-जैसीनगर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग, नहीं बदलेगा नाम
सागर: सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर का नाम बदले जाने को लेकर चल रही सियासत चल रही है. इसी बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान जारी कर मामले को शांत करने कीई कोशिश की है. मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि, ''कुछ लोग भ्रम फैला कर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं. जनता का फैसला सर्वमान्य है."
''जैसी नगर के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं और हमारी भोली भाली जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन वह ये नहीं जानते कि जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है.'' उन्होंने जैसीनगर के लोगों से अपील की है कि, ''किसी के बहकावे में ना आए, जो आप लोग चाहेंगे वही होगा. जैसी नगर का नाम नहीं बदला जाएगा. जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है, उनके लिए हमारे क्षेत्र की जनता जवाब देगी.''
सर्वसम्मति पर आधारित था फैसला
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जैसीनगर आगमन पर जैसीनगर का नाम जय शिव नगर करने की बात रखी गई थी. यह बात भी जैसीनगर की आम जनता की थी. जैसीनगर ऐतिहासिक नगर है, जो क्षत्रिय समाज की वैभवशाली परंपरा और हिंदू धार्मिक विरासत का प्रतीक है. यहां प्राचीन बड़े महादेव का मंदिर भी है, जो भगवान शिव की पूजा का केंद्र है. मंदिर की स्थापना राजा जयदेव सिंह द्वारा की गई मानी जाती है, जो हिंदू धर्म के संरक्षण में क्षत्रिय शासकों की भूमिका को रेखांकित करता है.''
''जैसीनगर के नाम परिवर्तन का विचार क्षत्रिय समाज के इतिहास और संस्कृति को एकीकृत करने के सामूहिक प्रयास के रूप में उभरा था. राजा जय सिंह के नाम के जय को आधार बनाते हुए भगवान शिव के नाम को जोड़कर जय शिव नगर बनाने का सुझाव दिया गया. यह विचार व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, समाज के सभी वर्गों की सर्वसम्मति पर आधारित था. जैसीनगर का नाम यथावत ही रखा जा रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा.''
नहीं भेजा गया प्रस्ताव
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि, ''मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जब जैसीनगर आए थे, तो उनके सामने जैसीनगर का नाम बदलकर जयशिवनगर करने की बात आई थी. तब उन्होंने कहा था कि इसका प्रस्ताव भिजवाए, तब विचार किया जाएगा. अभी तक न तो कोई प्रस्ताव भेजा गया और न ही कोई निर्णय हुआ है. जिला प्रशासन एसडीम ने भी कोई प्रस्ताव नहीं भेजा और ना ही कोई प्रस्ताव भेजे जाने की कार्यवाही हो रही है.'' उन्होंने कहा कि, ''राजा जयसिंह के नाम से ही नाम जैसीनगर पड़ा है. राजा जयसिंह हम सबके गौरव हैं, उनके नाम से कोई राजनीति नही होना चाहिए.''