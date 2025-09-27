सोयाबीन की भावांतर योजना का आगाज होते ही विरोध शुरू, उठने लगी कैंसिल करने की मांग

ETV Bharat / state

सोयाबीन की भावांतर योजना शुरू होते ही विरोध शुरू (ETV BHARAT)
सागर : मध्यप्रदेश में सोयाबीन पर भावांतर योजना की घोषणा के बाद किसान भ्रमित हैं. किसानों का कहना है "8 साल पहले भी इसी प्रकार की घोषणा हुई थी लेकिन उसका लाभ आज तक किसानों को नहीं मिला. इस बार ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है. 8 साल पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने 2017-18 में सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के अंतर्गत की थी और किसानों को उनके खाते में पैसे डालने का वादा किया था."

8 साल पहले के भावांतर की राशि अभी तक नहीं मिली

किसान नेताओं और कांग्रेस का आरोप है "8 साल बीत जाने के बाद भी 2017-18 में हुई सोयाबीन की खरीदी का भावांतर का पैसा आज तक किसानों को नहीं मिला है. किसानों और कांग्रेस की मांग है कि सोयाबीन की खरीदी सिर्फ और सिर्फ समर्थन मूल्य पर की जाए और किसानों को छलने वाली भावांतर योजना का वापस लिया जाए. गुरुवार को सागर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जैसीनगर में सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत किए जाने का ऐलान किया. इसके बाद किसान नेता और विपक्ष विरोध में उतर आया है.

किसानों ने की सोयाबीन खरीदी एसएसपी पर करने की मांग (ETV BHARAT)

सोयाबीन पर कम कीमत मिलेगी तो सरकार करेगी भरपाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी 5300 रुपए की है, अगर किसान को सोयाबीन की कीमत कम मिलती है, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी और बकाया राशि बोनस के तौर पर भावांतर योजना के तहत देगी. लेकिन सरकार की इस घोषणा के साथ ही 2017-18 में तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा भावांतर योजना से हुई सोयाबीन खरीदी का पैसा अब तक ना मिलने का मुद्दा फिर गरमा गया है. इसी आधार पर किसान और विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

भावांतर योजना को बताया किसान विरोधी

किसान नेता एडवोकेट बीडी पटेल कहते हैं "ये योजना किसान विरोधी, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. क्योंकि वर्ष 2017-18 में सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत हुई थी. लेकिन आज तक भावांतर का 500 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को पैसा नहीं मिला. इस साल किसानों ने खरीफ की फसलें बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ बोई थी, लेकिन पीला मोजेक, अवर्षा के कारण खरीफ की सभी फसलें चाहे मूंग, उड़द, सोयाबीन या मक्का हो, पूरी तरह बर्बाद हो गयी."

"किसानों की कमर टूट गयी है और आने वाली रबी की फसल की बुवाई के लिए किसानों के पास कोई लागत नहीं है. सरकार तत्काल बर्बाद फसलों का सर्वे कराए और उचित मुआवजा दिलाए और फसल बीमा की राशि एक दो माह के अंदर किसानों को दिलाए."

soyabean bhavanter yojna
सागर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की भावांतर योजना की घोषणा (ETV BHARAT)

भावांतर योजना किसान विरोधी, कैंसिल करें

किसान नेता एडवोकेट बीडी पटेल का कहना है "मुख्यमंत्री ने भावांतर योजना की घोषणा की है, वह पूरी तरह फ्लॉप है. महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सोयाबीन की एमएसपी खरीदी के आदेश हो चुके हैं. मध्यप्रदेश सोयाबीन प्रदेश कहा जाता है, जहां सोयाबीन का उत्पादन नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि अगर किसान हितैषी है तो भावांतर योजना को बंद करें. ये योजना छलावा है, आप समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें."

"केंद्र की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह को भेजे, वो मना नहीं करेंगे. अगर आपने प्रस्ताव नहीं भेजा है, तो आप किसान विरोधी हैं. वही लच्छेदार बातें करके शिवराज सिंह किसानों को ठगते रहे हैं. आप सिर्फ सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर कराएं और जो फसलें बर्बाद हुईं, उनका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दें."

कांग्रेस ने की 6 हजार एमएसपी की मांग

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल का कहना है "आज किसानों के खेत में डाले जाने वाले फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड और बीज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं. किसानों की लागत दोगुनी हो गयी, सोयाबीन के भाव वहीं है, जो 10 साल पहले थे. आज किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा सोयाबीन सरकार 6 हजार रुपए में खरीदेगी. शिवराज सरकार द्वारा चलाई गयी भावांतर योजना का पैसा आज तक किसानों के खाते में नहीं आया. इस बार मोहन यादव सरकार ने फिर से भावांतर योजना का झुनझुना किसानों को फिर से थमा दिया है."

कांग्रेस तो हर अच्छी योजना में कमी निकालती है

भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी का कहना है "कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है. सागर की धरती से मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए साफतौर पर कहा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिया जाएगा और अगर उसे सही दाम नहीं मिलेगा तो सरकार अपने खजाने से भरपाई करेगी. जब मुख्यमंत्री ने साफतौर पर कह दिया है कि किसानों को हर हाल में फसल का उचित मूल्य दिलाया जाएगा तो अब इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है."

FARMERS OPPOSE BHAVANTERDEMAND SOYABEAN MSPMOHAN YADAV BHAVANTAR YOJNAMADHYA PRADESH FARMERS ISSUESOYABEAN BHAVANTER YOJNA

