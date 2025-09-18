ETV Bharat / state

सागौन तस्करों ने 2 फॉरेस्ट गार्ड को किया लहूलुहान तो फर्नीचर फैक्ट्री संचालक पर उतारा गुस्सा

मंगलवार-बुधवार दरम्यानी रात दक्षिण वनमंडल की बघवारा बीट के गार्ड राजबहादुर सिंह और उमाशंकर पर सागौन तस्करों ने बंदूक के बट से हमला किया. दोनों बीट गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं इस घटना के बाद वन विभाग ने सागौन तस्करों और इनसे सागौन खरीदने वाले फर्नीचर बनाने वालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी.

सागर : सागर जिले में सागौन तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वनमंडल की बघवारा बीट में वनरक्षकों पर सागौन तस्करों ने जानलेवा हमला किया. इसके बाद वन विभाग सख्ती पर उतर आया है. सागर जिले के देवरी में टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की. वन विभाग के छापों से सागौन खरीदने और फर्नीचर बनाने वालों में हड़कंप है.

प्रशिक्षु डीएफओ और देवरी रेंज प्रभारी जयप्रकाश ने बताया "सागौन तस्करों ने बघवारा बीट के गार्ड राजबहादुर सिंह और उमाशंकर पर हमला किया. राजबहादुर सिंह के सिर और आंख में गंभीर चोटें हैं. उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौरझामर थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है." दक्षिण वन मंडल के सरईवन, बघवारा के जंगलों में सक्रिय सागौन तस्करों के बीटगार्ड पर हमले की घटना को वन विभाग ने गंभीरता से लिया है.

फर्नीचर बनाने वालों को लकड़ी बेचते हैं सागौन तस्कर

देवरी रेंज प्रभारी जयप्रकाश का कहना है "जानकारी मिली है कि बीट गार्ड पर सागौन तस्कर राम पटेल और उसके साथियों ने हमला किया है, जो सागौन की लकड़ी जंगलों से तस्करी करके देवरी के फर्नीचर व्यवसायियों को बेचते हैं. हमें मिली जानकारी के अनुसार सरईवन, बघवारा, रसेना के सागौन तस्कर जंगल से लकड़ी काटकर देवरी के फर्नीचर कारोबार करने वाले व्यावासियों को बेची जा रही है."

जानलेवा हमले के बाद देवरी में छापा

वन रक्षकों पर हमले के बाद देवरी के खंडेराव वार्ड के अजय वुडन फर्नीचर मार्ट पर बुधवार को एक दर्जन से अधिक वन अधिकारियों ने फर्नीचर मार्ट पर छापामार कार्रवाई की. बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ी और बना हुआ फर्नीचर जब्त किया गया है. कार्रवाई के दौरान फर्नीचर व्यावसायी के पास कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं मिले.

दिनभर चली कार्रवाई में लाखों रुपए कीमत की सागौन की लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया गया है. जब्त सागौन 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पिकअप से वन विभाग की टीम ले गई. देवरी रेंज प्रभारी जयप्रकाश ने बताया "अजय वुडन फर्नीचर मार्ट के कारखाने से 10 घनमीटर सागौन की लकड़ी जब्त की गई है."