दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के नीचे उगा दिया गांजा, सोता रहा सागर नगर निगम

सागर: स्मार्ट सिटी सागर के कामकाज अजीबोगरीब हैं. ज्यादातर कामकाज में भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो काम कंप्लीट हो गए हैं. उनकी देखरेख को लेकर नगर निगम लापरवाह है. ताजा मामला सागर के मुख्य बस स्टैंड के नजदीक दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा पर सामने आया है. यहां एक विशाल रोटरी बनाई गई है. जिसके चारों तरफ फूल वाले पौधे लगाए गए हैं. इन पौधों के बीच किसी ने गांजे का पौधा लगा दिया है, जो अब बड़ा गया और दूर से नजर आने लगा है.
पंडित दीनदयाल की मूर्ति के नीचे उगा गांजा
बीजेपी के पितृ पुरुष दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति के नीचे गांजा का पौधा देखकर लोग मजे ले रहे हैं. लोगों ने यहां की तस्वीर खींचकर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जो जमकर वायरल हो रहे हैं. यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. अब जब दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के नीचे गांजा उगाने की चर्चा शहर में जोर पकड़ रही है, तो नगर निगम मूर्ति के पास साफ सफाई कराने की बात कर रहा है.
खूबसूरती को गांजा ने लगाया ग्रहण
मुख्य बस स्टैंड सागर से गोपालगंज और तिली के तरफ जाने वाले तिराहे पर सागर नगर निगम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित कराई गई है. इस प्रतिमा के चारों तरफ रोटरी बनाकर सौंदर्यीकरण भी किया गया है. इसमें प्रतिमा के चारों तरफ खूबसूरत फूल वाले पौधे लगाए गए हैं, जो पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा की खूबसूरती बढ़ाते हैं. लेकिन इस खूबसूरती में गांजा का पेड़ बट्टा लगा रहा है.
सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल
इसे किसी नगर निगम के कर्मचारी की हरकत कहें या फिर किसी नशेड़ी की हरकत. यहां पर किसी ने गांजे का पौधा भी लगा दिया है, जो बरसात के दिनों बड़ा हो गया है और हरा भरा होने के कारण साफ नजर आने लगा. इस पौधे पर जब कुछ लोगों की नजर पड़ी और वह जान गए कि यह गांजे का पौधा है, तो लोगों ने उसकी तस्वीर खींच ली और सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी. सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों से हड़कंप मच गया है.
- सागर में फिल्मी स्टाइल में बच्चा चोरी, 15 किलोमीटर दूर से महिला चोर गिरफ्तार
- सागर निगमायुक्त के तबादले पर लोगों ने मनाया जश्न, आयुक्त बंगले के बाहर फूटे पटाखे
हरकत करने वालों का लगाया जा रहा पता
सागर नगर निगम की महापौर संगीता सुशील तिवारी ने कहा, "मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में पता चला है. मैंने नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल रोटरी की सफाई करने और सुरक्षा व्यवस्था की लिए कहा है. ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये हरकत किसी ने जानबूझकर की है या फिर अपने आप ये पौधा उग आया है. पं. दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के पास अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी प्रतिमा के आसपास और रोटरी में छेड़छाड़ ना कर सके."